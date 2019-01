Najbolji teniser sveta Novak Djoković igraće sutra protiv Rusa Danila Medvedeva meč osmine finala Australijan opena.

Okršaj Đokovića i Medvedeva poslednji je na Rod Lejver Areni, a trebalo bi počne oko 10.30 po srednjoevropskom vremenu.

Biće to treći medjusobni duel srpskog i ruskog tenisera. Prethodna dva pripala su Novaku - prvi u februaru sklopu Dejvis kupa (3:6, 6:4, 6:1, 1:0 - predaja), drugi četiri meseca kasnije u polufinalu Istubnra (6:4, 6:4).

Đoković je do meča sa Medvedevim stigao pobedama nad Krugerom, Congom i Šapovalovim, koji mu je jedini uzeo i set, dok je Medvedev bez izgubljenog seta slavio protiv Harisa, Harisona i Gofana.

"Vrlo dobro igra. Više se priča o Zverevu ili Ćoriću nego o njemu. Medvedev zaslužuje poštovanje i rezultati koje je beležio u poslednjih šest meseci doveli su ga do najboljeg plasmana na listi u karijeri. Sve je bliži Top 10 i ima kvalitet da bude tu", rekao je Đoković i dodao:

"Visok je momak, servira izuzetno jako i precizno, a mislim da je napredovao u kretanju, što mu je ranije nedostajalo u igri. Bekhend mu je bolji udarac od forhenda, ali je smanjio i broj grešaka forhendom. Dobio je mnogo mečeva u poslednje vreme, pobedio je neke vrhunske igrače, a ovde još nije izgubio ni set. Dakle, u izuzetnoj formi, ali i ja se dobro osećam. Slično kao u duelu sa Šapovalovom, Medvedev nema šta da izgubi, igraćemo na Rod Lejver Areni i ja ću se potruditi da iskoristim iskustvo koje imam da od početka krenem intenzivno sa pravom taktikom. Videćemo gde će nas to odvesti, ja sam fizički spreman da igram i maraton ako je potrebno - koliko je on spreman, to ćemo videti".

Pre Djokovića i Medvedeva, prvi meč u večernjem programu na Rod Lejver Areni odigraće Simona Halep i Serena Vilijams.

Tokom dana na centralnom terenu snage će odmeriti Naomi Osaka i Anastasija Sevastova, odnosno Aleksander Zverev i Miloš Raonić.

Program na Margaret Kort Areni otvoriće Medison Kiz i Elina Svitolina, a zatvoriće ga Pablo Karenjo Busta i Kei Nišikori.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 01:00 8759 AU IG Djokovic N. pt da 1,80 Ukupna kvota 1,80

AUSTRALIJAN OPEN - OSMINA FINALA (M)

Ponedeljak

03.20: (1,75) Zverev - Raonić (1,95)

07.05: (1,35) Ćorić - Puj (2,90)

08.05: (1,15) Nišikori - Karenjo Busta (4,70)

10.20: (1,10) Đoković - Medvedev (5,80)

Utorak

01.00: (1,05) Nadal - Tijafo (7,70)

01.00: (1,75) Cicipas - Bautista (1,95)

AUSTRALIJAN OPEN - OSMINA FINALA (Ž)

Ponedeljak

01.05: (1,65) Kiz - Svitolina (2,11)

02.05: (1,65) Osaka - Sevastova (2,11)

06.05: (1,40) Pliškova - Muguruza (2,70)

09.05: (1,40) Vilijams - Halep (2,70)

Utorak

01.00: (1,65) Kvitova - Barti (2,11)

* Kvote i termini su podložni promenama