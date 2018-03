Završen prvi ATP masters, to jest WTA premijer mandatori turnir u sezoni, a već je vreme za drugi. Od danas se svetska teniska elita preselila iz Indijan Velsa tradicionalno u Majami gde se održava drugi turnir tzv. Sunshine double-a. Prošle godine Rodžer Federer je slavio i u Kaliforniji i na Floridi, dok je kod žena najbolja u Majamiju bila Džoana Konta.

Što se tiče muškaraca, situacija je jasna, a to je da je Švajcarac apsolutni favorit, naročito pošto nema povređenog Rafela Nadala. Novakova blamaža u Indijan Velsu pokazala nam je da na njega, to jest na njegove dobre rezultate, ne možemo da računamo, tako da je on van fokusa. Pitanje je veliko da li iko može da ugrozi meštera iz Bazela koji deluje nesavladivo. Naravno da može, ranjiv je Federer i to najbolje znaju baš Nole i Rafa koji i imaju pozitivan skor u duelima sa njim, ali i Huan Martin del Potro koji ga je slomio u finalu Indijan Velsa koliko juče. Ipak, povrede su učinile svoje i Rodžer koristi "slobodnu teritoriju" da vlada svetom belog sporta. Oni koji bi mogli da mu naude na vrelom suncu južne Floride su Marin Čilić, Grigor Dimitrov, Huan Martin de Potro, pa možda čak i Miloš Raonić koji je konačno zaigrao kako valja nakon serije povreda.. I tu je negde kraj spiska.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 16:20 7982 WTA K S.Errani - Martincova T. ki 2 6,80 Pon 18:50 7992 WTA K Petkovic A. - S.Lisicki tb da 3,90 Pon 19:20 8261 ATP K T.Daniel - Klahn B. ki 1 1,60 Pon 19:20 8264 ATP K Stakhovsky S. - Kovalik J. ki 1 1,85 Ukupna kvota 78,50

Kod žena, Konta je najavila povratak na teren nakon jednomesečne pauze, ali i neće predstavljati nikakav problem za bilo koju bolju teniserku, s obzirom da nije u formi. Velika vest je i da je Serena Vilijams dobila specijalnu pozivnicu, tako da igra na Floridi, ali ni ona neće predstavljati značajan faktor. Tu ulogu, dok je ona bila na porodiljskom odsustvu preuzele su Simona Halep, Karolina Voznijacki, Garbinje Muguruza, Elina Svitolina, Karolina Pliškova itd. U svetu ženskog tenisa, barem kada je mama Serena bolesna ili van forme uvek je zanimljivo i nepredvidivo, ali definitivno ova pomenuta imena su viđena za glavne favorite.

A upravo Amerikanka igra najinteresantniji meč prvog kola pošto staje naspram osvajačice Indijan Velsa, Naomi Osake. Mlada Japanka je napravila u nedelju najvećii uspeh u karijeri, a sada će se naći i pred najvećim mogućim izazovom. Ceo WT žreb pogledajte na LINKU.

Srbiju će u muškoj konkurenciji predstavljati Novak Đoković, Filip Krajinović, Viktor Troicki, Dušan Lajović i Miomir Kecmanović koji je dobio specijalnu pozivnicu organizatora. Kod devojaka, samo možemo računati na Aleksandru Krunić koja u prvom kolu prvi put u karijeri igra protiv Grkinje Marije Sakari.

A danas su počeli obračuni u kvalifikacijama za Majami u obe konkurencije, te izdvajamo nekoliko mečeva na kojima bi moglo da se zaradi večeras.

Osokoljen pobedom nad Novakom minul sedmice Taro Danijel igra prvi meč protiv Bredlija Klana. Amtrikanac je slavio 2013. u jedinom njihovom doemravanju, a sada je Japanac favorti, a kvota 1,65 na njega dovoljna je da na izazove. Još jači koeficijent, 1,85 je određen na pobedu Ukrajinca Sergeja Stahovskog nad Slovakom Jozef Kovalik.

U ženskom delu prve runde kvalifikacija u Majamiju pažnju nam je skrenuo susret Sare Erani i Tereze Martincove. Iksusna Italijanka je favorit, ali slabo igra u poslednje vreme i gubi bukvalno od bilo koga. Problem bi mogla da joj napravi Čehinja Martincova, te ovde biramo njenu pobedu sa kvotom 6,80, jer kec na Erani samo 1,07. Za one koji ne bi da rizikuju previše, tu je i nemački derbi, susret dve iskusne teniserke, koje su nekada bile u vrhu, Andree Petković i Sabine Lisicki gde se može očekivati velika borba.

Za plasman u prvo kolo glavnog žreba Majamija (tvrda podloga, nagradni fond 7,.972.535 ) potrebno je ostvariti tri pobede. Kompletan današnji raspored pogledajte na LINKU

ŠAMPIONI OD 2000.

ATP

2017. R. Federer, 2016. N. Đoković, 2015. N. Đoković, 2014. N. Đoković, 2013. E. Mari, 2012. N. Đoković, 2011. N. Đoković, 2010. E. Rodik, 2009. E. Mari, 2008. N. Davidenko, 2007. N. Đoković, 2006. R. Federer, 2005. R. Federer, 2004 E. Rodik, 2003. A. Agasi, 2002. A. Agasi, 2001. A. Agasi, 2000. P. Sampras.

WTA

2017. Dž. Konta, 2016. V. Azarenka, 2015. S. Vilijams, 2014. S. Vilijams, 2013. S. Vilijams, 2012. A. Radvanjska, 2011. V. Azarenko, 2010. K. Klajsters, 2009. V. Azarenka, 2008. S. Vilijams, 2007. S. Vilijams, 2006. S. Kuznjecova, 2005. K. Klajsters, 2004. S. Vilijams, 2003. S. Vilijams, 2002. S. Vilijams, 2001. S. Vilijams, 2000. M. Hingis.

Foto: Shuterstock