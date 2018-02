Mali noćni tenis

Duci Lajović igra protiv Monfisa u prestonici Argentine

Deo teniskog karavana polako je počeo da se seli preko Atlantika tako da se kladiocima-noćobdijama, ali i onima koji se "vade" na kraju dana otvara niz mogućnosti za uživanje i igru.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 20:30 7738 ATP Harrison R. - Karlovic I. ts 3 2,23 Pet 00:15 7788 ATP Fognini F. - L.Mayer ug1s 10+ 1,72 Čet 22:50 7789 ATP Monfils G. - D.Lajovic tb da 2,60 Ukupna kvota 9,97

Večeras je posebno interesantno u Buenos Ajresu pošto naš Dušan Lajović igra meč drugog kola protiv Gaela Monfisa. Zanimljivo je da je ovo tek prvi obračun 88. i 43. reketa sveta. Srpski as je u prestonici Argentine pre dva dana došao do prve pobede u 2018. i to tek iz četvrtog meča. Sada kada je razbio maler mogao bi da bnastavi tako, iako mu nikako nečće biti lako protiv iskusnog Francuza. Ovde bi trebalo pokušati sa većim brojem gemova ili taj-brejkom. U Buenos Ajresu podloga je zemljana što i odgovara našem predstavniku. Nakon njih dvojice na stadion Gijermo Vijas istračavaju Fabio Fonjini i Leonardo Majer. Iako je iskusni Italijan ovde favorit sa kvotom 1,60, za one hrabrije tu je vera da će Argentinac na domaćem terenu pružiti makar jak otpor protivniku.

U Velikoj jabuci se takođe igra i turnir ATP 250 kategorije u Njujorku koji otvara sezonu velikih teniskih takmičenja u SAD (ukupno ih je čak 10). Igra se u zatvorenom na tvrdoj podlozi, a od noćašnjih mečeva izdvajamo susret druge runde između dva snažna servera, domaćeg tenisera Rajana Herisona i Hrvata Iva Karlovića. Biće to "rat topovnjača" ša bi ovde koglo malo a se rizikuje i proba igra u tri seta ili više gemova.

*kvote su podložne promenama

