Dimitrov ukršta rekete sa Raonićem

Na redu je peti dan mastersa u Madridu koji nam donosi pregršt duela, ali su nam pažnju skrenula četiri potencijalno najinteresantnija. Naravno, iz ugla i sporta i sportskog klađenja.

Pre svih izdvaja se "balkanski dvoboj" između Grigora Dimitrova i Miloša Raonića, dva zaista posebna tenisera. Zanimljivo je da Bugarin ima tri pobede, ali i jednu predaju Roanića, koji je pak samo jednom slavio nad ovim protivnikom i to davne 2011. I ovaj put Dimitrov je favorit, ali treba videti kako će se snaći na pretvrdoj šljaci Madrida. Naime, podloga ove sedmice igra veoma važnu ulogu pošto je prilično atipična, tu su i 15% veće loptice, kao i razređen vazduh na nadmorskoj od skoro 800 m, tako da pravi "šljakaši" ovde i nisu toliko dominannti. To se vidi i po tome što je Rafa Nadal podigao "samo" pet pehara u svojoj prestonici. Zato verujemo da bi snažni servisi i ravni udarci Raonića mogli da naprave ozbiljne probleme Dimitrovu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 14:55 8435 ATP Gasquet R. - D.Lajovic ts tri 2,47 Uto 16:20 7819 ATP Edmund K. - Medvedev D. hs 1 (-1.5) 2,00 Uto 17:20 8436 ATP Dimitrov G. - Raonic M. tb da 1,60 Uto 20:05 8437 ATP Del Potro J. - Dzumhur D. kmb 1&ug< (20.5) 2,07 Ukupna kvota 16,36

Teniser koji je, uz Rodžera Federera obeležio deo sezone na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, Huan Martin del Potro vraća se na tur nakon više od mesec dana odmaranja, a prvi protivnik u Madridu mu je Damir Džumhur. Momak iz Sarajeva je u veoma lošoj formi, zabeležio je sedam poraza na poslednjih osam mečeva, a i popularni Div iz Tandila ga je pobedio u jedinom njihovom odmeravanju prošle godine u Delrej Biču, tako da je ishod ovog susreta praktično jasan.

Što se tiče srpskog tenisa, Novak Đoković će danas dobiti rivala u drugom kolu, dok će Dušan Lajović pokušati da se probije do treće runde preko Rišara Gaskea. Francuz je be sumnje favorit i očekujemo da to pokaže u prvom odmeravanju sa našim reprezentativcem koji ne igra najbolje u poslednje vreme. Duci će mu, nema sumnje pružiti jak otpor, tako da ovde treba razmisliti o klađenju na tri seta.

Ovu bet znalizzu završavamo ogledanjem Danila Medvedava i Kajla Edmunda koji će se boriti za čast da ukrste rekete sa Noletom. Mladi Rus loše igra u poslednje vreme, a i već je gubio od ovog rivala te verujemo da će se sličan scenario ponoviti i ovog popodneva.

***kvote su podložne promenama

Foto: Action Images