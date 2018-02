Fedeks kreće po tron

Rodžer Federer je zaludeo sportski svet. Novi dan, novi turnir - nova mogućnost za rekord.

Čini se, ipak da će ove sedmice u Roterdamu imati zaista sjajan i naravno težak zadatak. Ovaj put ne interesuju ga trofeji, protivnici, niti navijači. Samo jedna misao mu je u glavi, a to je proboj do polufinala. Jer ako u tome uspe vratiće se na prvo mesto svetske liste nakon više od pet godina gledanja u leđa pre svega Novaku Đokoviću, ali i Endiju Mariju. Švajcarac će, ukoliko mu to pođe za rukom, ujedno postati i ubedljivo najstariji Broj 1 u istoriji tenisa sa 36 godina. Sadašnji rekod drži glavni trener Đokovića, Andre Agasi koji je bio prvi sa 33 godine još davne 2003.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 13:55 7848 ATP Dimitrov G. - Sugita Y. kmb 1&ug> (21.5) 2,38 Sre 19:35 7901 ATP R.Federer - Bemelmans R. h 1 (-5.5) 1,85 Sre 20:30 7743 ATP Zverev A. - Seppi A. 1s/k 1-1 1,42 Ukupna kvota 6,25

Naravno, ne treba zaboraviti ni to da se trenutno drugi reket sveta prvi put domogao ATP trona pre čitavih 14 godina, 2. februara 2004. i da drži rekord po sedmicama provedenim na prvoj poziciji - 302. A malo ko sumnje da neće doći i do te toliko čekane 303 sedmice.

Ali pre toga mora da se probije do četiri najbolja, a takmičenje u Roterdamu (ATP 500, tvrda podloga) počinje protiv Rubena Bemelmansa i to danas, tačnije večeras ne pre 19.30 časova. Malo je reći da je Švajcarac favorit, i to ne samo za trijumf nad Belgijancem, 130. reketom sveta sa kojim se prvi put sastaje. Ovde treba očekivati brz trijumf i prodor u osminu finala gde ga čeka njegov stari poznanik Filip Kolšrajber.

Švajcaracu je od juče put ka prvom mestu ATP liste dodatno "pročišćen" pošto je postojala mogućnost da se u četvfinalu ukrsti sa Stenom Vavrinkom, ali je ovaj poražen u prvom kolu od strane praktično anonimusa, Holanđanina Talona Grijspora, domaćeg igrača, a 259. na svetu.

Od ostalih današnjih mečeva u najvećoj holandskoj luci treba baciti pogled i na sudar Grigora Dimitrova i Juičija Sugite kojeg je Bugarin savladao u dva dosadašnja odmeravanja. To treba očekivati i ovaj put, ali verujemo da Japanac može da pruži značajan otpor.

Dan u Roterdamu zatvara meč najtalentovanijeg mladog tenisera sveta, Aleksandera Zvereva i iskusnog Italijana Andreasa Sepija. Nemac je u odličnoj formi tako da ovde treba verovati u "čišćenje".

(foto: Action Images)