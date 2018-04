Novak Đoković

Najbolji tenis koji je igrao u poslednjih ko zna koliko meseci, ali još daleko od nivoa na kojem je bio kada je svet strepeo pred njegovim udarcima. Novak Đoković je završio takmičenje na Mastersu u Monte Karlu (šljaka, 4.872.195 evra), pošto je posle velike borbe ostao bez snage da izdrži napade Dominika Tima - 1:2, po setovima 7:6 (2), 2:6, 3:6.

Tim, koji se tek vratio na tur nakon teže povrede, bolje je otvorio meč, odmah uzeo servis Srbinu i brzo poveo sa 3:0. Novak pritom nije bio na svom, makar jučerašnjem nivou i dosta je grešio tako da je Austrijanac imao set loptu već pri rezultatu 5:2, da bi ih kasnije bilo još dve! Kada je došao do vođstva od 5:4 kao da se na kratko opustio, što je iskusni Nole iskoristio, podigao tempo i vratio brejk za veliko slavlje na tribinama. Tek tada je naš as došao do kakvog-takvog egala u igri, što je uticalo i na Tima koji je krenuo više da greši, te je taj-brejk zasluženo pripao našem asu.

Težak susret protiv Borne Ćorića u drugom kolu, kao i izuzetno naporan prvi današnji set bili su odlična provera fizičke izdržljivosti Đokoviča koji je ipak prvi "klecnuo" na 2:2, dozvolivši brejk protivniku. Dodao je Tim, koji pritom nije zaigrao značajno bolje, nego je naš as "pao", još jedan brejk za 6:2 i izjednačenje u setovima.

U trećem setu ravnopravno do sedmog gema, kada već vidno isrcpljeni Đoković posle nekoliko ispuštenih prilika da lakše dođe do poena predaje servis rivalu. Ovaj je to jedva dočekao, pa smo još jednom mogli da vidimo da Novak i dalje fizički nije spreman, tako da će sa igračima sa jakim udarcima, a Tim je u tom segmentu jedan od najmoćnijih na turu, imati velikih problema. Treba ipak istaći da je Tim jedan od najboljih šljakša na ATP turu (po procentu pobeda odmah iza Rafe Nadala, Rodžera Federa i Novaka Đokovića) tako da je turnir u Monte Karlu bez obzira na ovaj poraz veliki korak napred za Đokovića.

Fizička sprema ostaje problem. Priličan.

Bilo kako, Austrijanac zasluženo ide u čevrtfinale gde čeka boljeg iz susreta u kojem se očekuje pobeda aktuelnog šampiona, Rafaela Nadala nad mladim Rusom Karenom Hačanovim.

