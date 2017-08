Klupko se odmotava u Japanu: Mrđin Šonan grabi ka eliti, Džef i Jamagata moraju da ispoštuju

Tespakusacu već 10 utakmica ne zna za pobedu, Okajama pretplaćena na 2-3

Možda je još uvek rano za prognoze, ali jedino su Šonan i Fukuoka u dosadašnjem toku japanske druge lige pokazali dovoljnu dozu ozbiljnosti za ulazak u sam krem japanskog fudbala, odnosno povratak u isti. Uoči 27. kola razdvaja ih samo bod, dok se Nagasaki, Tokušima, Nagoja, Jokohama, Oita, Okajama, Jamaga i još nekoliko timova bore za ulazak u prvu ligu kroz plej-of. Zanimljivo, razlika između 14. i šestog tima je samo pet bodova, a s obzirom na to da je ostalo još 15 kola do kraja, sasvim je moguće da dođe do tektonskih promena na tabeli.

Interesantan okršaj u najavi odigraće Nagasaki i Šonan. Gosti - za koje inače igra Dragan Mrđa - zauzimaju vodeće mesto na tabeli sa 53 boda, Nagasaki je treći sa 44. Šonan ulazi kao blagi favorit u ovaj meč. Naglasak na - blagi. Šonan je bez trijumfa na tri minula gostovanja u svim takmičenjima, dok je Nagasaki od početka februara ove godine poražena samo jednom na svom terenu. Tvrda utakmica u najavi.

Fukuoka u ovom kolu ima donekle lakši posao, ali daleko od toga da je Kjoto lak zalogaj. Istina, u donjem je domu, ima čak 16 bodova manje od svog protivnika, ali nije poražen na četiri prethodna okršaja i to protiv Tokušime (za koju igra nekadašnji defanzivac OFK Beograda Nikola Vasiljević), Nagoje, Mačide i Okajame. Sve su to timovi koji su skuplji, daleko jači ili bar u Kjotovom rangu. Pazite sad ovo: Kjoto je slavio protiv Fukuoke na devet od proteklih 10 mečeva na svom stadionu! I ne samo to, često je na ovim mečevima dolazio GG3+...

Džef Junajted i Jamagata bi morali da ispoštuju svoje navijače. Jamagučiju samo nos viri iznad zone ispadanja, Kanazava je u očajnoj formi. Verdi više na račun stare slave važi za favorita protiv Kumamotoa, a činjenica je da trenutno ne zna gde bije. Šest utakmica bez pobede, debelo poljuljane šanse da se nađe u putnicima za plej-of, ali nada još uvek postoji.

Tu su i brojke da vas što bolje upoznaju sa trenutnom konstelacijom snaga u japanskoj drugoj ligi, pa ko voli, nek izvoli...

Serije:

Bez pobede: Tespakusacu 10, Tokio 6, Kanazava 4, Jamaguči 3

Bez nerešene: Nagoja 14, Jamaguči 13, Jamagata 9, Fukuoka 8, Džef Junajted 8, Jokohama 8, Gifu 7, Mačida 7, Nagasaki 7, Jamaga 6, Šonan 4, Ehim 3, Tokušima 3

Porazi: Jamaguči 3

Bez poraza: Okajama 12, Oita 5, Kjoto 4

0-2: Mačida 5, Tokušima 5, Džef Junajted 4, Fukuoka 3, Tespakusacu 3

2-3: Okajama 8, Šonan 4, Gifu 3, Jokohama 3, Jamaguči 3, Nagasaki 3

3+: Jamaguči 4, Jokohama 3, Jamaga 3

Japan 2 - 27. kolo

Petak

11.00 Džef Junajted - Jamaguči

11.00 Ehim - Mito

11.00 Gifu - Okajama

11.00 Kjoto - Fukuoka

11.00 Jamagata - Kanazava

11.00 Tespakusacu - Kamatamare

11.30 Tokio - Kumamoto

12.00 Oita - Mačida

12.00 Tokušima - Jokohama

12.00 Nagasaki - Šonan

Subota

11.00 Nagoja - Jamaga

