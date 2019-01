Namučio se Novak Đoković ovog jutra u Melburnu, tačnije namučio ga je odlični Danil Medvedev koji je uspeo da mu bukvalno otme jedan set, ali je naš as ipak slavio plasiravši se u četvrtfinale Australijan opena. Najbolji teniser sveta je nakon velike bitke koja je potrajala tri sata i 15 minuta slavio sa 3:1, po setovima 6:4, 6:7 (5), 6:2 i 6:3

Kao što se i očekivalo od dva tenisera koji su imali najmanje izlazaka na mrežu u dosadašnjem delu takmičenja, borba je bila klasična "linijaška". A kada je tako, onda se zna ko je favorit, mada je mladi Rus dao zaista sve od sebe pokazavši da nije slučajno među osam najboljih na prvom grend slemu sezone.

"Jaka fizička borba, momak igra odlično, fanastično servira, bilo je teško probiti ga. Tražio sam način sve vreme i uspeo sam na kraju. Krucijalan je bio počak trećeg seta kada sam uspeo da spasem jednu opasnu situaciju", rekao je Đoković.

Medvedev neodoljivo igrom, ali ne i građom pošto je prilično visok (196 cm), podseća na Francuza Žila Simona, a dobro se sećamo kakve je teške, dugačke i dosadne bitke nerava Đoković vodio sa njim. Upravo tako je izgledalo i ovog jutra u Melburnu. Dugo, ne previše atraktivno, ali veoma naporno. Svaki poen je pretio da bude dugačak i svaki gem da ode u nastavke. A kada je tako, malo je potrebno Novaku da popusti, jer mu protivnik ne da da nametne svoj ritam. To je u suštini i jedini način da se savlada prvi reket sveta kada nemate ozbiljniji kvalitet osim mirne, hladne glave koju 22-godišnji Moskovljanin očigledno poseduje.

Prvi set je završen nakon velike borbe, jer je mladi Rus uspeo da zaustavi Novaka kada je ovaj servirao za isti. To kao da je naljutilo našeg asa, te mu je odmah uzvratio istom merom za vođstvo, ali i "lomljenje duha" protivnika. Na početku drugog seta naš as je krenuo u ofanzivu, u prvom pokušaju nije, ali je već u drugom uspeo za vođstvo od 3:1 i prvo značajnju prednost. Tada je delovalo da je meč zapravo prelomljen i da nema povratka nazad, ali tihi i neobično mirni Rus je strpljivo čekao i dočekao svoju priliku nekako došavši do brejka za novo uzbuđenje pri kraju seta koji je rešen u taj-brejku u kojem je Medvedev poveo sa 3:0, a onda i 4:1 i uspeo da odgira do 6:3, ali je dobar poen Novaka, pa potom dupla servis greška dali priliku našem teniseru da se vrati u potpunosti, što ipak nije iskoristio.

Veliko uzbuđenje i veliki napor odneli su danak na fizičkoj spremnosti Moskovljanina koji je polako počeo da gubi ritam, pre svega zahvaljujući slabom bekhendu kojeg je Novak forsirao slično kao što radi u duelima sa Federerom ili Nadalom, ali i javila mu se povreda desne butine. Strpljenje je čuvao zaista odlični, tihi teniser iz Rusije jer mu je jedino ono pomagalo u najtežim trenucima, kada bi ga prvi reket sveta opasno pritisnuo. Da nije čuvao "hladnu glavu" Medvedev bi još ranije i strašnije popustio pred Srbinom. Ipak, dva brejka u trećem setu su pokazala ko je gazda na Rod Lejver areni.

Prvi je ponovo do brejka u četvrtom setu stigao Đoković, a njegov protivnik bi tek na momente uspevao da se podigne na dostojan nivo, usput kapitalizujući u suštini samo na Noletovim greškama. Strpljivi su bili obojica, tako da su poeni i u ovom periodu meča često bili veoma dugački. U tom odnosu snaga lakše se naravno snašao iskusniji za trijumf i plasman među osam najboljih na prvom grend slemu sezone.

Statistika pokazuje da je meč bio prilično izjednačen, i dok se Rus oslanjao na pakleni servis koji mu je doneo 18 asova (šest Novaka), naš teniser je bio ubedljivo bolji na drugi servis (50:35 %). Takođe Đoković, što je veoma neobčno, dominirao je u vinerima (43:38), što dovoljno govori kakav je tip igrača Medvedev.

Prvi reket sveta, koji je izgubio drugi set zaredom na Australijan openu sada ide na Japanca Keija Nišikorija koji je nakon velikog preokreta u pet setova i super taj-brejka dobio Španca Pabla Karenja. U drugo četvrtfinale u "gornjem delu" žreba, prethodno su se probili Kanađanin Miloš Raonić pošto je pregazio Aleksandera Zvereva u tri seta (6:1, 6:1, 7:6) i Francuz Luka Puj koji je nakon velike borbe izbacio Hrvata Bornu Ćorića (6:7, 6:4, 7:5, 7:6).

"Svaka čast Keiju, ovo mu je drugi super taj-brejk da dobija ovde. Radujem se meču, jedan od najbržih je na turu i biće to opasna bitka", zaključio je Đoković.

FOTO: Reuters