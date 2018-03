Skoro svaki meč koji ovih godina igra Rodžer Federer ima potencijal da bude istorijiski. Sa svakim poenom, gemom, setom Švajcarac pomera granice mogućeg i to duboko u 37. godini.

Besmisleno je i nabrajati koje granice je dvadesetostruki osvajač grend slemova uspeo da pomeri i da, iako još aktivan igrač postane ikona belog sporta, ali i sporta uopšte što je i nedavno povrđeno sa dve Laureusove nagrade za najboljeg atletu i povratnika na planeti u 2017. A večeras makar iz dva razloga mora da slavi protiv Hjeona Čunga, momka kojeg je ishvalio rekavši da "ima sličan rad nogu kao Đoković", ali da je Novakov i dalje najbolji kojeg je video u životu. Ova pobeda mu je važna ukoliko želi da očuva lidersku poziciju na ATP listi pošto bi je u slučaju poraza od Čunga izgubio od Rafaela Nadala koji je zbog povrede preskočio prvi masters u sezoni. Sem toga, ukoliko noćas slavi protiv odličnog Korejca, kojeg je pobedio nedavno u polufinalu Australijan opan, ostvariće 16. pobedu u isto toliko mečeva čime će izjednačiti svoj najbolji start sezone još od 2006! A to će se verovatno i dogoditi i to najverovatnije u dva seta (u 2017. izgubio samo tri seta do sada).

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 01:05 7939 WTA Williams V. - Suarez C. tb da 3,25 Čet 19:05 7979 WTA Kerber A. - Kasatkina D. ki 2 2,29 Čet 21:05 8312 ATP Anderson K. - Coric B. h 1 (-1.5) 1,65 Pet 03:05 8313 ATP R.Federer - Chung Hy. 1s/k 1-1 1,32 Ukupna kvota 16,21

Prvi noćašnji četvrtfinalni meč u muškom singlu igraju (ne pre 19 časova po srednjoevropskom vremenu) preporođeni Borna Ćorić i Kevin Anderson. I deluje da mladi Hrvat ipak nema "oružje" za dvometraša iz Johanezburga koji ga je bez većih problema savladao u dosadašnja tri odmeravanja. Verujemo ipak u ozbiljniji otpor Zagrepčanina ovog puta.

Dan na čuvenom Stadionu 1 u Indijan Velsu otvara žensko četvrtfinale koje igraju Angelik Kerber i Darija Kasatkina. Iskusna Nemica, prvi reket sveta pre godinu dana imaće težak zadatak protiv možda i najtalentovanija mlade teniserke na turu. Trenutno je 2-2 u međusobnim obračunima, tako da možemo očekivati veliku borbu. A za one koje bi malo da rizikuju, na Ruskinju je kvota rizika vrednih 2,29.

Drugi ove noći, a zapravo poslednji meč WTA četvrtfinala (u polufinlu su već Naomi Osaka - Simona Halep) igraju Venus Vilijams i Karla Suarez Navaro koju Amerikanka, nakon perioda kada je dominirala Špankinja, sada redovno pobeđuje. Navaro je veliki borac tako da možemo očekivati koji taj-brejk ili treći set.

Kompletan današnji raspored pogledajte na LINKU (+8 časova).

foto: Action Images