Neće me ubiti Gvardiola!

"Neću da budem sličan trener kao on, hoću da budem ja“, poručuje Jokanović pred start plej-ofa za Premijer ligu

Slaviša Jokanović i Fulam večeras sa svog Krejven Kotidža započinju „operaciju Premijer liga“. Rival u pokušaju da se domognu Vemblija i velikog finala plej-ofa za Premijer ligu 29. maja je Reding, solidna ekipa koju s klupe sjajno predvodi Jap Stam.

Ipak, Jokanović je mnogo zanimljiviji engleskim novinarima od snažnog Holanđanina, pa je tako nekadašnji fudbaler i trener Partizana dao zanimljiv intervjuu Dejli Mejlu.

Počeo je upoređujući svoj Fulam i Čelsi, klub u čijim redovima se prvi put susreo sa ostrvskim fudbalom početkom 21. veka, a koji danas slavi šampionsku titulu u Engelskoj.

„Fulam je drugačiji klub, tradicionalniji. Čelsi je moderan, igra fudbal na izuzetnom nivou i ne možemo da se merimo s njima. Znam da neću dovesti fudbalera od 100.000.000 evra, a oni hoće. Ipak, ne zaboravite da je Fulam veliki klub i da smo posle nekoliko depresivnih godina spremni da ponovo obradujemo navijače. Naša žurka neće biti šampionska kao Čelsijeva, jer se nalazimo u drugačijoj poziciji, u drugačijem trenutku. Međutim, ako smo dovoljno uspešni i mi ćemo uživati u našem šampionskom slavlju“, kaže Jokanović.

Englezi za Srbina kažu da je „uspevao gde god je radio, od Beograda, preko Tajlanda do Izraela“, a da je najpoznatiji po uvođenju Votforda u Premijer ligu 2015. godine. Njegov Fulam je ove sezone zabeležio 22 pobede, što je najveći broj trijumfa u poslednjih 15 sezona.

„Iza nas je težak period. Na početku sezone ništa nije bilo jasno. Tek krajem avgusta doveli smo pojačanja i zbog toga smo izgubili neke bodove na koje smo računali. Ali na kraju, kada se tim integrisao, videli ste napredak koji smo napravili.“

Potom se Jokanović dotakao i Pepa Gvardiole.

„U Čempionšipu morate da verujete da je način na koji igrate fudbal najbolji u ovoj ligi. I drugi načini igre su legalni, ali stil fudbala zavisi od trenera i rezultata koji želi da postiogne. Želim da igram fudbal na način na koji to moj tim sada radi. Ako nemam dovoljno kvalitetne igrače promeniću stil, ali neću da se ubijem. Nisam ja Pep Gvardiola koji je 'ubio' mnoge trenere koji su poželeli da ga iskopiraju. Neću da budem sličan trener kao Pep. Neću nikog da kopiram, hoću da budem ja.“

Srpski stručnjak za sebe ne krije da je fudbalski romantik.

„Kao klinac u Novom Sadu sam bio lud za engleskim fudbalom. Jurio sam kao manijak da nađem prenose mečeva koje je recimo igrao Luton Taun. Za mene je to esencija pravog fudbala. Ti mečevi na starim engleskim stadionima. I zbog svega toga kada sam na mom Krejven Kotidžu osećam se kao zadovoljni dečak. Na tribinama 40.000 ljudi, buka, taj stari osećaj koji me vraća u detinjstvo. Nisam Englez, ali ljudi me stalno pitaju nešto o ovdašnjem fudbalu i uživam u tome“, iskren je Slaviša Jokanović.

(FOTO: Action Images)