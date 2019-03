Ako ste užasno, prljavo bogati i ako ne znate šta ćete sa 100.000 funti sterlinga (oko 115.000 evra) evo vam prilike da ih potrošite "na nivou". Jer kako javlja britanski Gardijan, od četvrtka počinje prodaja svetski najskupljih ulaznica za neku sportsku priredbu.

Naravno, u pitanju je Vimbldon i to čuveni Centralni teren, još preciznije, boksovi koji okružuju kraljevsku ložu. Ulaznice se prodaju za period od pet godina, to jest od 2021. do 2025, a očekuje se da će svih 2.520 planuti pošto je potražnja daleko veća od ponude i pored astronomske cifre.

"To su najtraženije ulaznice za neki sportski događaj na svetu! Jer one ne samo da vam pružaju priliku da gledate najbolji tenis na svetu, već i da se družite sa elitom i tako stvarate značajne poslovne veze", objašnava šefica marketinga firme zadužene za prodaju istih.

Ulaznice važe za sve mečeve, a pored odličnog pogleda i prilike za poznanstva na visokom nivou, kao i samopromocije, gost sa ovom ulaznicom ima poseban ulaz, kao i prolaz u zasebne prostorije sa mestom za sastanke i obroke koje prave najbolji kuvari na svetu.

Prodaja počinje u četvrtak od 11 časova po srednjoevropskom vremenu, a očekuje se da Ol Ingland klub zaradi ukupno preko 252 miliona funti. Pravo na prvu kupovinu najskupljih ulaznica često se nasleđuje sa kolena na koleno, pa tako većina njih odgleda nekoliko mečeva, a ostatak karata ili podeli u humanitarne svrhe ili ih preproda, pa tako često zarade i trostruko od uloženog, kako tvrde tamošnji poznavaoci prilika.

Ovogodišnje izdanje Vimbldona na programu je od 1. do 14. juna, a titule u singlu brane Nemica Angelika Kerber i Srbin Novak Đoković.

FOTO: Reuters