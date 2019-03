Večna rasprava o najboljem teniseru svih vremena u koju su, hteli to ili ne hteli osim Rodžera Federera uključeni Rafael Nadal i Novak Đoković tema je o kojoj se polemiše, čini se iz turnira u turnir. Za sada je Fedeks u prednosti sa 20 grend slem titula, tri više od Rafe i pet od Noleta, ali kako se Švajcarcu bliži kraj karijere, a uskoro puni 38, teško je očekivati da će značajno, ako i uopšte povećati neverovatni konto.

Slična priča je i sa Špancem, koji pak ispada iz ove priče pošto je uglavnom dominirao na šljaci sa 11 pehara Rolan Garosa. Ali, ako se gleda "rasprostranjenost" osvajanja najvećih titula, kao i stanju tela, te božanskom nivou tenisa koji uspeva da dostigne u najvažnijim mečevima (klasičan primer je nedavno finale Australijan opena u koje je razneo Nadala) Srbin je taj koji bi mogao da ugrozi Federerov status.

Jedan od onih koji bez pogovora veruju u to je Janko Tipsarević, koji Đokovića gleda "iz prvih redova" još od malih nogu. A očigledno zna nešto što još nije (zvanično) objavljeno - da je prvom reketu sveta cilj da postane najbolji svih vremena. A kada on nešto hoće, on to i dobija!

"Iskreno verujem da mogu reći jednu stvar sa potpunom sigurnošću: Ako pogledate top igrače, a tu ne mislim na Nadala na šljaci, i ako su pritom na svom vrhuncu i igraju svoj najbolji tenis, Novak Đoković je najbolji svih vremena! Ima tu još dostignuća i rekorda koje je potrebno oboriti, ali ako ga telo posluži, a on ima 31 godinu, moguće je", rekao je Tipsa u intrevjuu za ATP sajt, "On je pravi egzemplar istrajnosti. Imate ljude kao što je Novak koje je nepotrebno učiti da pravilno razmišljaju! Postoji onaj poznati njegov intervju kada je imao sedam godina i kada je rekao "Hoću da budem prvi na svetu" gde mu se u očima vidi da je spreman na sve ne bi li stigao do cilja. Količina požrtvovanja, a ja ovo pričam iz prve ruke pošto je u pitanju jedan od meni najbližih ljudi, koju on ostavlja tenisu je zaista neverovatna. I sa takvim požrtvovanjem se nadam da će jednog dana biti najbolji teniser svih vremena."

