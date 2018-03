Pun program danas podno Alpa! Austrijska druga liga, poznatija kao Erste liga trebalo bi da nastavi prolećni deo sezone i to u punoj snazi pošto je zakazano svih pet mečeva 23. kola, počev od 18.30 za kada je početak četiri susreta. Treba imati na umu da je Baba Marta prevrtljiva, tako da bi lako moglo da se dogodi ono što smo viđali poslednjih vikenda širom Evrope, a to je odlaganje. No, to je već teorija, a mi se bacamo na kladilačku praksu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 18:30 3322 AUT 2 A.Lustenau - Kapfenberg ds X2 1,97 Pet 18:30 3321 AUT 2 FAC Wien - Neustadt ki 2 2,05 Ukupna kvota 4,04

Tim iz Kapfenberga će imati težak zadatak u Luštenau te je tu teško očekivati pobedu gosta. Ipak treba znati da je Kapfenberger odigrao nekoliko odličnih mečeva tokom priprema sa kojih se vratio mnogo raspoloženiji nego njegov današnji rival. Ovde bi moglo da bude tesno. Zanimljivo je znati da domaćin nije slavio na poslednjih devet odmeravanja ova dva tima!

Domaća ekipa će bitu u još goroj situaciji u Beču gde FAC Vin dočekuje favorizovani Nojštad. I Floridzdorfer je imao uspešne pripreme, pa nas ovde sve vuče na dvojku. A slična je priča i za duele Vatens - Inzbruk, ali i Linc - Rid kojim se zatvara ovo kolo.

Austrija 2 - 23. kolo

Subota

18.30 (1,75) A. Luštenau (3,50) Kapfenberg (4,50)

18.30 (3,50) FAC Vin (3,25) Nojštad (2,05)

18.30 (2,65) Hartberg (3,05) Lifering (2,65)

18.30 (4,10) Vatens (3,40) Inzbruk (1,85)

20.30 (5,80) Linc (3,80) Rid (1,55)

* kvote su podložne promenama

foto: Shutterstock