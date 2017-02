A sad se spremite za Ol star: Rešetali Lebron, Tomas, Rasel, Janis, Klej! (VIDEO)

Boban Marjanović nije igrao u čudnoj utakmici u Detroitu

Kako se bliži Ol star tako Lebron Džejms „pupma“ samopouzdanje i popunjavfa statistike kolone. Najbolji igrač Klivlenda se razmahao u još jednoj pobedi Kavalirsa (sedmoj na poslednjih osam utakmica) i pred odlazak u Nju Orleans pokazao još jednom da je zvezda ne samo svog tima, već i cele NBA lige. Kralj je sasuo čak 31 poen u koš Indijane za slavlje - 113:104.

Posebno impresivno deluje Džejmsova šuterska karta. Iz igre je pucao sjajnih 70,6 odsto (12 pogodaka iz 17 pokušaja), imao je četiri asistencije i pet skokova, a najviše zahvaljujući njemu aktuelni šampion je serijom 15:2 otvorio poslednju četvrtinu i utabao put ka slavlju.

Koliko je domaćin bio ubedljiv svedoči činjenica da je iz igre ukupno šutirao 47,6 odsto, a da je bio izuzetno uspešan u trojkama (ubacio ih 18 iz 39 pokušaja).

Odličnu partiju pružio je i Kajl Lauri, najzapeženiji igrač susreta Toronto - Šarlot (90:85). Dao je 21 poen i zajedno sa timskim kolegama - svi su imali dvocifren učinak - postarao se da Reptorsi nadoknade 17 poena minusa koliko su imali na kraju treće četvrtine. Bila je to prva pobeda Toronta posle tri vezana neuspeha.

Ljubitelje NBA svakako raduje i eksplozija Džejmsa Hardena. Po običaju, popularni Bradonja je bio najbolji akter meča u kome je njegov Hjuston, doduše, poražen posle četiri vezane pobede (109:117 od Majamija). Harden je imao tripl-dabl učinak (38 poena, 12 skokova, 12 asistencija), ali to nije bilo dovoljno, na suprotnom kraju terena razigrao se Goran Dragić. Slovenački reprezentativac je postigao 21 poen i vodio goste do najviše +17.

Neobična utakmica viđena je u Detroitu. Pistonsi su do poluvremena stekli čak 27 poena prednosti nad Dalasom, koji je u drugom delu slavio 57:38, ali nije uspeo da kompletira preokret, pa je domaćin slavio 98:91, bez pomoći Bobana Marjanovića (nije se skidao).

U fantastičnoj seriji nalazi se Boston. Slavn tim je dobio poslednej četiri utakmice, a još impresivniej deluje podatak da je slaivo na 11 od minulih 12 mečeva. Sinoć je na parketu „TD Gardena“ pala Filadelfija (116:108), koja nije imala rešenja za izvanrednog Ajzeu Tomasa.

Plej Seltiksa je ubacio 33 poena, od toga čak 13 u završnoj četvrtini, prosto je samleo odbranu gostiju, koja se držala do polovine te deonice (99:99). Bio je to čak 40. uzastopni meč na kome je Tomas ubacio namjanje 20 poena čime je izjednačio klupski rekord iz sezone 1971/72, postavljen rukama Džona Havličeka.

Stradanje Bruklina, ubedljivo najgoreg tima lige, nastavilo se uprkos rekordu sezone Bruka Lopeza (36 poena). Netsi su na svom terenu izgubili od Milvokija (125:129) i tako pretrpeli 14. vezani poraz. Najbolji igrač meča bio je Janis Andetokumbo sa 33 poena, dok je veliku pomoć imao u liku Grega Monroa (25).

Voriorse nije mnogo pogodio ubedljiv poraz od Denvera pre dve noći, pa su se vrlo lako povratili i rutinski dobili Sakramento sa 23 razlike – 109:86. Ni činjenica da je iza Stefa Karija još jedno loše veče (13 poena, šut iz igre 4/14) nije omela glavnog pretendenta na trofej. Kingsi su bili konkurentni do treće deonice, kada je Golden Stejt dodao gas i prosto ih sampleo. Taj deo igre završen je rezultatom 42:15 u korist domaćeg sastava. Kod pobednika najbolji su bili Klej Tompson (35 poena) i Kevin Durant (21 poen, 7 skokova, 7 asistencija, 4 blokade), dok je u gostujućem timu prednjačio Demarkus Kazins – 14 koševa, 4 skoka i 6 asistencija.

Jedan od najdominantnijih igrača lige Rasel Vestbruk stigao je do 27 tripl-dabla i tako izbio na treće mesto liste igrača koji su najviše puta u regularnom delu sezone popunjavali tri statističke kolone. Ispred njega su još samo Volt Čemberlen (31) i Oskar Robertson (41). Na krilima sjajnog Vestbruka (38 poena, 14 skokova, 12 asistencija) Oklahoma je slavila protiv protiv Njujorka – 116:105. Niksi su u jednom momentu imali čak 17 poena viška, ali ni to im nije bilo dovoljno za iznenađenje. Karmelo Entoni je odlazak na Ol star proslavio jednom od boljih partija ove sezone. On je ubacio 30 poena uz šut iz igre preko 50 odsto, što za njega baš i nije uobičajeno. Melo je posebno dobar bio u prvoj deonici u kojoj je postigao 19 koševa, uz samo jedan promašaj. Derik Rouz zaustavio se na brojci od 25 poena...

Klipersi su ostvarili petu pobedu u nizu savladavši Atlantu sa 99:84. Do trijumfa ih je vodio Blejk Grifin sa 17 poena i devet asistencija. Houksi nisu mogli da se nose sa sobom – izgubili su čak 23 lopte, a dvocifrena su im bila samo tri igrača, od koji Šreder najefikasniji sa 15 koševa.

Jednu od najubedljivijih pobeda noćas ostvarila je Juta protiv Portalnda – 111:88. Džezere je ponovo do trijumfa nosio tandem Hejvord – Gober. Ovaj prvi meč je završio sa 22 poena, 7 asistecnija i 6 skokova, dok je Francuz uknjižio dabl-dabl – 13 poena i 12 skokova. Domaćina je izvanredno služio šut (71 poen kombinovano u trećoj i četvrtoj četvrtini), pa su tako preko 50 odsto imali i za dva i za tri poena. U takvim uslovima Trejlblejzersi nisu imali šanse. Mekalum sa 18 i Lilard sa 13 poena, uz kardinalno loš šut - 3/19, bili su najefikasniji u poraženom timu.

I za kraj Lejkersi i njihov novi debakl. Ovoga puta unakazali su ih Sansi – 137:101. Sunca je do tek 17 pobede u sezoni vodio Erik Bledso svojim tripl-dabl učinkom – 25 poena, 10 skokova i 13 asistencija, dok su kod gostiju najbolji bili D’Anđelo Rasel i Lu Vilijams sa po 21 poenom.

REZULTATI NBA LIGE

Klivlend - Indijana 113:104

/Džejms 31 - Robinson 19/

Orlando - San Antonio 79:107

/Vučević 16 - Oldridž 23/

Boston - Filadelfija 116:108

/Tomas 33 - Šarić 20/

Bruklin - Milvoki 125:129

/Lopez 36 - Andetokumbo 33/

Detroit - Dalas 98:91

/Džekson 22 - Novicki 24/

Toronto - Šarlot 90:85

/Lauri 21 - Kaminski 27/

Hjuston - Majami 109:117

/Harden 38 - Vejters 23/

Memfis - Nju Orleans 91:95

/Konli 17 - Hil 23/

Denver - Minesota 99:112

/Haris 22 - Vigins 40/

Finiks - LA Lejkers 137:101

/Bledso 25 - Vilijams 21/

Juta - Portland 111:88

/Hejvord 22 - Mekalum 18/

Oklahoma - Njujork 116:105

/Vestbruk 38 - Entoni 30/

Golden Stejt - Sakramento 109:86

/Tompson 35 - Barns 15/

LA Klipers - Atlanta 99:84

/Grifin 17 - Šreder 15/

