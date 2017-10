Sve tajne Teodosićeve karijere: Zašto nije otišao u Memfis još 2013? Kako su ga mokasine odvele u Moskvu? Zašto je propao dogovor sa Bulsima?

Štivo koje svaki Teodosićev fan jednostavno mora da pročita

Miloš Teodosić bi, ako je suditi po ovim pripremnim utakmicama, mogao da bude pravo osveženje za NBA ligu, a nastavi li da deli neverovatne asistencije iza glave, iza leđa, s jednom rukom preko celog terena - onda bi mogao i da bude pravi hit. Zašto da ne?

Međutim, ni u Evropi, a kamoli preko bare, mnogo stvari se ne zna o njegovom napretku od Srbije, preko Grčke do Rusije i SAD-a. O svemu tome pričao je njegov mendažer Nikos Lotsos za grčki Sport24.gr i izneo jako zanimljive detalje iz Miloševe sportske karijere.

Kada se javio Memfis, da li je bilo sve dogovoreno sa Čikagom, koliko je nudio CSKA i kako su mokasine uticale na njegov prelazak iz Olimpijakosa u CSKA.

Uz jednu napomenu za početak. Lotsos, koji inače veoma retko daje intervjue, nije zaslužan za Teodosićev dolazak u Olimpijakos.

"U to vreme Olimpijakos je bio veoma obazriv. Ja sam već imao nekoliko igrača u Panatinaikosu, a Zeleni su im ukrali i Šarunasa Jasikevičijusa. Olimpijakos je želeo Miloša, ali su mislili da bih ja mogao da ga preusmerim u Panatinaikos. Ne kritikujem ih zbog toga, razumem. Potom sam razgovarao sa menadžerima u Srbiji. Oni su mi rekli da Olimpijakos ne želi da se grčki menadžeri mešaju u posao. Ali kada je stigao u Atinu želeo sam da mu pomognem da se snađe. Nije govorio engleski. Imao sam prijatelja koji mi je pomagao u komunikaciji. Ali, da vam kažem nešto: nisam video čoveka čoveka da je naučio engleski za dva meseca - a Miloš je to uradio", prisetio se Lotsos kako je uopšte upoznao Tea.

A onda je došlo do saradnje.

"Pokušavao sam da mu pomognem što se tiče života u Atini. I njegovi roditelji su me bolje upoznali. Pa mi je njegov otac preko prevodioca rekao "Niko, ne želim nikoga oko mog deteta osim tebe". Sledeće godine sam doveo Zorana Ercega u Olimpijakos. Pregovarao sam njegov ugovor i Zoran je zarađivao duplo više od Tea. Miloševi roditelji su to uočili i posle toga je njegov otac došao kod mene i rekao mi da želi da se ja brinem o njegovoj karijeri".

PRIČA O MOKASINAMA KOJA JE UBEDILA VATUTINA

Iako sada izgleda sasvim drugačije, nije uvek bilo lako. Posle nekoliko teškoh poraza na zavšrnim turnirima Evrolige Teodosića su vrhunski treneri počeli da gledaju ako "luzera". U Atini svejedno nije imao velika primanja. Kad je stigao Vasilis Spanulis postalo je jasno da je ubrzan put do rastanka. Samo, trebalo je prvo ubediti CSKA, klub sa najvišim ambicijama, da izdvoji 1.500.000 evra samo za obeštećenje.

Jedna zanimljiva anegota koju je Lotsos ispričao prvom čoveku Armejaca Andreju Vatutinu ispostavila se kao presudna.

"Kada je Miloš još bio u Olimpijakosu trebalo je da potpiše ugovor sa jednom firmom koja proizvodi sportsku obuću. Imao sam 10 pari patika kod mene u kancelariji, a on mi je svakoga dana govorio: ´Važi, doći ću´. I nikako nije došao da ih proba. Jednom sam ga pozvao i rekao d mora to da učini, jer ne možemo da potpišemo ugovor dok ne proba patike. Morao sam da se uverim da mu odgovaraju. On mi je odgovorio: ´To su samo mokasine´. Pre toga godinama nisam čuo taj izraz. Toliko je imao samopouzdanje da mu nije bilo važno koje patike nosi", rekao je Lotsos i nastavio.

"Ovo sam ispričao Vatutinu i to je imalo velikog uticaja na njega. Kada sam otišao u taksi iz hotela znao sam da će Miloš igrati za CSKA. Imao sam taj osećaj. To se potvrdilo nekoliko dana kasnije".

Teodosić se igra košarke! Asistencija jednom rukom, „iz bunara“, preko skoro celog terena (VIDEO)

I kao kruna karijere, bar na klupskom nivou, NBA liga. Da lie je moglo i ranije da se desi?

"Memfis me je zvao 2013. godine i tražio Miloša. Imao je ugovor s CSKA do kraja sezone, tako da je Memfis morao da plati otkup. Ali nije želeo da ode. Znate zbog čega? Jasno je imao na umu da želi da osvoji nešto sa CSKA. Sve suprotno od toga smatrao je "uvredom". Nije mogao da napusti tim a da ne ostvari cilj - osvajanje Evrolige! Mislim da se njegov um promenio kada je osvojio Evroligu 2016. godine. Memfis je tog leta doveo Nika Kalatesa".

Teov menadžer je inače smatrao da je Miloš trebalo da ode u NBA te 2013.

"Do sada bi potpisao ugovor vredan 100.000.000 dolara. U to sam siguran. U drugu ruku, ne možete se baviti sa "šta" i "ako". To nikada nećemo moći da dokažemo. Sada je otišao ne da bi zaradio više nego u CSKA. Verovatno će zaraditi manje nego što bi zaradio u CSKA".

O tome ipak nešto kasnije. Ali ako nije do novca zbog čega je? Evo u priči i Vlada Divca.

"Šteta je danas ne oprobati se u NBA. Divac mi je stalno govorio: Znaš šta Nikos, nemoj da Miloš prođe kao Bodiroga, da ne proba tmao." Kada god bismo seli da ručamo, uvek se završavalo sa onim da "mora da ode u NBA". Miloš je shvatio. Rekli smo mu i da će imati dosta titula ako ostane u Evropi, ali da nikada ne znaš šta će se dogoditi ako napraviš veliki korak".

NAJVEĆI UGOVOR U ISTORIJI EVROPE I 30.000.000 U ČIKAGU

Da je ostao u CSKA, Teo bi mogao da dođe do velikog novca. Sigurno većeg koji će mu, barem isprva, plaćati LA Klipersi.

"Miloš je imao priliku da potpiše najveći ugovor u istoriji Evrope ovoga leta. Veoma lako. Bez pregovora. Ali nisam ulazio u pregovore zato što sam znao da Miloš želi promenu. Video je sebe negde drugde, tako da nije bilo razloga za razgovor sa CSKA. Bilo bi glupo da sam otišao tamo i da kažem na primer ´dajte mi 10.000.000 evra´, kada sam znao da će da ide. Da nije mogao da nađe NBA klub, tek tada bismo seli za sto".

U jednom momentu delovalo je da je gotovo - da Teo ide u Čikago Bulse.

"Gledajte, u načelu smo se dogovorili sa Čikagom. Postigli smo dogovor u nivou koji Bogdan Bogdanović ima u Sakramentu, to je oko 30.000.000 za tri godine. Čikago je grad sa dosta iseljenika iz Srbije. Svi bi ga tamo voleli. Ipak, zvali su me posle dva dana i rekli da žele kao franšiza da izgrade tim od početka, nešto kao Filadelfija, da se pojačaju sa drafta, da proberu najbolje što ima od mladih igrača... Dovođenje plejmejkera od 30 godina se ne uklapa u tu priču".

KLIPERSI

Tek onda, pojavili su se Klipersi. Kad je Džej Džej Redik otišao iz kluba, Lotsos je pozvao bivšeg igrača atinskih večitih rivala Džonija Rodžersa, jednog od direktora u LA-u.

“Rekao sam mu: Slušaj me, imam igrača koji će ti rešiti sve probleme! Međutim, u tom trenutku mogli su da mu ponude samo 5.290.000 dolara. Nešto kasnije, kad su videli da će da ostanu bez Krisa Pola, Rodžers me je zvao i rekao da ga mnogo žele u timu. Ali kako ne bi prekoračili granicu i počeli da plaćaju porez na luksuz, a to im je zabranio gazda Stiv Bolmer, mogli su da ponude samo 6.000.000 dolara. I zato smo potpisali na dve godine, 6.000.000 plus 6.000.000, samo da imamo opciju da Miloš ode posle prve godine“.

Ko ne voli Teodosića, ne voli košarku

Zašto? Zato što ako bude baš dobar vrlo brzo će se naplatiti?

“Dopao mi se taj aranžman više nego onaj sa Čikagom, jer već sledeće sezone može da bude slobodan igrač. Jeste to rizik, drugačije je igrati u Njujorku ili Los Anđelesu nego u Minesoti. To su ogromna tržiđta, ali smo zaključili da su ovo veoma dobri uslovi. Kad se fizički prilagodi može da im pokaže da vredi i više. U idealnoj situaciji moće da sledeći ugovor koji potpiše potšiše na 75.000.000 dolara! Tepko jeste, ali nije neizvodljvo“.

Otkud toliki optimizam u takvoj konkurenciji?

“On je poseban igrač. Uvek je bio. Nikada ni sa kim nisam poredio, sa recimo Dijamantidisom ili bilo kim. Možda je bilo bolji igrača, ali takvih umetnika - nije“.

(FOTO: Star Sport)