Razočaran porazom, ali i osokoljen prilično dobrim nastupom na mastersu u Monte Karlu protiv Dominika Tima, Novak Đoković je odlučio da je dosta odmora i pauza i da je vreme za paklen rad. Zato je najavio da će se iduće sedmice takmičiti na jednom od dva turnira - Barseloni ili Budimpešti.

"Igraću na jednom od dva turnira koji se održavaju iduće nedelje, ali ću sutra odlučite gde. Imao sam prilike u meču sa Timom, ali ih nisam koristio. On je bio bolji kada je trebalo, ali i ja sam bolji iz dana u dan. Bio sam na prilično visokom nivou, meč je bio napet tako da sam pilično srećam. Visok nivo igre dolazi vremenom. A ja verujem u sebe i svoj tenis. I ako verujem u ono što radim, uspeću! Plan je da vrhunac forme dostigne na Rolan Garosu, ali neču sigurno ignorisati masterse", zjavio je Đoković medijima u Monte Karlu popmenuvši i da će Marjan Vajda sigurno biti sa njim do kraja sezone šljake, to jest dokle god bude dogurao na Rolan Garosu,

Sa muške strane belog sporta naredne sedmice se igraju dva turnira različitih kategorija. Naravno, oba na šljaci. Svakako kvalitetniji je onaj u Barseloni gde će Rafael Nadal pokušati da po 11. put podigne pehar. To mu svakako neće biti lako, ne samo zbog paklene konkurencije specijalista za šljaku kao što su Grigor Dimitrov, Dominik Tim, David Gofan, Roberto Bautista Agut, već i zato što je imao ozbiljniju povredu leđa zbog čega nedeljama nije mogao da trenira pre mastersa u Monte Karlu.

Drugi, manji ATP turnir koji se igra naredne sedmice održava se u nama bliskoj Budimpešti, tako da je i očekivano što će nas tamo predstavljati Filip Krajinović i Viktor Troicki. Ovo je druga godina ovog takmičenja u prestonici Mađarske nakon napuštanja Bukurešta, a titulu brani Luka Puj koji će se ponovo naći u velegradu na obali Dunava. Posebnu pažnju treba obratiti i na mladog Denisa Šapovalova.

Nema sumnje da će oba turnira dati sve od sebe ne bi li dovukli Đokovića kod sebe, samo je pitanje ko će mu uz "specijalnu pozivnicu" ponuditi i bolje uslove.

Foto: Action Images