Andre Agasi je u iscrpnom intervjuu za sajt Tennis365 dao do sada najdublju analizu stanja, fizičkog i psihičkog Novaka Đokovića. Glavni starteg našeg asa nije krio oduševljenje u kakvom je stanju telo Srbin, još jednom potvrdivši da je samo pitanje vremena kada će se vratiti na vr.

„On je intenziva u vezi svega. ukjljučujući i odmor. Sve shvata veoma ozbiljno. Čak i kada odmara on pokušava da to vreme najbolje iskoristi moguće!“, posvedočio je Amerikanac, „Ono što me najviše iznenađuje je njegov intelektualni kapacitet van terena i to koliko malo razmišlja na terenu. Ja sam bio upravo suprotan od njega! Ovaj momak je neverovatno pametan i često me šokira detaljima koje je zapamtio. Ako ga interesuje neka tema on traži informacije, čita, studira i sve upija. Zabavno je bilo upoznavati ga“.

Iako Novaka muči desni lakat, "ostatak" tela mu je u savršenom stanju, spremno da još godinama trči za malom žutom loptom.

„Neki igrači se teško vraćaju na vrh kada izgube formu, ali u Novakovom slučaju to ne važi. Mislim da se može vratiti. Ima 30 godina, ali mu je telo kao u 25-godišnjaka. On sada mora da nađe nova rešenja, pošto je tenis mešavina tela, uma i srca koji moraju biti u balansu. Mislim da više ne opterećuje sebe uspehom kao nekada, pošto ga je to skupo koštalo, ermotivno i fizički. Sada je ponovo na uzlaznoj putanji i mislim da ima još detalja koje može da doda svojoj igri. Brzina i pokreti kojima raspolaže su neverovatni. Njegovi zglobovi ne izgledaju kao kod drugih ljudi... Kada se zagreva, a veoma je precizan kod rituala pred meč, gledam ga i vidim da radi stvari koji drugi jednostavno ne mogu! Gledaš druge momke i pomisliš kako prema njemu uopšte nisu atlete. On uzme lepo, legne i tapše laktovima iza glave sa licem zalepljenim za klupu!“, objasnio je Agasi.

Rehabilitacija i pripreme srpskog tenisera su u punom jeku i njegov povratak se očekuje za masters u Majamiju koji se igra od 21. marta.

(foto: Action Images)