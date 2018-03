Svi su očekivali srpski okršaj u trećem kolu Majamija, ali je tamo otišao samo Filip Krajinović, koji će danas odmeriti snage (oko 18.30) sa igračem koji je emiminisao Novaka Đokovića u prethodnoj rundi. U pitanju je 47. reket sveta Benoa Per.

Krajinović je uhvatio dobar ritam laganom eliminacijom Britanca Lijama Brodija, a zanimljivo da se sa Francuzem do sada sastajao samo jednom u karijeri i to davne 2010. godine u kvalifikacijama za US open, kada je Per slavio sa 2:1 u setovima.

Peru je ovo prvo učešće u trećem kolu mastersa još od turnira u Madridu, kada je eliminisan od Pabla Kuevasa, nakon što je porazio Pabla Karanja Busu i Stena Vavrinku. Kada je u pitanju masters u Majamiju, Francuz je u prethodna dva učešća takmičenje završavao upravo u ovoj rundi, pa je to dobar znak za Krajinovića.

Ako se izuzme prvi meč u sezoni i poraz od Petera Gojovčika, srpski teniser je na svim ostalim turnirima ostvarivao makar po jednu pobedu. Aktuelni rezultat u Majamiju njegov je najbolji učinak do sada na ovom turniru, a na mastersima serije 1.000 samo je jednom uspeo da ostvari više od jedne pobede u glavnom žrebu i to u Parizu prošle godine kada je stigao do finala.

Krajinović ima razloga optimizam pred ovaj meč. Bolje je plasiran (27. mesto) na ATP listi, a čini se da je i u boljoj i konstantnijoj formi, pa je pravi trenutak za osvetu koja se čeka još od 2010. godine.

ATP MAJAMI – DANAŠNJI PAROVI:

17.05 (1,60) Donaldson – Souza (2,19)

17.05 (1,10) Čung – Mmo (5,80)

18.30 (1,65) Krajinović – Per (2,11)

18.30 (1,15) Čilić – Pospišil (4,70)

20.05 (1,45) Del Potro – Nišikori (2,55)

21.10 (1,35) Izner – Južni (2,90)

21.30 (1,30) Dimitrov – Šardi (3,20)

03.05 (1,70) Raonić – Švarcman (2,03)

Foto: Acion images