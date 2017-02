A sad Liga Evrope - zanimljivosti, povrede, suspenzije, kvote...

Sve što treba da znate uoči večerašnjih prvih utakmica 1/16 finala

Kao što posle svake noći osvane dan, tako i posle Lige šampiona uvek dođe red na Ligu Evrope! Iako daleko manje atraktivno na samom terenu, sa manje značajnim fudbalskim imenima i klubovima, ovo takmičenje ume da bude ozbiljan izazov, pogotovo otkako je UEFA ustanovila pravilo da pobednik obezbeđuje direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Večeras je na programu 16 utakmica, od čega tri derbija koje možemo da rangiramo. Po mišljenju mnogih najjači par čine Viljareal i Roma, sledi okršaj Mančester Junajteda i Sent Etjena, a onda duel Borusije iz Menhengladbaha i Fjorentine. Ipak, medijski, Junajted je svakako najinteresantniji.

"Ne možemo da biramo takmičenja koja ćemo da igramo", počeo je svoje izlaganje juče Žoze Murinjo i odmah stavio do znanja javnosti da nije baš preterano zainteresovan za Ligu Evrope.

"Naša situacija je komplikovana. Liga Evrope se igra četvrtkom, i mnogo je teže uskladiti se sa Premijer ligom, FA kupom, Liga kupom... Ako napreduješ u kupovima i Ligi Evrope, budeš u problemu u aprilu i maju. Liga Evrope definitivno nije takmičenje koje želimo da igramo, ali ga igramo. Pokazali smo da se trudimo, da smo vredni, izgubili smo neke mečeve, ali smo prošli dalje", zaključio je Specijalni i bacio u dilemu pre svega kladioce, zbog eventualnog sastava za večerašnji meč.

Ali zato prema najavama iz Italije i Španije Roma i Viljareal ne bi trebalo previše da kombinuju što se startnih 11 tiče. Rimski mediji najavljuju i Salaha i Džeka i Najngolana od prvog minuta, dok će Fran Eskriba ipak izvršiti neke promene. Od prvog minuta se očekuje naš Antonio Rukavina na desnom beku, odnosno napadački tandem Bore - Bakambu, umesto Adrijana i Sansonea koji su igrali u prvenstvu prethodnog vikenda.

Dvostruki osvajči Kupa UEFA sedmdesetih godina Borusija MG posle užasno loše jeseni zaređala je s pobedama sa novim trenerom Diterom Hekingom. Posle tri u nizu i startnog remija, Koltovi su prvi na tabeli ako računamo samo drugi deo Bundeslige. Sve to daje im daje nadu da mogu da se nose sa Violom...

"Novi šef nas je probudio. Čovek zna šta želi. U nama sada postoji nova vatra i mnogo više samopouzdanja", kazao je ofanzivni bek Menša Oskar Vent.

Italijani do pre nekoliko sezona nisu mnogo cenili ovo takmičenje zbog čega su platili visoku cenu - izgubili mesto u Ligi šampiona - pa sada pokušavaju koliko toliko da poprave stvar. Fjorentina je uz Romu koja je došla iz Lige šampiona jedini predstavnik Kalča u ovoj fazi i sigurno da želi da se predstavi u što boljem svetlu. Iz tog razloga Paulo Sousa najvaio je najjači tim za večeras.

S ova tri meča ne završava sve ono zanimljivo što nas očekuje u Ligi Evrope.

Današnji program počinje već u 17 sati utakmicom Krasnodar - Fenerbahče. Biće interesantno videti kako će Turci snaći na ruskoj zimi i to protiv tima koji ima jako dobar domaći teren i koji je pred svojim navijačima izgubio samo jedan od poslednjih 15 mečeva. U Rusiju će i Sparta iz Praga (Rostov), ali vrlo osokoljena, jer je nedavno na priprema tukla snažni Zenit sa 2:0. Veoma teško za tipovanje konačnog ishoda biće u okršajima Alkmar - Lion i Gent - Totenhem, ali zato s golovima u ova dva slučaja ne bi trebalo da bude dileme. Gent je pet poslednjih utakmica odigrao 0-2, Totenhem često igra NG, dok su Alkmar i Lion kao stvoreni za 3+ ili GG.

Sve osim kraja evropskog puta još posle prvog meča u Pireju predstavljalo bi pravu malu senzaciju za Osmanli, a slično se može reći i za APOEL koji ide na noge Bilbau.

Sudar Selte i Šahtjora spada u red neizvesnijih, baš kao i okršaji PAOK - Šalke, Astra - Genk, Anderleht - Zenit, Legija - Ajaks...

KRASNODAR - FENERBAHČE 17.00

- Krasnodar je bez pobede na četiri prethodna duela u Evropi

- Fenerbahčeovih šest minulih duela sa ruskim timovima je okončano sa dve pobede, tri remija i porazom

- Fenerbahče je postigao gol na 14 prethodnih duela u svim takmičenjima

- Krasnodar je poražen jednom na 15 proteklih mečeva kao domaćin u svim takmičenjima

AZ ALKMAR - LION 19.00

- AZ Alkmar nikada nije poražen u sudaru sa francuskim timovima, na tri duela je dva puta slavio

- Lion je na deset susreta sa holandskim rivalima ostvario četiri pobede, četiri remija i dva poraza

- Lion je igrao 2-3 na četiri od pet poslednjih utakmica u svim takmičenjima

- AZ Alkmar je igrao GG na sedam od osam minulih okršaja u svim takmičenjima

MENHENGLADBAH - FJORENTINA 19.00

- Menhengladbah nije pobedio na tri protekla domaćinstva u Evropi

- Fjorentina je slavila samo na dva od deset okršaja sa nemačkim predstavnicima

- Menhengladbah je postigao barem gol na devet poslednjih duela kod kuće u svim takmičenjima

- Fjorentina je igrala 3+ na sedam od osam prethodnih duela

ROSTOV - SPARTA PRAG 19.00

- Sparta je na 13 dvoboja sa ruskim timovima ostvarila četiri pobede, pet remija i četiri poraza

- Rostov je pobedio jednom na šest proteklih mečeva u Evropi

- Rostov je poražen jednom na 22 minula susreta kod kuće u svim takmičenjima

- Sparta je izgubila jednom na 16 poslednjih mečeva u svim takmičenjima

GENT - TOTENHEM 19.00

- Totenhem nije slavio na prethodna četiri susreta u Belgiji

- Gent je na pet proteklih duela igrao 0-2 u svim takmičenjima

- Totenhem je na šest od osam minulih susreta u svim takmičenjima igrao NG

OLIMPIJAKOS - OSMANLI 19.00

- Olimpijakos je ostvario jedan trijumf i dva poraza u sudarima sa turskim timovima

- Olimpijakos je poražen jednom na 27 poslednjih mečeva

- Olimpijakos je igrao NG na šest od osam prethodnih duela u svim takmičenjima

- Osmanli je na sedam od devet proteklih utakmica igrao NG

SELTA - ŠAHTJOR 19.00

- Selta je pobedila Šahtjor ukupnim rezultatom 1:0 u okviru 3. kola Kupa UEFA u sezoni 2000/01

- Šahtjor je vezao osam pobeda u Evropi

- Selta je neporažena kod kuće u Evropi ove sezone

- Selta je izgubila jednom na 16 minulih domaćinstava u svim takmičenjima

- Šahtjor ne zna za poraz na 30 vezanih utakmica, a samo tri puta je remizirao

LUDOGOREC - KOPENHAGEN 19.00

- Kopenhagen je protiv bugarskih timova ostvario tri pobede i jedan poraz

- Ludogorec je bez pobede na sedam vezanih duela u Evropi

- Ludogorec je neporažen na 16 prethodnih sudara u svim takmičenjima

- Kopenhagen je igrao NG na četiri od pet proteklih duela u svim takmičenjima

ASTRA - GENK 19.00

- Astra je neporažena na četiri minule evropske utakmice (dve pobede i isto toliko remija), a započela je grupnu fazu Lige Evrope sa dve izgubljene utakmice

- Genk je slavio na četiri od pet poslednjih evropskih mečeva, od čega na tri nije primio gol

- Genk je do grada Đurđu putovao 2.100 kilometara

- Astra je neporažena na tri prethodna takmičarska okršaja na svom stadionu

PAOK - ŠALKE 21.05

- Šalke je neporažen na šest minulih susreta sa grčkim ekipama

- PAOK je slavio u Evropi na samo dva od proteklih pet mečeva kod kuće

- PAOK je postigao bar dva gola na šest od poslednjih sedam takmičarskih duela kod kuće, od čega je na pet od sedam dao tri ili više

- PAOK je vezao tri pobede kod kuće u svim takmičenjima

- Šalke je odigrao GG na četiri od pet proteklih gostovanja u svim takmičenjima, a GG3+ na tri od pet minulih mečeva na strani

HAPOEL BER ŠEVA - BEŠIKTAŠ 21.05

- Bešiktaš je neporažen na četiri minula susreta sa izraelskim timovima (skor od po jedne pobede i remija u Izraelu)

- Hapoel Ber Ševa je izgubio samo jedan od osam proteklih evropskih mečeva kod kuće

- Bešiktaš je bez pobede na tri minule evropske utakmice

- Bešiktaš je odigrao GG na pet od proteklih šest gostovanja u svim takmičenjima

- Hapoel Ber Ševa je postigao bar dva gola na šest od poslednjih sedam mečeva kod kuće u svim takmičenjima

VILJAREAL - ROMA 21.05

- Viljareal je na prethodnih 18 mečeva sa italijanskim klubovima ostvario sedam pobeda, pet remija i šest poraza (sedam trijumfa, po remi i poraz kod kuće i nijednu pobedu, četiri nerešene i čak pet izgubljenih mečeva u Italiji)

- Roma je na 26 minulih okršaja sa španskim ekipama ostvarila devet pobeda, četiri remija i čak 13 poraza (šest pobeda, isto toliko poraza i jedan remi kod kuće, po tri trijumfa i remija i sedam poraza u Španiji)

- Zanimljivo, minule četiri utakmice Viljareala u Evropi završene su identičnim rezultatom - 2:1 (dvaput je slavio domaćin i isto toliko puta gost)

- Roma je šest od proteklih sedam gostovanja u svim takmičenjima odigrala 0-2, ali i NG

- Viljareal je šest poslednjih mečeva kod kuće u svim takmičenjima odigrao 0-2

MANČESTER JUNAJTED - SENT ETJEN 21.05

- Zlatan Ibrahimović je igrajući za Pari Sen Žermen postigao 14 golova na 13 susreta sa Sent Etjenom

- Mančester Junajted je slavio na tri protekle evropske utakmice kod kuće, a neporaženi su na 14 poslednjih mečeva na Old Trafordu (11 pobeda i tri remija) još od 2013. godine

- Sent Etjen nije poražen na 10 poslednjih utakmica u Evropi (po pet pobeda i remija)

- Mančester Junajted nije izgubio od francuskih timova na Old Trafordu na 12 proteklih mečeva

- Mančester Junajted je odigrao NG na četiri protekla takmičarska duela; isti tip je došao na pet od minulih šest okršaja Crvenih đavola kod kuće u svim takmičenjima

- Sent Etjen je odigrao NG na tri protekla gostovanja, te na ukupno pet proteklih mečeva u svim takmičenjima

ANDERLEHT - ZENIT 21.05

- Zenit vodi protiv Anderlehta sa 3:1 po broju pobeda u međusobnim evropskim susretima

- Đulijano iz Zenita uz Arica Adurica (Atletik Bilbao) sa šest golova zauzima vodeće mesto na listi strelaca Lige Evrope u dosadašnjem toku sezone

- Anderleht je postigao 14 golova na pet proteklih evropskih okršaja kod kuće

- Anderleht ove sezone ima samo tri poraza kod kuće u svim takmičenjima

LEGIJA - AJAKS 21.05

- Legija je primila 25 golova na sedam proteklih evropskih utakmica

- Ajaks je u sezoni 2014/2015 ukupnim rezultatom 4:0 potukao Legiju u šesnaestini finala Lige Evrope

- Ajaks je poslednja tri meča u Erediviziji odigrao 2-3

- Ajaks je vezao pet pobeda u Erediviziji i u seriji je od tri trijumfa na strani u najelitnijem holandskom šampionatu

ATLETIK BILBAO - APOEL 21.05

- APOEL nije slavio protiv španskih timova na 14 prethodnih susreta (pet remija i devet poraza)

- Aric Aduric (Atletik Bilbao) uz Đulijana iz Zenita sa šest golova zauzima vodeće mesto na listi strelaca Lige Evrope u dosadašnjem toku sezone

- APOEL je neporažen na sedam proteklih gostovanja u svim takmičenjima (šest pobeda i remi)

- Atletik Bilbao je ove sezone kod kuće zabeležio samo jedan poraz.

(foto: Action Images)