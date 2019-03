Naomi Osaka

Ženski deo turnira u Majmiju kreće večeras sa borbama za osminu fiinala, što znači da su u žrebu uglavnom prestala samo "značajnija" imena belog sporta.

RASPORED MEČEVA (+5 Č)

A trenutno značajnijeg od Naomi Osake nema, a mlada Japanka istrčava na centralni teren odmah po završetku meča između Filipa Krajinovića i Stena Vavrinke kojim se otvara šesti takmičarski dan. Protivnica joj je Su Vei Hsieh koja je postavljena za 27. nositeljku. Ovo će im biti treće odmeravanje, a oba prethodna puta slavila je Osaka, iako uz mnogo problema. Tako je ove godine na Australijan openu Tajvanka uspela da uzme set kasnijoj osvajačici prvog grend slema sezone. Tu je i šansa za one koji žele da pokupe malo jače kvote, dok je igranje na prvi reket sveta samo u slučaju da želite da još malo "bustujete" ukupan koeficijent na tiketu.

Posebno interesantan meč valja očekivati na reprizi nedavnog finala Indijan Velsa pošto se ponovo sastaju Angelika Kerber i nova zvezda belog sporta, Bjanka Andresku. Pre nedelju dana Kanađanka rumunskog porekla je bila bolja u tri tesna seta, ali ovaj put više verujemo iskusnoj Nemici, pre svega zato što treba očekivati pad u igri mlade nade.

Ovu malu bet-analizu zatvaramo susretom između Petre Kvitove i Done Vekić, koji bi mogao da bude pravi klasik. Čehinja je blagi favorit protiv sve bolje Hrvatice, trenutno najbolje teniserke koja predstavlja zemlje nekadašnje Jugoslavije. Simpatična Osječanka će morati da istrese sve iz sebe ne bi li došla do druge pobede nad istom protivnicom u tri meča. Nedavno joj je to pošlo za rukom, i to u Sankt Peterburgu, ali treba imati na umu da je taj turnir odigran odmah nakon Australijan opena u kojem je Kvitova došla do finala, te je sigurno bila prilično "isceđena".

WTA ŽREB

FOTO: Reuters