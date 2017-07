Morata je 20. napadač u Romanovoj eri, cifra je luda - 338.500.000 evra! Šta ga čeka - prokletstvo ili uspeh?

Ovaj tekst posvećujemo svim Čelsijevim „devetkama“ otkako je Roman promenio fudbalske tokove. Od legende kakva je Drogba, preko idola Bridža Krespa, do bizarnih akvizicija poput Radamela Falkaoa i Alešandrea Pata

Dolazak Alvara Morate na Stamford Bridž po formuli 65.000.000 obeštećenje + 15.000.000 evra bonusi i probijanje dosadašnje klupske granice postavljene i dalje enigmatičnom kupovinom Fernanda Toresa iz Liverpula za 58.500.000 evra označio je početak nove epohe u Čelsiju.

Moratin transfer označio je i kraj avanture Dijega Koste, čiji se povratak pod skute Dijega Simeonea nestrpljivo iščekuje među Atletikovim navijačima. A Čelsi ga se, zbog svađe sa Antonijom Konteom, možda čak i olako odrekao. Čovek sa jednom od najznačajnijih uloga u osvajanju dve šampionske titule postao je „persona non grata“, iako će njegovo ime ostati upisano u redu napadača koji su najviše uradili za klub.

U eri Romana Abramoviča takvih je bilo premalo. Čelsi je od dolaska ruskog oligarha na najvišu poziciju pre tačno 14 godina imao mnogo uspona i padova. Ali, osim broja pehara u klupskim vitrinama, u Romanovoj eri najviše se govori o „prokletstvu devetki“. Prokletstvu koje je Abramoviča nateralo da na 19 napadača utroši tačno 338.520.000 evra!

Iz celog astronomskog pohoda Čelsi je uspeo da pogodi pravu „dugu devetku“ u tek nekoliko navrata. U jednoj vrsti su Didije Drogba i Dijego Kosta (čiji su transferi zajedno koštali manje od samog Morate prim. aut.), u drugoj su Klaudio Pizaro, Mateja Kežman, Adrijan Mutu, Romelu Lukaku... Neko je osvojio Ligu šampiona i ostavio najdublji trag u klubu, dok su neki imali problema s drogom ili su, jednostavno - Alešandre Pato.

Morata će, naravno, pokušati da baci malo drugačije čini i postane golgeter koji će dostojno zameniti Drogbu, a pre svega sada Kostu. Ali, to će morati da uradi pažljivo. Kako ne bi završio kao i prethodnici čiji su transferi bili rekordni u svoje vreme - Fernanda Toresa i Andreja Ševčenka.

ADRIJAN MUTU (19.000.000 evra, Parma, avgust 2003)

- Utakmica: 38

- Golova: 10

- Asistencija: 9

Jedna od prvih kupovina u Romanovoj eri. Temperamentni rumunski napadač otvorio je novo poglavlje u karijeri poput furije - sa četiri gola u prve tri utakmice pod vođstvom Klaudija Ranijerija. Ali, brzo je izbledeo i život posvetio provodu, izlascima do kasno u noć, ženama lakog morala i kokainu. Čelsi ga je otpustio samo godinu dana kasnije, a ceo slučaj otišao je na sud, pošto je klub od njega tražio veliku odštetu (21.000.000 evra). Mogao je mnogo više i bolje, samo da je hteo.

ERNAN KRESPO (24.270.000 evra, Inter, avgust 2003)

- Utakmica: 73

- Golova: 25

- Asistencija: 4

Dolazak Ernana Krespa bio je dokaz da Čelsi ima najozbiljnije namere i želju da brzo postavi temelje fudbalske sile u Engleskoj i Evropi. U klub je stigao s oreolom vrhunskog napadača, ali su ga privatni problemi sprečili da u prvoj sezoni ostavi dublji trag. Dao je 14 golova, ali je često bio van sebe, što je priznao nekoliko puta. Posle sezone na pozajmici u Milanu imao je ključnu ulogu u osvajanju šampionske titule 2006. godine. Zbog toga je zadržao status heroja kod navijača i dan danas tvrdi da mu je u Čelsiju bilo najlepše, uprkos svim problemima. Velika je šteta što za pet godina nije napravio više.

MATEJA KEŽMAN (7.500.000 evra, PSV, jul 2004)

- Utakmica: 41

- Golova: 7

- Asistencija: 2

I dalje je velika nedoumica šta se dogodilo sa Kežmanom posle odlaska iz PSV. Prvi golgeter koga je Žoze Murinjo doveo po dolasku u Čelsi, u svom rezimeu imao je pobrojane sve rekorde koje je oborio u Erediviziji, bio je apsolutno najbolji strelac u svim kategorijama... Ali, nikada nije ispunio očekivanja. Njegova karijera doživela je tada ogroman pad, od čega se nije oporavio.

DIDIJE DROGBA (38.500.000 evra, Marselj, jul 2004)

- Utakmica: 381

- Golova: 164

- Asistencija: 88

Najbolje utrošen novac za jednog napadača u klupskoj istoriji. Mada je imao problema da se adaptira na novi život i Premijer ligu kakva je tada bila, bio je jedan od važnijih šrafova u osvajanju prve titule. A onda su svi problemi postali samo bleda uspomena, jer je Drogba izrastao u neverovatnog golgetera i centarfora koga su se svi plašili, o čemu je i Nemanja Vidić posvedočio. Legenda kluba, heroj, ikona. Plavci nikada neće zaboraviti onaj trzaj glavom i matiranje Manuela Nojera u finalu Lige šampiona nasred krcate Alijanc Arene, potom i penal kojim je doneo Ušati pehar na Bridž. Čak i kada se vratio pod stare dane u klub, jula 2014. godine, opet je imao veliki uticaj na osvajanje titule. Njegova karijera u Čelsiju bila je čista desetka.

SALOMON KALU (4.000.000 evra, Fajenord, maj 2006)

- Utakmica: 251

- Golova: 60

- Asistencija: 40

Veliko je pitanje kako oceniti Kaluov boravak na Bridžu. Znao je do ludila da dovede navijače i brojne trenere s kojima je sarađivao, ali je i znao da iskoči s nekim ključnim potezima i golovima koji su Čelsiju donosili pehare. Doduše, retko je igrao u srcu napada, često se nalazio po bokovima i bio je igrač za odrađivanje prljavih poslova. Nije imao snažan uticaj na igru, ali opet je našao svoje mesto među bitnijim likovima koji su obeležili period od 2006. do 2012. godine.

ANDREJ ŠEVČENKO (43.300.000 evra, Milan, maj 2006)

- Utakmica: 77

- Golova: 22

- Asistencija: 11

Roman je svojevremeno srušio ostrvski rekord kako bi sebi ispunio najveću želju i doveo Ševčenka. Murinjo ga nije hteo i to je bio jedan od razloga nesrećnog rastanka nedugo zatim. Ispostavilo se da će Milanova ikona postati simbol Čelsijevog prokletstva s "devetkama", pre nego što je ostavio traga na terenu. Mnogo se mučio u Londonu i to je kasnije sam priznao. Imao je nekoliko solidnih nastupa, nikada neće biti zaboravljena lepotica kojom je Totenhem izbacio iz FA kupa nasred Vajt Hart Lejna. Ali, to je bilo sve, iako je u srcima navijača imao posebno mesto.

KLAUDIO PIZARO (bez obeštećenja, Bajern, jun 2007)

- Utakmica: 32

- Golova: 2

- Asistencija: 4

Mnoge je iznenadio dolazak Klaudija Pizara, mada Čelsijevo poslovanje tog leta bilo je bizarno u svakom pogledu. To je bilo leto kada je došao triling Sidvel - Ben Haim - Pizaro. Ali, Žoze Murinjo ga Peruanca želeo zbog svog iskustva i ubilačkog instikta pred golom. Ipak, Pizaro nije imao sreće, pošto je Murinjo dobio otkaz samo mesec dana po početku sezone. On se kasnije našao u milosti i nemilosti ostalih trenera, a oba gola u dresu Plavaca došla su protiv Birmingema. Posle godinu dana vratio se u Nemačku, gde je zadužio opremu Verdera.

NIKOLAS ANELKA (18.000.000 evra, Bolton, januar 2008)

- Utakmica: 184

- Golova: 59

- Asistencija: 38

Problematični francuski globtroter se na Stamford Bridžu najviše zadržao i među retkim je napadačima koji su ostavili dublji trag u Čelsiju. Doveden je na izričit zahtev Avrama Granta, u to vreme kao prvi strelac Premijer lige. Ipak, procvetao je tek naredne sezone, pošto je u prvih šest meseci uspeo da postigne samo jedan gol, ali i da promaši penal u onom čuvenom finalu Lige šampiona u Moskvi protiv Mančester junajteda. Njegova saradnja sa Drogbom bila je gotovo neprikosnovena, a zajedno su imali ključne uloge u osvajanju duple krune pod vođstvom Karla Anćelotija. Dolaskom Andrea Vilas Boasa došao je i njegov kraj u Čelsiju, posle čega je otišao u Kinu 2011.

FRANKO DI SANTO (4.500.000 evra, Audaks Italijano, januar 2008)

- Utakmica: 16

- Golova: 0

- Asistencija: 0

Potpuno iznenađenje što je uopšte stigao u Čelsi. Nikada nije pokazao da poseduje kvalitet ni približno Čelsijevim zahtevima, a tako je brzo i nestao. Neprimetno. Prvo na pozajmicu u Blekburn, a onda transfer u Vigan. Njega, kao ni Patrika Bamforda, za koga je Čelsi izdvojio gotovo dva miliona evra pre šest godina, ni ne treba trošiti redove. Roman Abramovič bolje da je taj novac bacio novac niz Temzu.

DANIJEL STARIDŽ (7.250.000 evra, Mančester Siti, jul 2009)

- Utakmica: 96

- Golova: 24

- Asistencija: 11

U Čelsi je došao kao slobodan igrač iz Mančester Sitija, ali je pravilnik Premijer lige naložio da se isplati kompenzacija od 7.250.000 evra. na Bridž je stigao kao, u to vreme, jedan od najtalentovanijih engleskih igrača. Mada je impresionirao tokom pozajmice u Boltonu, nije uspeo da se snađe u jakoj konkurenciji na Stamford Bridžu, a ni kod četiri različita menadžera koji su ga trenirali. Kod Vilas Boasa je bio standardan (doduše, na krilu), ali je otpao kod Roberta di Matea. Zbog toga je neslavno završio svoju epizodu u Čelsiju, pa je januara 2013. otpremljen u Liverpul.

FERNANDO TORES (58.500.000 evra, Liverpul, januar 2011)

- Utakmica: 172

- Golova: 45

- Asistencija: 40

Fudbalski svet ostao je u šoku kada je Liverpul prihvatio tada ostrvski rekord od 58.500.000 evra za Fernanda Toresa, ali emisari na Enfildu kao da su predosetili da će njihov idol doživeti potpuni krah u karijeri jako brzo. Šok se brzo pretvorio u podrugljivo podsmevanje, pošto je do kraja sezone dao samo jedan gol. I ne samo to. Tores je na terenu izgledao potpuno izgubljeno, odsutno. Kao da mu je neko začarao um. Nikada se nije oporavio. Ako je Ševčenko bio simbol Čelsijevog prokletstva, onda je Toresov slučaj bio samo potvrda da nešto gadno nije u redu sa klupskom filozofijom rada kada su u pitanju centarfori. Ipak, nikada neće biti zaboravljen istorijski gol u polufinalu Lige šampiona, kada je Viktora Valdesa matirao u majstorskom maniru i Čelsiju doneo prolaz u finale, a kasnije i prečicu do toliko čekane titule. Uprkos strašnom padu u ponor, navijači su ga zavoleli baš zbog pomenutog gola Barseloni.

ROMELU LUKAKU (15.000.000 evra, Anderleht, avgust 2011)

- Utakmica: 15

- Golova: 0

- Asistencija: 1

Andre Vilas Boas imao je viziju da ima svoju verziju Didijea Drogbe, poput svog prethodnika, prijatelja i mentora Žozea Murinja. Tog avgusta 2011. godine transfer Romelua Lukakua najavljen je s mnogo pompe, a na kraju se ta priča završila velikim krahom. Lukaku je u Čelsiju dobio priliku na kašičicu i nije uspeo da napravi apsolutno ništa vredno pomena. Polako je bio eliminisan iz sistema, pa je dane i mesece provodio na pozajmicama u VBA i Evertonu, koji ga je 2014. otkupio za nešto više od 30.000.000 evra. Antonio Konte je ovog leta želeo da ispravi veliku nepravdu prema belgijskom centarforu, ali je poziv Žozea Murinja i Mančester junajteda bio jedan od onih koji se ne odbijaju. Tako je Lukaku na Bridžu ostao upamćen kao jedna od najlošijih akvizicija. Bar prema učinjenom na terenu.

DEMBA BA (8.500.000 evra, Njukasl, januar 2013)

- Utakmica: 51

- Golova: 14

- Asistencija: 5

Čelsi je posle odlaska Didijea Drogbe zapao u strašnu krizu, jer nije imao adekvatnu ofanzivnu zamenu. Fernando Tores je bio u svom ambisu, Lukaku se nije uklapao, Staridž je u to vreme taman bio prebačen u Liverpul... Ba nije bio viđen kao prvi centarfor, već zamena, a za svojih 18 meseci na Bridžu uradio je više nego neki za mnogo duže vreme. Dao je jako bitan gol protiv PSŽ u Ligi šampiona, Mančester junajtedu u FA kupu, ali i onaj istorijski, kada je Liverpulu i njegovom kapitenu Stivenu Džerardu oteo titulu iz ruku. Ali, nikada nije postao centarfor dostojan Čelsijevog renomea.

SAMUEL ETO (bez obeštećenja, Anži, avgust 2013)

- Utakmica: 35

- Golova: 12

- Asistencija: 7

Uprkos poznim igračkim godinama Eto je oživeo svoju karijeru na Stamford Bridžu, mada je čak i Žoze Murinjo doveo u pitanje njegove stvarne godine. Za jednu sezonu uspeo je da postigne 12 golova i pripiše još sedam asistencija, a njegova akvizicija isplatila se pre svega jer je bio viđen kao iskusan, rezervni centarfor. I ništa više od toga.

DIJEGO KOSTA (38.000.000 evra, Atletiko Madrid, jul 2014)

- Utakmica: 120

- Golova: 59

- Asistencija: 22

Jedini legitimni naslednik Didijea Drogbe i uz Čelsijevu ikonu, pa donekle i Nikolasa Anelku, jedini koji je opravdao velika očekivanja! Kupljen je kao centarfor sa zastrašujućom reputacijom, pravi razbijač i neko ko se savršeno uklapa u Čelsijevu koncepciju. Zato je odmah napravio BUM i Čelsi odveo do titule 2015. godine. Njegov temperament i problematična priroda nisu mu dozvolili da napravi još više, jer je svakako to mogao! Trebalo je da postane sledeća legenda Čelsija i zauzme mesto iza Drogbe, ali nije mu se dalo. Prvo zbog one sezone kada je ceo tim odigrao neprepoznatljivo loše, ali i zbog toga što sa tvrdoglavim Antonijom Konteom nije uspeo da nađe zajednički jezik. Mada su zajedno Čelsi opet odveli do postolja, uprkos toj prethodnoj "sivoj" sezoni, sada je već bivši na Bridžu, iako transfer u Atletiko još nije zvanično završen.

LOIK REMI (13.200.000 evra, KPR, avgust 2014)

- Utakmica: 47

- Golova: 12

- Asistencija: 3

Baš kao i Demba Ba, jedna od Čelsijevih paničnih kupovina koje su ostavile mnoge u dilemi. Francuz je imao određeni uticaj na osvajanje šampionske titule 2015. godine, ali su ga povrede totalno unakazile. Zato je potpuno ispao iz klupskog sistema, pa je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Kristal Palasu. Zbog dojučerašnje frke oko kupovine novog vodećeg centarfora poveden je na predsezonsku turneju, gde je dobio šansu da impresionira Antonija Kontea. Ali, izvesno je da će otići. I to kao još jedan promašaj u nizu.

RADAMEL FALKAO (pozajmica, Monako, jul 2015)

- Utakmica: 12

- Golova: 1

- Asistencija: 1

Jasno je svima da je u slučaju Radamela Falkaoa Žoze Murinjo želeo da napravi uslugu svom i Tigrovom agentu Žoržu Mendešu i pokuša da Kolumbijca vrati u život posle košmarne sezone u Mančester junajtedu. Ali, njegov boravak na Bridžu bio je još strašniji. Tigra je povreda prednjih ukrštenih ligamenata umalo progutala. Srećom, prošle sezone opet je eksplodirao i pokazao da u njegovim nogama ima baruta. Ali, za Čelsi je bio samo još jedna recka i ništa više.

ALEŠANDRE PATO (pozajmica, Korintijans, januar 2016)

- Utakmica: 2

- Golova: 1

- Asistencija: 0

Nikom nikada neće biti jasno šta je Murinjo hteo sa nekada ultratalentovanim Brazilcem. Odigrao je samo dve utakmice i postigao gol sa bele tačke protiv Aston Vile. I to je to. Ostatak vremena proveo je kraj aut-linije, ili čak na tribinama. Gotovo neverovatno da je uopšte i dobio priliku da igra u Čelsiju posle strmoglavog sunovrata u karijeri.

MIŠI BATŠUAJI (39.000.000 evra, Marselj, jul 2016)

- Utakmica: 28

- Golova: 9

- Asistencija: 3

Još jedan fudbaler koji je bio predviđen za naslednika Didijea Drogbe, kako statusom u ekipi, tako i građom i pojavom na terenu. Ali, baš kao i Romelu Lukaku - nije se snašao. Karijeru na Bridžu počeo je fantastično, pobedničkim golom, potom i asistencijom u prve dve utakmice. Ali, onda je nestao. Konte ga je zakucao za klupu i od tada je samo povremeno dobijao šansu. Na kraju je opet obeležio Čelsijevu sezonu tako što je postigao gol vredan titule. Mnogi tvrde da je blizu odlasku, ali pitanje je šta će se dešavati u narednim sedmicama. Dobro igra na pripremama, a ako Konte ne nađe adekvatnu zamenu, ostaće i moraće da dobija šansu uz Moratu. Ipak, zasad je, realno, promašaj.

(FOTO: Action Images; Nikola Stojković)