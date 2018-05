Srušio je prethodnog dana u paklena tri seta Diva iz Tandila, Huana Martina Del Potra, ali ga je drugi div, iz Johanesburga danas zaustavio na putu ka polufinalu madridskog mastersa. Srpski teniser Dušan Lajović završio je najbolje odigrani turnir u karijeri u četvrtfinalu, al ne bez borbe, vrhunskih poteza, odličnih udaraca i mnogo pretrčanih kilometara, pošto ga je sa 2:1, po setovima 7:6 (3), 3:6 i 6:3 savladao Kevin Anderson.

Dvometraš iz Južne Afrike (203 cm) je prvi došao do brejka za vođstvo od 4:2 u prvom delu susreta, ali je naš as odmah uzvratio pokazavši da se neće tako lako predati. Set je rešen u taj-brejku u kojem je dominirao Južnoafrikanac. Obrnuta situacija viđena je u drugom setu kada je Duci poveo sa 4:2, ali je uspeo da sačuva svoj gem i da uvede meč u treći set gde je Anderson prvi došao do brejka zahvaljujući paklenim servisima. Imao je Lajović priliku da se vrati, ali je nije iskoristio. Jer kada Južnoafrikanca služi servis malo ko može da mu parirra, naročito kada je odskok loptice tako visok kao što je sitiuacija na tvrdoj šljaci Madrida.

Trenutno osmi reket sveta namučio se opasno sa momkom iz Stare Pazove koji je se među osam najboljih na turniru probio kroz kvalifikacije i tako postigao najbolji rezultat u karijeri. A pored toga, prvi put je savladao i nekog igrača iz Top 10, to jest Huana Martina Del Potra. Nažalost, danas, kao što smo i očekivali i pored velikog truda nije imao dovoljno svežine da se suprotstavi baražnoj paljbi 203 cm visokog protivnika.

Kevin Anderson sada u poufinalu čeka boljeg iz reprize prošlogodišnjeg finala madridskog mastersa između aktulenog šampiona Rafaela Nadala i vicešampiona Dominika Tima.

Pošto Lajović nije prošle godine igrao u glavnom žrebu mastersa u Madridu on je prodorom u četvrtfinale zaradio 149.390 evra, ali i 180 ATP poena što ga penje negde oko 70. mesta na svetskoj lestvici.

