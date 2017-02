A sada – derbi!

Okršaj večitih rivala u dvorani Aleksandar Nikolić

Trofeji, istorija, međusobni odnos pobeda i poraza, trenutno stanje stvari, povrede, umor – sve to danas pada u zaborav jer se igra drugi večiti derbi u sezoni (18.00, TV Arenasport). Najveći srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda odmeriće snage u 21. kolu ABA lige, u situaciji u kojoj je Parnom valjku slavlje važnije zbog borbe za poziciju dva na kraju ligaškog dela, ali sa druge strne crveno-beli imaju veliki motiv da pobedom postave novi rekord regionalnog takmičenja i na najbolji način neutrališu poraz od Anadolu Efesa od pre samo dva dana.

Ono što je činjenica jeste da je Partizan trenutno odmorniji, ekipa Aleksandra Džikića je imala tačno sedam dana da se pripremi za okršaj sa najvećim rivalom, a velika podrška sa tribina biće nešto što će dodatno podići adrenalin crno-belima.

Ipak, ako je Zvezda nešto pokazala ove sezone to je da se odlično snalazi u situacijama kada je samo jedan dan između utakmica. Ipak, veliko je pitanje koliko je to bilo dovoljno za Stefana Jovića, koji još uvek kuburi sa leđima, pa je protiv Efesa bio samo jedno poluvreme na terenu. Reprezentativni plej verovatno ni ovoga puta neće biti u mogućnosti da iznese veliki teret meča, pa će velika odgovornost pasti na Nejta Voltersa, kome bi upravo jedan ovakav meč mogao da pomogne na sticanju dodatnog samopozdanja.

„Derbi je uvek specifična utakmica, ovaj meč igramo samo četrdesetak sati nakon utakmice sa Anadolu Efesom i zaokupljeni problematikom koja je prisutna, ali svesni važnosti ovog meča, imamo obavezu da damo svoj trenutni maksimum i to bez obzira u kom sastavu ćemo nastupiti i ko će koliko moći u ovom trenutku da pruži“, rekao je trener crveno-belih Dejan Radonjić.

Partizan je kompletan, ali se iz povrede skočnog zgloba vraća Vanja Marinković, koji bi mogao na teren posle pauze od mesec dana. Crno-beli će pokušati da iskoriste trenutnu situaciju redovima rivala, ali je jasno da je kvalitet na strani aktuelnog šampiona, od čije će igre prevashodno zavisiti konačan ishod ovog meča. Ipak, derbi ne bi bio to što jeste da sa sobom kroz istoriju nije nosio večiti faktor iznenađenja.

„Pred nama je utakmica protiv lidera u šampionatu, koji je bez poraza, uspešno igraju i u Evroligi, u dobroj su formi. S druge strane, derbi je derbi, ne pobeđuju uvek kvalitetnije ekipe. Oni su agresivna ekipa na lopti, dobar deo svog uspeha grade na čvrstini individualne odbrane“, rekao je stateg crno-belih Aleksandar Džikić.

Crvena zvezda je u poslednje vreme značajno uspešnija u međusobnim okršajima, Radonjićev tim je četiri od prethodnih pet derbija rešio u svoju korist, ali je Partizan slavio u poslednjem obračunu u ABA ligi. Ovaj meč bi donekle mogao da bude i uvertira svega onoga što će se za dve nedelje dešavati u Nišu na Kupu Radivoja Koraća, kada ćemo možda baš u prvoj bori za trofej gledati beograske crveno i crno-bele.

„Imamo protivnika koji zaslužuje svaki respekt, koji nema poraz u ABA ligi i koji igra dobro u Evroligi. Za mene je uvek najbitniji pristup, želja i borba su presudni. Mi moramo da se ogulimo i iskidamo za derbi. Oni igraju dobro, nema tu tajni. Na njihovu agresivnu igru mi moramo da odgovorimo, još jačom merom“, istakao je kapiten crno-belih Novica Veličković.

Kapiten crveno-belih Luka Mitrović nakon utakmice sa Efesom nije želeo da apostrofira umor i povrede kao ključni razlog poraza, već igru svoje ekipe.

„Prekinuli smo dobru seriju, izgubili smo meč, jako je teško držati konstantne rezultate u ovako teškom takmičenju, ali Bože moj nije ovo ni prva ni poslednja izgubljena utakmica, sada pred sobom imamo Partizan, koji će sigurno biti silno motivisan, pa moramo što spremnije da uđemo u utakmicu“, rekao je Mitrović.

(FOTO: Star Sport, MN Press)