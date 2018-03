Crvena zvezda je novi šampion Srbije. Posle trijumfa u prvoj utakmici finalne serije plej-ofa rezultatom 6:2, beogradski crveno-beli su i u revanšu u Novom Sadu savladali Vojvodinu sa 7:1 i zasluženo stigli do titule prvaka posle 13 godina. Zvezdini oklopnici su opravdali ulogu favorita, ove sezone u prvenstvu zabeležili su sve pobede i zasluženo su došli šampionskog pehara.

Već posle tri minuta Zvezda je povela, a strelac je bio Sabado. Da bi u finalnoj seriji moglo da bude više uzbuđenja najavio Laptev izjednačujućim golom u devetom minutu. Međutim, do kraja prve trećine Zvezda je ponovo stekla prednost golom Daniela. To kao da je pokolebalo domaće hokejaše i poljuljalo njihovo samopuzdanje pa je kvalitet hokejaša Crvene zvezde došao do izražaja. Beogradski crveno-beli su do kraja utakmice još pet puta zatresli mrežu rivala i stigli do ubedljivog trijumfa, a u strelce su se upisali kapiten Brkušanin i po dva puta Šefić i Kluka.

Foto: Ivica Veselinov