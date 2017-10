UŽIVO: Bilbao - Partizan

Pratite tekstualni prenos meča na sajtu MOZZART SPORT-a

31. minut, 68:69 - Veličković! Fantastična igra Partizanovog asa. Opet 2+1!

KRAJ TREĆE DEONICe - 68:66!

30. minut, 68:66 - Ali, evo ga Marko Čakarević! Odlična trojka. Dosad najzrelija partija crno-belih u ovoj sezoni, bez sumnje!

30. minut, 68:63 - Serija domaćina 7:0. Loš faul Obrada Tomića nad Šejnom Hamnikom, a on je pogodio i dodatno bacanje.

29. minut, 64:63 - Ali uzvraća Aleks Mumbru istom merom.

28. minut, 61:63 - Evo ga, Novica Veličković! Odlično se otvorio u nebranjeni prostor i ubacio laku trojku.

27. minut, 59:60 - Uh, kakav roling Novice Veličkovića. Podsetio je na neka stara vremena, kada je žario i palio u punom usponu snage.

27. minut, 59:58 - Dobru saradnju Marinkovića i Tomića upropastio je Redivo novom trojkom! Ušao je u svoj element, to nije dobro...

26. minut, 54:56 - Lusio Redivo pogađa trojku, ali na drugoj strani uzvraća probuđeni Najdžel Vilijams Gos.

25. minut, 51:54 - Mini-serija Aranitovića u ovim trenucima. Niz se nastavlja sa linije penala.

25. minut, 51:52 - Uspeo je Dejan Todorović da ubeleži svoje, ali i prve poene Bilbaoa u drugom delu, ali onda je Aranitović izvukao veliki pogodak za tri poena!

24. minut, 49:49 - Partizan je lepo skockao odbranu na početku drugog poluvremena i stiže do izjednačenja! Ovo su bitni momenti.

24. minut, 49:47 - Evo problema za Partizan - četvrti faul Đoka Šalića.

23. minut, 49:47 - Posle Veličkovića, evo i Marinkovića! Bitna trojka, posebno jer se Bilbao još ne snalazi. Tri puna minuta domaćin je bez poena.

23. minut, 49:44 - Evo konačno poena za crno-bele. Veličković, pošto je ispravio svoj promašaj.

21. minut, 49:42 - Loš početak Partizana - dva teška promašaja. Prvo Marinković, onda Veličković. Sreća pa Bilbao to još ne kažnjava.

POLUVREME - 49:42

20. minut - Sada serija slobodnih bacanja na obe strane. Miler daje jedno - 49:40. Gos je dodao s dva brza poena. Odlična igre - 49:42. Za sada je dao 14 poena, a ima i tri skoka a i dve asistencije.

20. minut - Bilbao vodi 10 razlike, a pitanje je da li je to zaslužio - 47:37. Gavrilović je dao dva bacanja - 47:39

19. minut - Tehnička Čakareviću i Ervelu. Rezultat je 46:37

18. minut - Todorović je ponovo pogodio trojku 44:35. Obrad Tomić je vratio dvojkom 44:37.

17. minut - Čakarević je probao za tri poena, ali je promašio. A onda je Todorović sve kaznio trojkom - 41:35. Sada serija grešaka. Gos je promašio o tablu, a onda je Čakarević napravio faul.

17. minut - Marinković je vezao nekoliko slabih poteza, a to je sve kaznio Tomas trojkom - 38:35.

15. minut - Miler je dodao dva poena i Partizan sada vodi s 32:35. Da se Marinković bolje snašao u napadi to bi i bolje izgledalo. Čakarević je potom promašio zicer. Bilbao je to kaznio i izjednačio 35:35.

15. minut - Gledamo tesan meč u kom Partizan za sada uspeva da zadrži egal rezultat i da ne dopusti Bilbau da vodi. Čak šta više, tim Miroslava Nikolića vodi trenutno s 32:33.

13. minut - Mumbru je iskusno poentirao igrajući leđima, ali je Miler dodao dva poena posle prodora - 32:33.

12. minut - Dobra partija Pecarskog, Partizan ne dopušta Bilbau da mrdne rezultatski - 28:28

11. minut - Odlično je počeo Partizan drugu deonicu, Gos je pogodio trojku iz ćoška i to je 26:24. Potom i dobra defanziva i napad za crno-bele. Potom i dobar napad Gos i pogodak za izjdnačenje 26:26. Gladnes vraća dvojkom 28:26.

KRAJ PRVE ČETVRTINE - 26:21

10. minut - I dalje Partizan ne može da odigra dobru odbranu, primio je 25 poena u prvoj deonici - 25:20

8. minut - Hamink je sada pogodio neki čudan koš. a flouterom je vratio Gos - 23:20

7. minut - Evo sada i koševa Pecarskog i Partizan se drži u egalu - 18:15. Samo crno-beli da malo poboljšaju odbranu i biće to dosta bolje. Marinković vraća - 21:18.

6. minut - Veličković se razigrao i drži Partizan u egal rezultatu. To je jako važno po crno-bele 14:13. Prelepa akcija za Todorovića, alej up je to bio. Potom trojka Tabua i rezultat je 19:13.

5. minut - Šalić je prvo dobro skočio, a onda i iznudio faul. Lepa minijatura - 12:11.

4. minut - Jako lep prodor Marinkovića i polaganje kontrarukom za 10:9. Za sada dobra igra mladih igrača Partizana. Bilbao dobar sa linije slobodnih bacanja - 12:9.

3. minut - Jako loš napad Partizana i onda kuca Ervel - 7:5. Potom odličan skok u napadu i poeni Aranitovića. Dobar potez - 7:7. Potom Ervel daje trojku - 10:7.

2. minut - Todorović baca loptu u stilu Navara i pogađa ponovo - 4:2. Veličković odgovara sa trojkom - 4:5.

1. minut - Dobra odbrana Partizana u prvom napadu. Marinković je probao za tri poena sa vrha kapice i promašio, ali je Todorović pogodio za dva - 2:0. Vilijams Gos vraća prodorom - 2:2.

1. minut - Meč je počeo!

Partizan posle dva poraza u Evrokupu i efikasne pobede nad Igokeom igra u Španiji protiv Bilbaa. Popularni ljudi u crnom do sada imaju jednu pobedu i poraz u Evrokupu. Utakmica je na programu od 20.30 časova.

Dobra vest po Beograđane je to što američki tandem Najdžel Vilijams Gos - Patrik Miler deluje spremno.

Najveći problem je odbrana i to se baš vidi na evropskoj sceni, ali je tim Miroslava Mute Nikolića i u pobedi nad Igokeom primio 104 poena.

Inače, Nikolić je više puta je od početka sezone isticao kako takmičenje u Evrokupu nije prioritet Partizana i da će ga koristiti kako bi pružio šansu mlađim igračima da steknu iskustvo za neke naredne mečeve.

Miroslav Muta Nikolić pred polazak u Španiju:

"Kao i sve ekipe u našoj grupi, Bilbao ima iskusne i kvalitetne igrače protiv kojih će biti veoma teško da se igra. Ipak, biće to dobra škola za naše mlade igrače koji će i sutra dobiti šansu da steknu iskustvo i da pokažu napredak u odnosu na početak sezone".