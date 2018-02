Troicki na Vavrinku

Dok je ženski tenis ovih dana koncentrisan na Fed kup, muškarci polako otvaraju nastavak sezone nakon što je pre dve sedmice završen prvi grend slem u 2018, Australijan open.

Ove nedelje na ATP turu na programu su tri manja ATP 250 turnira, dva u Evropi i jedan u Južnoj Americi. Ovi evropski, u Sofiji i Monpeljeu se logično igraju u zatvorenom na tvrdoj podlozi, dok u Ekvadoru gospodari šljaka na prvom od pet vezanih turnira koji se igraju u Južnoj Americi narednih nedelja.

Nama je navijački, a mnogima i kladilački najvažnije takmičenje u našem susedstvu gde danas Viktor Troicki vodi borbu za ulazak u polufinale, protivnik mu je Sten Vavrinka koji se praktično tek polako vraća nakon dvostruke operacije kolena. U sličnoj situaciji je i as sa Dorćola tako da se ovde može svašta očekivati. Za one hrabrije, tu je Troicki koji bi mogao da stigne do prve pobede u devetom odmeravanju sa Švajcarcem. Bolje je ipak probati sa tri seta (kvota 2,34) ili taj-brejkom u meču (2,10).



Nakon Bugarske selimo se u Francusku gde su takođe danas na redu četvrtfinala, a mi se fokusiramo na dva najatraktivnija, između Žoa Vilfreda Conge i Andreja Rubljeva. Biće to prvi meč između iskusnog Francuza i sve boljeg mladog Rusa. Ipak, talentovani Moskovljanin će teško protiv starog lisca koji bi brzo mogao da ga isprati iz Monpeljea.



Za kraj, naravno Latinska Amerika, to jest Kito gde će još jedan iskusni Francuz, Gael Monfis pokušati da se probije među četiri najbolja na tunriru i to preko Tijaga Monteira. Parižanin je slavio u jedinom njihovom dosadašnjem odmeravanju i i to lagano prošle godine na šljaci Rolan Garosa. Ovaj put bi Brazilac mogao da pruži ozbiljniji odmor.



(foto: Shutterstock)