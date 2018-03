Radost, sreća i neverica... Tako vam je to kada se do vaše omiljene MOZZART kladionice prošetate na partiju razgovora, grčkog Kina, pa za tili čas promenite plan, sednete za aparat, a on vas promoviše u Platinum Jackpot milionera. To što se priča po Voždovcu, istina je živa! Duško P. baš na taj način je na MOZZARTOVOM uplatno-isplatnom mestu Dušanovac inkasirao 2.463.531 dinara, igrajući popularne „knjige“, odnosno „Book of Ra“ partiju, pa kaže:

"Skočili su svi na noge, počeli da mi čestitaju, a ja, pa šta sam mogao nego da se prošetam do operaterke Nine i rešim dilemu. Još jedna čestitka, pogled u sumu, i to beše to, iako sam u prvi mah kao čovek nenaviknut na iznenađenja bio u uverenju da sam osvojio takozvanu bronzu. Nadao sam se da ću dobiti 4.900 dinara, a vidite šta ispade“, kaže Duško, voždovački maher, ili kako on to voli da kaže povremeni, ali sigurni član MOZZART družine u komšiluku.

"Tačno, imam običaja da svratim do MOZZARTA, zarad dobrog društva, prijatelja i igara s brojevima. Ovoga puta, odigrao sam s vrata grčki Kino, pa uplatio 200 dinara na aparat. Četvorka je bila slobodna, a ja nisam oklevao, niti sam birao. Otvorio sam „Book of Ra“ partiju i krenuo sa devet linija. Tako je sve počelo, a vidite i na šta se izrodilo", rekao je Duško, koji tek usput kaže da je sve do sada ovaj dobitak čuvao u tajnosti, jer nema ni cela 24 časa od kada ga je MOZZART postavio u poziciju zbog koje mu se igrački svet divi.

Elem, tišina zbog milionskog dobitka je sve do sada vladala i za Duletove ukućane!

"Ni reči sve do sada! Kući ću doći kao MOZZART milioner, a pošao sam kao penizoner. Što se tiče družine na uplatno-isplatnom mestu, oni su naravno i u utorak uveče sve znali, i zbilja bili radosni. Moram to da priznam, ali i da pohvalim ljubaznu Ninu koja mi je čestitala u ime MOZZARTA".

Duško kaže da nije red da likuje, jer nije takav po prirodi. Njegova deviza je druženje pre svega, a pošto MOZZART objedinjuje sport, dobar provod, njegova maršruta iz te šampionske večeri zauvek će mu ostati u sećanju.

"Ljubitelj sam sporta, a tog utorka sam posle rukometnog treninga lokalnog tima jednostavno otišao da se vidim sa prijateljem u MOZZARTU. To veče je razbilo u meni sve predrasude, jer čovek ne veruje da je moguće da mu se nešto ovako desi dok ga to i ne snađe. Mene je snašlo, pa šta čoveku više od toga i zdravlja treba. Hvala MOZZARTU".

