Nije bilo drame u današnjem meču Novaka Đokovića na mastersu u Rimu. Četvorostruki pobednik tog prestižnog turnira je nakon dva seta poslao kući veoma nezgodnog Aleksadra Dolgopolova plasiravši se bez problema u drugo kolo.

Scenario je sličan kao i na prethodnim takmičenjima gde je uglavnom odlično otvarao tunire, da bi već u narednom kolu odigrao praktično amaterski. Razloge za to treba tražiti upravo u njemu, to jest u dvogodišnjem lutanju „od nemila do nedraga“, od Marjana Vajde preko Borisa Bekera i Andrea Agasija nazad na svog „teniskog oca“.

„Jasno je da sam previše menjao tim, što je sigurno uticalo i na moju igru i stanje svesti. Sada sam mnogo mirniji sa Marjanom i Gbhartom.“, posvedočio je Đoković nakon trijumfa u Rimu, „Tačno je da u poslednje vreme suviše pritiskam sebe, jer sam ranije postavio previsoke standarde i sada i ja i svi očekujemo da tako igram. Ali, moram priznati sebi na kom sam trenutno nivou ne bih li velikim naporom i radom nastavio da podižem igru i formu.“

Prvi reket Srbije, a od jutros 18. na svetu veruje da sada radi dobre stvari i da će na Rolan Garosu koji počinjer 21. maja biti u punoj formi:

„Na Rolan Garosu hoću da igram svoj najbolji tenis i ima ohrabrujućih znakova. Kada god izađem na teren očekuje se da pobedim, i osećam kako iz dana u dan napredujem“

Foto: Action Images