Čuda FM sveta - bili su neizostavne kupovine, ikone u svetu kuglica! A gde su sada?

Novogodišnji i božićni praznici uvek dobro dođu ne samo da odmorite glavu od svakodnevnih obaveza, već i da rasteretite um razbibrigama svoje vrste. Zato je praznično vreme savršeno da po ko zna koji put u svojoj karijeri zasednete za komp, aktivirate Football Manager i uplovite u svet gde tražite put do zvezda.

Znate dobro taj osećaj, kada sednete na klupu nekog engleskog trećeligaša (ili možda i petoligaša) i krenete u pohod na Premijer ligu? Pa onda od jednog Milvola napravite mašineriju i poharate Evropu? Ili se dogodi polufinale Lige šampiona, a tamo vas Real Madrid izbaci na penale? Bilo je tu godinama svega. Besneli smo, radovali se, pravili ubitačne taktike, razbijali miševe i tastature, izgovarali imena naših heroja i pevali od uzbuđenja.

Mnogi su Football Manager zavoleli upravo iz tog razloga. Što u jednoj igrici imate sve životne elemente. Ali i zbog likova koji su činili da vaš prosečni tim izgleda kao nezaustavljiva družina.

Sećate li se samo potrage za totalnim anonimusima koje ste mogli da dovedete za šaku kikirikija, da bi nekoliko sezona kasnije postali dijamanti vredni i po 10 ili 15 puta više? E, ovaj tekst je posvećen samo nekima - mogli smo da pišemo i više, ali to bi jako dugo trajalo - koji su činili čuda na FM platformi i ulazili u kult legendi, ali nikada nisu ostvarili ni delom tako dobru karijeru.

Ima tu i nekih dobro poznatih imena, očiglednih i neizostavnih, ali gledali smo da tekst malo prošaramo i nekim, možda, manje poznatim likovima.

Pre nego što krenemo, pišite nam koji je fudbaler obeležio vaše FM avanture? Koga ste najradije kupovali, koje klubove vodili, šta ste postigli? Imate li neki poseban tandem koji biste istakli? Koga nismo uvrstili, a trebalo je? Očekujemo vaše odgovore.

FREDI ADU

Možda izgleda kao kliše, ali jednu ovakvu listu nismo mogli da počnemo s nekom drugom zvezdom naše priče. Slučaj Fredija Adua predstavlja verovatno jednu od najvećih misterija svetskog fudbala. Detetu koje je čari profesionalnog fudbala osetilo već sa 14 godina, kola su se jako brzo survala u provaliju. Biser Di Si Junajteda je u period od 2004. do 2006. godine pribeležilo 11 golova i 17 asistencija u MLS ligi. Upoređivan mnogo puta sa neponovljivim Peleom, delovalo je tih godina da će fudbal dobiti novo veliko čudo. Ali, Fredi Adu ostao je samo legenda jedne kultne igrice. I to serijala FM05. Ako ste tražili čoveka koji će iz drugog plana da rešeta mreže i beleži po 60 golova u sezoni - Adu je bio čovek zadatka.

Već u ranoj fazi igre mogli ste da preskočite klub i uđete u direktne pregovore sa igračem. Di Si Junajtedu išla bi simbolična suma novca, a vi biste dobili nebrušeni dijamant koji se već kroz dve sezone transformiše u predatora. Potpisnik ovih redova pamti ga po dva gola u finalu Lige šampiona sa Sankt Paulijem. Bio je noćna mora svakog štopera, pa čak i onih najvećih iz tog doba. Ali, život je učinio svoje da nikada ne dostigne željene visine. Posle neuspele probe u Mančester junajtedu novembra 2006. njegov svet se srušio. Jeste otišao u Benfiku već sledeće godine, ali od tada karijeru je provodio mahom na pozajmicama - od Monaka, Belenensesa, Rizespora, a stigao je čak i do Jagodine! U međuvremenu je pao toliko nisko da je bio promoter nekih fensi usisivača, a sada dane provodi kao igrač Tampa Beja. A ima tek 27 godina!

ŠERMAN KARDENAS

Kolumbijski Dejvid Bekam. Svako ko je bar jednom probao FM07, seća se kolumbijskog mađioničara sa desnog boka. Već na startu igre okarakterisan kao vunderkind, a njegov tadašnji klub Atletiko Bukaramanga ga nije puštao za sumu manju od 1.500.000 evra. Ali, ukoliko uspete da skupite novac, dobili biste asa koji bi svake godine redovno davao po 25 ili više golova. I to kao igrač iz veznog reda. Pamte verni sledbenici Football Manager franšize mnoge zvezde čije su karijere u realnosti doživele nesvakidašnji sunovrat, a Kardenas je upravo jedna od njih. A ponekad je krivica čak išla i na račun kreatora popularne igrice.

Takav je baš Kardenasov slučaj, koji je u jednom intervjuu otkrio da su mu nerealno dobre ocene na FM stvorile ogroman pritisak u životu i da takav haos stvoren zbog njegovog imena nije mogao da iznese kao golobradi 16-godišnjak. Sada deceniju i kusur stariji, Kardenas je veći deo karijere proveo u rodnoj Kolumbiji, ge je nosio dresove Milonariosa, Ekvidada, Žuniora i Atletiko Nasionala. Sada nastupa za brazilsku Vitoriju, gde igra na pozajmici.

ANRI SEIVE

Sada smo već na FM08. Apsolutna legenda tog vremena, jedan od miljenika autora ovog teksta. Zašto? Zato što je u dresu Ajaksa, u sezoni 2010/11 prevazišao očekivanja i ubeležio 72 recke! I niko mu nije bio ravan. Tijeri Anri posle Tijerija Anrija, razbijač kakvog je svaki klub želeo. Snaga, ubrzanje, dribling, šut, završnica, smirenost. Ali i ozbiljna sebičnost. Sve što jedan ultimativni napadač treba da ima. Princ Bordoa, kako su ga mnogi nazivali svojevremeno, jednostavno je nestao sa fudbalske mape. Ali, u FM svetu bio je kralj. Ako ga ne pokupite dovoljno brzo, kasnije gubite svaku šansu da ga kupite, osim ako ne vodite Čelsi, Real, Barselonu...

A, čak i kada pokušate da ga pazarite na startu, morate da ponudite dobar ugovor, pošto nema obeštećenje kao igrač od 16 godina. Odnosno, ima otvoren ugovor. Ako niste dovoljno brzi i mudri, brzo padate u senku onih moćnijih. U prvoj sezoni nije tako dobar, u drugoj tek kreće veliki uspon. Već u trećoj godini počinje da rešeta, dok je u četvrtoj mašina za golove. Što se njegove stvarne karijere tiče, brojke nisu nimalo impozantne. Za devet godina u Bordou pribeležio je mizernih 17 golova na 134 utakmice. Ali, to nije sprečilo Njukasl da pre dve godine iskešira čak 5.000.000 evra za njega. Zašto? To verovatno ne znaju ni na Sent Džejms Parku. Sada dane provodi na pozajmici u Sent Etjenu, a baš kao i Adu i Kardenas, ima bar još sedam godina karijere ispred sebe.

MIKA ARITALO

Aaa, dobri stari Mika. Ako ne znate za njega, onda definitivno niste igrali FM08. Postojala je ta neka čudna povezanost kreatora ove kultne igrice i grumenja zlata i totalnih anonimusa koje ste mogli da nađete samo po Skandinaviji. Naravno, Južnu Ameriku ne možemo da računamo, jer ovo je bilo nešto posebno. Mada nikada nije dobio etiketu vunderkinda, bio je igrač kakvog ste morali da kupite uvek! Apsolutno uvek, jer mu je cena bila tričavih 200.000 evra, a za taj novac dobijali ste rasnog univerzalca. Čoveka koji je podjednako dobro znao da igra na krilu i predribla svakog protivnika, ali i gotovo nezaustavljivog igrača u skok igri. A što je najbolje od svega, Mika nije birao destinaciju. Mogli ste da ga dovedete gotovo u sve niže lige iz „Liga petica“ bez problema. Interesantno, u Aston Vili su davne 2003. godine mislili da su otkrili novu fudbalsku zvezdu. Ali, nije odigrao niejdan meč, zbog čega se vratio TPS Turku 2005. godine. A nekoliko transfera kasnije, ponovo je na istom mestu. Jedan je od simbola FM08.

ARTURO LUPOLI

Jedan od onih fudbala koji je hodao po tankoj ivici žileta između uspeha i propasti. Proizvod čuvene Parmine fudbalske škole, Arsenu Vengeru je lično zapao za oko, zbog čega je već sa 17 godina ostvario prvi veliki transfer - u Arsenal. Tokom nekoliko izdanja Football Manager platforme je blistao, ali je najvišu tačku dostigao u FM07. Već posle dve sezone postajao je napadač sa učinkom od bar 25 golova i 15 asistencija, što je više nego dobar učinak. Iz Arsenala ste mogli da ga dovedete za nešto više od 5.000.000 evra, mada ste morali dobro da se pomučite kako biste obezbedili njegov potpis. A ne zaboravite kakve je Arsenal imao talente tada - Rene Ster, Denilson, Karlos Vela, Fransisko Merida, Entoni Stouks, Žeremi Alijadijer i dobro poznati Lord Bendtner.

Ipak, tipični italijanski golgeter na igrici ostao je kratkih rukava u stvarnosti. Doduše, Lupoli jeste imao gotovo idiličan početak karijere u Arsenalu, pošto je ubeležio gol protiv Mančester Sitija u Liga kupu. Međutim, ubrzo ga je progutao život rezerve i brojnih pozajmica. Mada je u drugom timu Arsenala uspeo da ubeleži sasvim pristojnih 27 golova na 32 utakmice, Venger nikada nije imao poverenja u njegove igračke kvalitete.

Fjorentina je pokušala da mu revitalizuje karijeru, ali on je samo išao od jednog do drugog kluba - od Šefild Junajteda, preko Noriča, do Groseta, Askolija, pa čak i Honveda. Sada ima 29 godina i fudbaler je Pize. Kada se setimo Lupolija, uvek nam padnu na pamet i nikad prežaljeni Đuzepe Rosi, potom i Danijele Vantađato, Federiko Makeda...

NIKOLAS MILAN

Svaka čast Eduardu Ratinju, Karlosu Veli, Mihelu Šmoleru, Omaru Esparzi, Patrisiju Arauhu, već pomenutom Kardenasu i svim ostalim vunderkindovima iz FM07 serijala. Ali, apsolutni kralj tog izdanja bio je Nikolas Milan! Sa tek 14 godina, devet meseci i tri dana Milan je postao najmlađi igrač u istoriji čileanskog klupskog fudbala u profesionalnim vodama. A kada se pojavio na FM07, bio je daleko najtraženija roba. Zašto? Pa, možda zato što je imao nadimak Nikolas „75 golova“ Milan.

Dalja objašnjenja nisu potrebna. Već sa 21 godinom bio je najbolji golgeter planete i nije postojao način da bude zaustavljen. Obično je završavao u Arsenalu, a i ako uspete da dođete do njega pre ostalih, pre ili kasnije morao si da ga se odrekneš. Naravno, osim ako trenersku karijeru niste počinjali na klupi najvećih klubova. Milan nikada nije imao ni približno tako dobru karijeru kakvu su mu kritičari predviđali. Čelsi je, navodno, pokušao da ga kupi 2006. godine, Everton je takođe pokazivao ozbiljno interesovanje. Ipak, nikada nije napuštao tlo Južne Amerike. Imao je nekoliko kraktih i neuspešnih epizoda u Argentini, ali uglavnom je dane provodio u domovini i malo poznatim klubovima. Sada nastupa za čileanskog trećeligaša Puerto Mont.

LULINJA

Poslovni i sportski odnosi minhenskog Bajerna i Dortmunda oduvek su bili prilično čudni. Na terenu ljuti rivali, u poslovnom smislu klubovi koji su uvek tesno sarađivali. S tim što je Dortmund uvek bio u potcenjenom položaju, pošto je Bajern grabio šakom i kapom sve što je oduvek vredelo sa Vestfalena. E, tako nešto doživeo je i vaš kolega menadžer na FM08. Lulinju je dobio u već oformljenom Dortmundovom timu kada je posle dve godine stigao na klupu nakon dobrih rezultata u Drezdenu. Ali, brzo je i ostao bez njega. Jer, brzo se umešao Bajern i brazilskom ofanzivnom vezisti pomutio razum. Bio je nezadovoljan i želeo je da ide. Morali smo da ga pustimo, jer njegove partije nisu više bile tako dobre.

Inače, fantastičan igrač. Dribling, pravi plejmejker, tehnika, top u nogama, brzina, ubrzanje. Kuburio je mnogo sa kondicijom, ali kad je bio na terenu prosipao je asistencije kao dragulje. Svake sezone imao je bar po 25 asistencija, uz po 15 do 20 golova. Savršeno za čoveka koji napada iz drugog plana. Opet, pripada redu igrača od kojih se mnogo očekivalo u stvarnosti, a nikad nisu dostigli željene visine. Njegov sunovrat počeo je onog trenutka kada je Korintijans svojevremeno tražio čak 30.000.000 evra najvećim evropskim klubovima. Bilo je to još vreme kada na ovoj strani Atlantika nisu bacali novac nehotice za svakog igrača sa tri dobre utakmice u nogama. Zbog toga je u Korintijansu Lulinja proveo čak 11 godina, posle čega je 2013. otišao u drugu ligu Brazila, u ekipu Seare. U poslednje tri godine promenio je čak šest klubova. Sa 26 godina Lulinju možete naći u južnokorejskom klubu Pohang Stilers.

KARLOS FIJERO

Ako ste bili igrač FM12, onda se sigurno sećate čudovišnog tandema Erik Tores - Karlos Fijero. Bože, to su bila vremena. Posebno je za oko upadao Fijero, verovatno jedan od najboljih golgetera ikada kreiranih u Football Manager svetu. Iz prve ruke to tvrdimo. Na pomenutoj platformi bio je neviđena zver. Do 2020. godine osvajač Zlatne lopte, Zlatne kopačke, najbolji strelac Evrope, osvajač Lige šampiona i sve tako u krug. Gotovo redovno je beležio bar po 40 golova i 15 asistencija i nije postojao način da bude zaustavljen. Mada mu skauti daju tek tri i po zvezdice, što i nije tako loše, za ono što je radio zaslužuje i šest zvezdica. Krvoločni gogleter koji nije znao da se zaustavi.

A dovodili ste ga praktično za kikiriki, za sitnu kompenzaciju. Prvu godinu ga pustite da se razvija u rezervama, a već sledeće ga puštate da rastura protivnike u prvom timu. Na mnogim FM forumima i dalje se vodi da li je Fijero bio veći vunderkind na igrici od Jaje Sanoga. Ovaj drugi jeste imao za nijansu bolje ocene, ali je Fijero rešetao nehotice. I pored toga što ima 22 godine, njegova karijera je praktično propala. I dalje je igrač Gvadalahare, kluba iz kojeg ga i kupite kada startujete trenersku karijeru. A vrednost mu je manja od 1.000.000 evra. Baš šteta.

ANTONI VANDEN BORE

Jeste Vensan Kompani možda i najbolji belgijski štoper u novije vreme, ali pitanje je šta bi bilo da Antoni Vanden Bore nije imao tako ludu glavu. Taj čovek je mogao da igra sve, apsolutno sve pozicije u odbrani i na sredini terena. Obe štoperske, obe bekovske pozicije, pa i sve ofanzivnije po stranama, defanzivnog veznog, centralnog veznog. Čovek za sve. I bio je jedna od obaveznih kupovina na FM05, FM06, FM07... A iz Anderlehta ste mogli da ga pazarite za tričavih milion evra. Ne samo što je igrao sve, već su mu njegova brzina, snaga, dribling, kondicija, protrčavanja i dodavanja dozvoljavali da bude podjednako opasan na svim delovima terena. Gledajući imena klubova za koje je nastupao, reklo bi se da nije imao lošu karijeru (Fjorenitna, Đenova, Portsmut, Genk...). Sada je u Monpeljeu na pozajmici i gotovo je neprimetan. Gde god je bio Vanden Bore je pravio haos i za njega i dalje važi da ima neviđeno ludu glavu. Da je ostao pribran mogao je da postane možda i najbolji defanzivac novijeg doba.

LEBOHANG MOKOENA

Apsolutno najbolja kupovina FM06. Bez ikakve sumnje. Jedan od igrača iz redova legendi ove igre. Jer, ne samo što se mogli da ga dovedete iz Orlando Pajratsa za sitnih 500.000 evra, već zato što vam je uvek donosio mnogo više golova nego što je imao nastupa. I vredeo je svaki cent, uprkos tome što je imao ozbiljnih problema sa povredama. Bio je najpoznatiji po urnebesnoj brzini, zbog čega je bio nezaustavljiv kada krene u trk ka protivničkom golu. Oni koji su se interesovali za Mokoenin život saznali su da je on svojevremeno obarao školske rekorde na 100, 200 i 800 metara, zbog čega je i na FM06 zaslužio nenormalne ocene. Što se karijere tiče, nastupao je u Orlandu sve do 2009. godine, kada je prešao u redove ljutog protivnika, Sanduns. Od letos je igrač Ajaksa iz Kejp Tauna.

ČERNO SAMBA

Momak kome je uspeh bio zapisan u DNK. Mnogi su ovog čoveka videli kao nosioca uspeha engleske reprezentacije na Mundijalu 2006. godine, a sanjali su njegovih 132 gola u 32 utakmice, koliko je pribeležio sa samo 13 godina. Ali, kada je Milvol odbio 2.000.000 od Liverpula, Sambina karijera pretvorila se u pakao. Opet, zauvek će ostati zapamćen kao možda i najveća legenda ove igre uz Maksima Tsigalka na CM01/02. Čovek nije znao da promaši. Jednostavno, svaki šut pretakao je u pogodak i svake sezone beležio je 60+ golova, bez greške. Nešto mlađi menadžeri verovatno su slušali bajke o ovom čoveku. Inače, Samba je u penziji od leta 2015. godine, a karijeru je proveo u Kadizu, Malagi B, Plimutu, Haki, Panetolikosu i Tonsbergu.

TONTON ZOLA MUKOKO

Maradona Midlenda, a cena mu je bila samo 500.000 evra. Jedan od prvih igrača koji je imao preterano visoke ocene, nimalo srazmerne onim što je pružao na terenu u stvarnosti. Teško da ste mogli da nađete boljeg igrača od njega u istoriji Championship Manager serijala. Kao ofanzivni vezista uvek je jednim okom gledao u gol, a da su njegovi nastupi sa igrica bili preslikani u stvarnost, sada bi verovatno bio u redu legendi poput Pelea, Maradone, Krojfa... U šali se često pominjalo da je Mukoko bio razlog mnogih razvoda, jer je prosto znao kako da zadrži svoje "trenere" pored kompjutera i učini da ne spavaju danima i noćima. Karijeru je počeo u mlađim kategorijama Derbi Kauntija. Malo je vremena proveo u prvom timu, a kada su u klubu shvatili da od njega nema vajde, otpušten je. Otišao je u Hamarbi 2002. godine kao slobodan igrač, a karijeru je završio u Skandinaviji. U Atlantisu 2011. godine.

MAKSIM TSIGALKO

Nikome nije bilo važno to što mu prezime nije bilo spelovano kako treba (Tsihalka, ne Tsigalko), ali beloruski monstrum je obeželio mnoga detinjstva. Tsihalka ili Tsigalko, znao je da uništi protivničke golmane i spali mreže bez trunke saosećanja. Kada za manje od 2.000.000 evra dobijete uništitelja sposobnog da postigne i po 100 golova u jednoj sezoni, znali ste da dobijate pravu robu. Naravno, u stvarnosti nije bio ni blizu očekivanog. Penzionisao se 2009, sa nepunih 26 godina, najviše zbog toga što su mu karijeru uništile povrede. Čudovište Dinama iz Minska ubeležilo je i dva nastupa u reprezentaciji Belorusije, ali nikada nije bio ni deseti deo onoga što je predstavljao u CM svetu.

TO MADEIRA

Za kraj. Ovo je jedna legenda za sve one starije igrače toliko popularnog serijala igrice Championship Manager. U ediciji iz sezone 2001/02 važio je za apsolutnog monstruma i stajao je u redu sa neponovljivim Maksimom Tsigalkom, Černom Sambom, Markom Kerom, pa čak i Kenedijem Bakirčogluom i Taribom Vestom. Veliki To je bio portugalska gol mašina, sposobna da uništi sve pred sobom i postigne preko 60 golova kao od šale. Jedan od onih zbog kojih je ova simulacija i postala tako popularna i jedan od miljenika brojnih kolega menadžera širom planete. Ali, mnogi su ostali razočarani kada su čuli da To Madeira zapravo - ne postoji. Da je izmišljen lik od strane jednog skauta. Nije ni čudo što je imao ocene od kojih zastaje dah.