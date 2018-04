Veteran na ATP turu, ali čovek koji je omiljen samo u kladioničarskim krugovima, jer uvek tera gemove u plus. Džon Izner, budimo iskreni, nije oličenje elegantnog tenisa. Priroda mu je podarila 208 centimetara visine, silovit servis i to je otprilike to. I činilo se da će na tome i ostati, da će sada već 32-godišnji Amerikanac u penziju otići bez ijednog baš važnog pehara, da će ostati uspomena na silne dobitne tikete. Međutim, desilo se i to. Izner je u finalu Majamija savladao Aleksa Zvereva sa 2:1, po setoivma 6:7, 6:4, 6:4 i osvojio svoj 13. ATP trofej u karijeri, ali i tek prvi sa turnira Masters serije.

Da sve bude još luđe, Izner je na Floridu stigao kao 294. na ATP-ovoj listi rezultata u 2018, pošto je - verovali ili ne - ove godine ostvario jednu jedinu pobedu u singlu! A sa Majamija će otići kao igrač iz top 10 na svetu. Delom zbog rezultata iz 2017, a delom i zbog toga što ovog podviga u Majamiju.

Tek da podsetimo, tamo je okončao trijumfalni niz Huana Martina Del Porta od 15 pobeda pre no što je u finalu savladao petog tenisera sveta.

I još jedna zanimljivost, ne toliko u vezi sa Iznerom, prvi put posle 2001. godine Evropa je ostala bez trofeja na turnitima takozvanog “Sunčanog dubla“. Te 2001. godine u Indijan Velsu su slavili Serena Vilijams i Andres Agasi, u Majamiju Venus Vilijams i opet - Agasi. Ove godine u Indijan Velsu titule su završile u rukama Naomi Osake i Del Potra, a u Majamiju su pehare podigli Izner i Sloen Stivens.

(FOTO: Action Images)