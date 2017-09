US open: Kada Venus i Petra ukrste rekete, piše se istorija

Dve velike, iskusne zvezde belog sporta, jedna koja je nedavno zalečila opaku autoimunu bolest, a druga koja se do skoro oporavljala od velike posekotine na ruci koju joj je naneo provalnik bore se za prodor u polufinale. Prvi meč u ženskom delu žreba igraju Stivens i Sevastova

Domaća publika na stadionu Artur Eš danas će imati dan za pamćenje, U muškom delu singla Sem Kveri će pokušati da se probije do polufinala, čime će postati prvi Amerikanac kome je to u Njujorku uspelo još od Endija Rodika, dok u ženskom žrebu čak četiri domaćih igračica vreba svoju šansu. A danas će dve od njih pokušati da se pred svojim navijačima probiju do polufinala

STIVENS - SEVASTOVA

MUG VIŠE (20,5) , KVOTA 1,55

Prvo od današnja dva ženska četvrtfinala igraju Sloan Stivens i Anastasija Sevastova. Letonka, 16. igračica sveta je favoritkinja, ali deluje kao da je tamnoputa Amerikanka spremna da skupo proda kožu pred domaćim navijačima. Može ovde biti iznenađenja, ali pre bismo se bazirali na većem broju gemova.

KVITOVA - V. VILIJAMS

KI 2, KVOTA 1,95

A onda sledi derbi dana u Njujorku. Susret dve žive legende tenisa, Venus Vilijams i Petre Kvitove. Ovde ćemo videti tenis dve veoma snažne i iskusne igračice. Čehinja, koja je pre samo devet meseci doživela tešku povredu šake kada ju je gadno posekao provalnik, vodi sa 4-1 u odmeravanjima sa Amerikankom, ali su poslednji put ukrstile rekete još pre tri godine. Sada se situacija dramatično promenila, Venus je u međuvremenu uspela da se presnom ishranom izleči od autoimune bolesti koja ju je mučila godinama i sada igra vrhunski. Na dva od tri ovogodišnja grend slema probila se do finala, ali je nažalost oba izgubila: Australijan open od sestre, a Vimbldon od Garbinje Muguruze. Upravo zato je i blagi favorit iako kvote kažu drugačije, ali i zato što Kvitova ipak još nije u vrhunskoj formi.

