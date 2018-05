Kuva li kuva u Francuskoj.

Monpelje je prvi na tabeli i predstavlja iznenađenje sezone, ako uzmemo u obzir moćni Pari Sen Žermen, a osim za titulu, interesantno je i u borbi za EHF kup. Ostalo je još četiri kola, u konkurenciji su Nant, Eks, Sen Rafael, Nim, Denkerk...

Na zatvaranju 22. kola susreću se upravo Sen Rafael i Denkerk u direktnom okršaju za izlazak na Stari kontinent. Domaći su trenutno sedmi sa 24, gosti četvrti sa tri boda više.

Domaće do kraja čekaju nešto lakši protivnici Sesona, Ivrija i Tramblea, a u poslednjem kolu dočekuju Monpelje koji juri titulu. Denkerk je nakon pobede protiv Masija zauzeo sedmo mesto, a pozicija koja vodi u Evropu je na samo minus tri. Baš na toj poziciji je Sen Rafael... U prvom međusobnom okršaju Sen Rafaela i Dankerka ove sezone bilo je nerešeno - 23:23.

Iz redova Denkerka najavljuju da će ići na pobedu.

"Ne smemo da izgubimo pred svojim navijačima. Naše je da uzimamo bodove i čekamo kiks protivnika kako bismo se domogli Evrope. Nema šta da se kaže o Sen Rafaelu, sve se zna, ove sezone su sazreli i deluju još opasnije", rekao je trener Denkerka Patrik Kazal.

Sen Rafael je ponovo izborio Fajnal for EHF kupa, brani mesto koje vodi u Evropu i do kraja ima težak raspored. Plus, umor bi mogao da učini svoje jer mora maksimalno da igra na dva fronta.

FRANCUSKA 1

Foto: Shutterstock