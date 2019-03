Tomić je pružio dobar otpor

Dva od tri konačan je skor srpskih tenisera nakon singl okršaja petog dana mastersa u Majamiju. U treće kolo su se plasirali Novak Đoković i Dušan Lajović, dok je Janko Tipsarević sinoć zaustavljen.

Prvi reket sveta je, kaio što smo i najavili imao malih problema sa Bernardom Tomićem samo u prvom setu koji je završen taj-brejkom, da bi u drugom u potpunosti preuzeo stvari u svoje ruke. Za sat i 13 minuta igre susret je završen pobedom Beograđanina od 7:6 (2) i 6:2. Naredni protivnik mu je Argentinac Federiko Delbonis koji je savladao 32. nosioca Australijanca Džona Milmana sa 7:5, 3:6 i 7:6 (2). Ovo je bila šesta pobeda u isto toliko obračuna srpskog tenisera nad 26-godišnjim momkom koji je poreklom sa naših prostora.

Novak je prvi put u karijeri igrao na novom glavnom igralištu u Majamiju, "Hard Rock" stadionu koji je ujedno dom NFL tima, Dolfinsa. Impresivno okruženje pomoglo je našem asu da odigra na visokom nivou, posebno u drugom delu obračuna sa 26-godišnjim Australijancem, zabeleživši 23 vinera i tri brejka.

"Teren je zaista fin, lep posao su uradili", tvrdi Beograđanin, "Što se tiče samog meča, uopšte uzev solidno sam ga odigrao. Dosta sam se pripremao za izazove u Majamiju pošto sam imao dovoljno vremena nakon poraza od Kolšrajbera u Indijan Velsu. Radio sam na svemu što je trebalo i sada samo to treba da implementiram na terenu".

Njegov dobar prijatelj i naš nekadašnji Dejvis kup reprezentativac, Janko Tipsarević nije mogao do druge pobede na drugom mastersu sezone i pored velikog truda. Bolji do njega rezultatom 7:6 (3) i 6:4 bio je Španac Roberto Bautista Agut koji sada ide na Italijana Fabija Fonjinija. Tipsa je odlično odigrao na Floridi s obzirom na okolnosti, to jest više od dve godine mučenja sa raznim poveredama i zdravstvenim problemima, tako da je i ta jedna pobeda u prvom kolu "velika kao kuća".

REZULTATI PETOG DANA

Od ostalih mečeva petog dana obračuna na jugu Floride treba izdvojiti poraz šampiona Indijan Velsa Dominika Tima od sve boljeg Poljaka Huberta Hurkača rezultatom 6:4, 6:4, pobedu Žeremija Šardija u farncuskom dvoboju nad Žilom Simonom sa 6:4 i 6:4, kao i Australijanca Nika Kirjosa nad Kaznahstancem Aleksanderom Bublikom od 7:6 i 6:3, koji je tako dobio priliku da se oproba protiv Lajovića, te aktuelnog šampiona Džona Iznera koji je slavio u dva taj-brejka nad kvalifikantom iz Italije, Lorencom Sonegom.

FOTO: Reuters