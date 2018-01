28 dana kasnije: Voša počela pripreme

Samo da ne bude kao u poznatom horor filmu

Čuveni engleski režiser Dani Bojl dobio je pohvale kritike što je vratio zombije u film, Ilija Stolica će u Novom Sadu verovatno biti proglašen za čudotvorca ako uspe da sa ovako uzdrmanom Vojvodinom ostvari plan koji je zacrtala uprava i plasira se opet u Ligu Evrope. Kao u kultnom horor filmu "28 dana kasnije" Vojvodina se bori za život. Ono što je istrepela tokom mandata Dragoslava Vukovića i Dušana Mijića trebalo je izdržati. I sada, 28 dana po završetku razočaravajuće polusezone, počele su pripreme za novi ciklus takmičenja. Stolica je dobio zadatak da kuću izgradi iznova.

"U ovom trenutku, najvažnije mi je to da znate da ćete ovde biti vraćeni na mesto koje vam pripada, što znači da ćete dobiti puno poštovanje i podršku. Dokle god sam ja šef stručnog štaba, vi ćete biti najvažniji u klubu i oni kojima se u svakom trenutku poklanja najveća pažnja. Vi koji ste odrastali uz ovaj klub, kao i mi koji smo došli kasnije, ovde smo zbog ambicija koje Vojvodina nosi sama po sebi. Da bismo to ostvarili, znamo šta nam je činiti", poručio je ekipi novi šef Stolica, koji je jesenas radio sjajan posao u Voždovcu, ali je otišao zbog mišljenja da se Zmajevima neće dozvoliti da igraju u Evropi.

Barem trenutno, ona deluje svetlosnim godinama daleko i od Vojvodine, ali na “Karađorđu“ ne odustaju.

"Prošlu polusezonu, svi mi koji volimo ovaj klub, a i vi koji ste trenutno njegov deo, bilo bi najbolje da što pre zaboravimo. Mnogo toga burnog se događalo i pogled na tabelu nam nikako ne daje za pravo da budemo zadovoljni. Štaviše, to je jedan od najlošijih rezultata u novijoj istoriji Vojvodine", podsetio je predsednik Dušan Vlaović, dok se član upravnog odbora Ljubomir Apro samo nadovezao.

"Vi ste, na čelu sa gospodinom Stolicom, deo projekta ’Vojvodina u Evropi 2018’, a na nama je da vam obezbedimo maksimalne uslove da to i ostvarite. Polusezona za nama je poražavajuća, ali uzimajući u obzir stanje u kojem se nalazio klub kada je došla ova uprava, to je i shvatljivo, jer niste imali elementarne uslove za rad. Klub će učiniti sve da vam od sada primanja budu redovna, a vi morate pokazati da zaslužujete dres koji nosite".

Na prvom treningu u FC "Vujadin Boškov", pojavilo se ukupno 23 igrača:

Golmani: Emil Rockov, Nikola Perić, Marko Ilić, Vukašin Pilipović;

Odbrana: Ivan Lakićević, Ranko Veselinović, Siniša Saničanin, Nikola Antić, Milan Lazarević, Mladen Devetak;

Vezni red: Dušan Jovančić, Marko Vukasović, Kristijan Živković, Nemanja Subotić, Daniel Avramovski, Luka Vujanović, Vasko Kalezić, Lazar Zličić, Mihajlo Nešković;

Napad: Stefan Mihajlović, Milan Mirosavljev, Miloš Zličić, Nikola Gajić.

Opravdano odsutni bili su Damir Kojašević i In-Hjeok Park, koji će se ekipi priključiti naknadno, dok je jedino novo ime za sada napadač Nikola Gajić (19), koji je prošao mlađe kategorije Vojvodine, a prethodnu polusezonu proveo na pozajmici u Cementu iz Beočina.

U FC "Vujadin Boškov", novosadski crveno-beli će trenirati sve do 25. januara (imaće i kontrolnu utakmicu sa Radom), za kada je planiran odlazak na dvonedeljne pripreme u Tursku gde će igrati prijateljske susrete sa Slovanom (27. januar), Mariborom (30. januar), Olimpijom (5. februar) i Dunajskom stredom (6. februar). Dan kasnije povratak u Novi Sad, a početak polusezone 17. februara baš protiv Voždovca na "Karađorđu".

