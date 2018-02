RF gazi dalje - pravac finale Roterdama

Poznati su svi polufinalisti tri turnira ATP koji se ove sedmice igraju u Roterdamu, Buenos Ajresu i Njujorku. Dva megalopolisa sa "one strane" Atlantika okupili su priličan broj vrhunskih asova, te su i mečevi veoma interesantni, često i napeti.

Upravo napeto je bilo u u četvrtfinalnom susretu Gaela Monfisa, koji je prethodno izbacio našeg Dušana Lajovića i domaćeg sa Leonarda Majera koji je završen pobedom iskusnog Francuza rezultatom 6:4, 3:6, 6:3. U ostalim mečevima četvfinala nije bila baš toliko uzbudljivo, te su Dominik Tim, Aljaž Bedene i Felisijano Delbonis prošli nakon dva seta.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 18:05 7682 ATP Bedene A. - Delbonis F. ki 1 1,60 Sub 19:05 7683 ATP S.Querrey - Mannarino A. tb da 1,65 Sub 15:05 7684 ATP Dimitrov G. - Goffin D. ug1s 10+ 1,57 Sub 19:35 7685 ATP R.Federer - Seppi A. kmb 1&ug< (20.5) 1,73 Sub 19:35 7707 ATP Thiem D. - Monfils G. h 1 (-2.5) 1,65 Ned 01:35 7708 ATP K.Nishikori - Anderson K. vg 1 1,95 Ukupna kvota 23,07

Večaras ne pre 18 časova po srednjoervopskom vremenu na programu je prvi meč polufinala turnira u argentinskoj prestonici koji se igra na šljaci, a sastaju se Bedene i Delbonis. Argentinac je slavio u do sada njihovom jedinom odmeravanju, ali još pre pet godina. Sada je slovenački as nešto bolji igrač i mogao bi lako da se nađe u finalu. Ipak, zadatak mu neće biti lak pošto se Delbonis neće lako predati pred svojim navijačima.

U drugom polufinalu favorit je jasniji, a to je Tim. Austrijanac je slavio na tri od pet susreta sa Monfisom, a ta dva preostala je predao zbog povrede. Francuz je u sjajnoj formi, ali ipak verujemo u pobedu momka iz Viner Nojštat. Naravno, nimalo laku i brzu.

Iz "dobrog vetra", što je prevod imena glavnog grada Argentine, selimo se severnije, u Veliku jabuku. I Njujork je dobio polufinaliste, a to su dva domaća asa Adrijan Manarino, Sem Kveri, te daleko poznatiji Japanac Kei Nišikori i Južnoafrikanac Kevin Anderson. Prvog finalistu najmoćniji grad sveta će saznati nakon "američkog derbija" koji je zakazan ne pre 19.00 po srednjoevropskom vremenu. Iako je Manarino slavio na sva tri odmeravanja sa sunarodnikom, verujemo ipak da će ovaj put Kveri, inače šampion "pokojnog" Serbia opena 2010. i veliki zaljubljenik u Beograd, biti bolji.

Drugo polufinale nosi daleko veću "težinu", pre svega zbog dva velika asa koja će se odmeriti. Nišikori se vraća nakon teže povrede i, iako je postavljen za favorita, verujemo da Anderson ipak može do druge pobede u sedam mečeva sa opasnim Japancem. Ipak, teško je prognozirati pobednika, ali treba očekivati veliku borbu.

Za kraj smo ostabvili ono najinteresantnije, pre svega zbog jednog čoveka - Rodžera Federera. Švajcarski as će se u ponedeljak vratiti na prvo mesto ATP liste, i to sa rekordnih 36 godina. pošto je uspeo da uđe u polufinale ovog prestižnog tunira. Maestro iz Bazela kada je ovako nadahnut, a ne treba sumnjati da jeste, gazi sve pred sobom, a to treba očekivati i protiv Andreasa Sepija u meču koji je zakazan za 19.30 časova. nešto pre njih, od 13.00 za finale se bore Grigor Dimitor i David Gofan. Bugarin vodi sa 51 u međusobnim obračunima i bliži je i sada trijumfu, ali mu neće biti lako.

(foto: Action Images)