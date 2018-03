Novak Đoković je pred početak mastersa u Majamiju obradovao navijače - posle mnogo vremena srpski as kaže da ne oseća bol u desnom laktu

Masters u Indijan Velsu je za zaborav, ali bi na terenima Ki Biskejna, na kojima se Đoković radovao već šest puta, mogao da se ispkupi navijača.

Bivši prvi reket sveta više ne oseća bol u desnom laktu i konačno može potpuno da se fokusira na svoju igru.

„Poslednja dva dana nisam osetio bol. Mogao sam da se fokusiram samo na igru. Zapravio, tokom poslednjih nekoliko dana posle mnogo vremena mogao sam da se fokusiram na teren umesto da u glavi non stop razmišljam da li će biti bola ili ne. Daleko sam od svoje najbolje verzije, ali svaki dan je prilika da se osećam bolje nakon frustrirajućeg perioda“, rekao je Đoković

Iako se Đoković namučio tokom prethodnog perioda u borbi sa povredom, i iz toga je uspeo da izvuče nešto pozitivno.

„Naučio sam mnogo o sebi. Bio je veliki blagoslov proći kroz ovo. U poslednjih šest, sedam godina bio sam vrlo uspešan u ovom sportu i vrlo sam zahvalan zbog toga. Ali očigledno sam morao da se suočim sa različitim okolnostima i situacijama sa kojima se nikada nisam suočio“.

On je dodao da je morao da prihvati nove okolnosti, da još nije onaj stari, najbolji Novak.

„Svaki dan je proces za mene i to je prilika da nešto novo naučim, rastem i posle perioda obeleženog povredama pokušam da shvatim način kako, a igram bezbolno. Morao sam, da promenim mnogo stvati u igri da bih to prihvatio. Imam određene posledice od hirurške intervencije, ali više ne igram sa bolom što je najvažnije. Sve što mogu da učinim je da pokušam da napredujem svaki dan“, naveo je Đoković.