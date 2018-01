Humanitarni tiket u podne: Jasna Majstorović tipuje za čačansku školu “Prvi novembar”

Odbojkaška reprezentativka odigrala je dva puta po UG3+ na Engleze

Veličina slova A A A

Dragi naši, evo nas u još jednoj radnoj sedmici uz plemenitu akciju kompanije MOZZART “Humanitarni tiket u podne”. Danas tipujemo sa odbojkašicom Jasnom Majstorović. Ona je ovog podneva na kvoti 9,81, koja pomnožena sa svakodnevnom MOZZART uplatom od 10.000 dinara ima za cilj da donacija ode na adresu čačanske specijalne škole “Prvi novembar”.

Pre nego li Jasna krene s tipovanjima za obrazovnu ustanovu iz svog rodnog grada, u kome je i načinila prve životne i sportske korake, upoznajmo se i sa imenima naših ovonedeljnih plemenitih kladilaca. To su: odbojkašica Jasna Majstorović, košarkaš Vanja Marinković, glumice Jelena Gavrilović i Anja Mit, zatim odbojkaš Mladen Bojović, glumac Vladimir Kovačević i Dušan Alimpijević.

Našu plemenitu gošću delimično smo upoznali sa društveno odgovornim poslovanjem kompanije MOZZART u minuloj i ranijim godinama. Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija.

Akcija na koju smo posebno ponosni je akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo trocifren broj košarkaških igrališta širom Srbije. Prvo se podsećamo na obnovljeno i svečano otvoreno Želovo igralište, 50. po redu, čijoj svečanosti su prisustvovali Duda, Kićan, Žoc… Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Pomažemo humanitarne fondacije “Podrži život”, “Budi human”, i subotičku “Kolevku”, zatim srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Ministarstvo zdravlja i kompanija MOZZART ujedinili su se u akciji opremanja zdravstvenih ustanova po Srbiji s ciljem lakšeg i bržeg oporavka pacijenata. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić” je prva ustanova kojoj je naša kompanija uručila donaciju u vidu 45 LCD televizora.

ODIGRAJ JASNIN TIKET

Srećno Jasna!

Srpska odbojkašica krenula je od Pirineja, MALAGA – ESPANJOL. Klubovi iz donjeg doma Primere. Domaći su u seriji od tri uzastopna poraza. Espanjol ima u poslednjih pet mečeva skor 1:1:5. Istorija međusobnih duela je ujednačena 13:6:13, a na poslednjim duelima bilo je pogodaka.

“Pokušaću sa golovima, od dva do četiri”, kaže za MOZZART Sport odbojkašica Jasna Majstorović.

Odbojkašica koja je u minuloj godini uzela kup Francuske preselila se na ostrvske fudbalske terene. Prvo meč ASTON VILA M 23 – FULAM M 23. Duel trećeplasirane i petoplasirane ekipe u Drugoj Premijer ligi. Napadači Vile su u poslednjih pet mečeva davali po tri i više golova, bilo je i po pet, šest ‘lakih komada’. Ista situacija je i sa napadačma Fulama, na utakmici sa Sautemptonom rezultat je glasio 3:4. Evo i rezultata poslednja tri međusobna duela dva sastava, 2:3, 3:3 i 3:0.

“Verujem da će doći tri i više golova”, tipuje Jasna i kreće dalje.

Jasni kojoj je sportski uzor bio Vanja Grbić odigrala je još jednu utakmicu iz Premijer lige II. Meč između BLEKBURNA M 23 i SAUTEMPTONA M 23. Domaći su drugi, a gosti u zlatnoj sredini. Efikasnost kod oba sastava je na zavidnom nivou. Mladi iz Blekburna su dobijali rivale i sa 6:1. Na mečevima Svetaca često je padalo šest ili sedam pogodaka.

“Ista taktika, tri plus”, odgovor je naše gošće na kladilački zadatak koga postavlja ovaj par.

Odbojkašica koja je karijeru započela u čačanskoj Slobodi, a koja sad uspešno igra u Francuskoj odigrala je jednu utakmicu upravo iz zemlje Petlova. LANS – BULONJ. Domaći na poslednja četiri meča ne znaju za poraz. Bulonj na pet poslednjih utakmica ima skor 2:2:1. Istorija kaže 3:0:6, a interesantno na pet poslednjih međusobnih okršaja palo je od dva do tri gola.

“Upravo to i igram, od dva do tri pogotka”, odigrala je odbojkašica na MOZZART tiketu.

Čačanka koja je u Srbiji uzela po šest nacinalnih šampionata I kupova plemeniti listić je zaključila utakmicom iz Portugalije, FEREIRA – PORTIMONENSE. Klubovi su bliži donjem domu tabele. Domaći pokazuju zavidnu efikasnost, gosti su primili najviše golova u ligi. Istorija kaže 2:1:3 i poslednji meč dobio je gost.

“Da zaključim sa tri i više golova”, konstatovala je Jasna Majstorović koja će potencijalni dobitak usmeriti za školu “Prvi novembar” koja je u našoj akciji već dobijala donaciju.

Popričali smo s Jasnom Majstorović i o njenoj karijeri. Za one kojima odbojka nije jača strana, red je da kažemo da naša gošća igra na poziciji primača servisa, a u reprezentaciji je igrala na poziciji libera. Rođena je u Čačku, 1984. godine. Odbojkašku karijeru je započela u OK Sloboda iz Čačka gde joj je trener bio tata, ali i poznati trener Radovan Majstorović Libec. Karijeru je nastavila u OK Jedinstvo iz Užica za koji je nastupala od 2000-2005. godine. U kraćem vremenskom periodu igrala je za Volero iz Ciriha, a nakon toga za Poštar 064 iz Beograda, u kome je provela tri godine. U narednom periodu nastupala je za Bešiktaš iz Turske, Konstancu iz Rumunije, Rabitu iz Bakua, CSM iz Bukurešta. Trenutno igra za PAVVB iz Francuske. Klupska prvenstva je osvajala sedam puta, a broji i isto toliko osvojenih kupova. Okitila se zlatom na Svetskom prvenstvu klubova 2011. godine. Najveći reprezentativni uspeh je ostvarila 2007, kada je izborila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, kao i 2013. osvojivši treće mesto na Gran Priju. Sa Rabitom iz Bakua je 2013. osvojila Svetsko klupsko prvenstvo.

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Jasne Majstorović, dobitak će biti doniran i za Dnevni boravak za djecu i omladinu sa težim i kombinovanim smetnjama MOJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:00 4119 POR 1 Ferreira - Portimonense ug 3+ 1,85 Pon 21:00 4008 ŠPA 1 Malaga - Espanyol ug 2-4 1,55 Pon 21:00 5031 FRA K Lens - Boulogne ug 2-3 1,95 Pon 20:00 2370 EN223 Blackburn M23 - Southampton M23 ug 3+ 1,30 Pon 20:00 2371 EN223 Aston Villa M23 - Fulham M23 ug 3+ 1,35 Kladi se

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com