A šta ako i Mladost hoće na evro-scenu?

“Ne opterećeujemo se, uživamo“, kaže Saša Jovanović

Niko na to nije imun. Jer većina se srpskih klubova iz malih sredina svojevoljno odricala borbe za Evropu kada dođe taj finiš sezone. Pa tako i ove takmičarske godine, kad počnu priče o tome ko će na međunarodnu scenu, uglavnom se govori o Napretku, Radničkom, do nedavno i Čukaričkom (mada Brđani još imaju šansu preko kupa). A pogled na tabelu svedoči da bi u celu jednačinu trebalo uračunati još jednu nepoznatu. Posle 31 kola u Superligi to četvrto mesto na tabeli zauzima – Mladost iz Lučana.

"Iskreno, imamo te ambicije ka Evropi i mislim da je realno da ostanemo na tom četvrtom mestu. Igramo dobar fudbal, ne branimo se, otkako smo ušli u plej of rasterećeni smo, pa je sve lakše. Sad nam sledi teško gostovanje kod Javora, ako tamo uzmemo bod, pa onda kod kuće savladamo Voždovac...", sa optimizmom u glasu govori Saša Jovanović, član one superligaške reprezentacije i jedan od najboljih igrača Mladosti.

Jovanović zbog povrede meniskusa nije igrao u jučerašnjoj pobedi nad Radničkim. Iz različitih razloga nisu ni Krznarić, Odita, Milosavljević, Bojović, Protić i Pešić, sve nosioci igre tima iz Lučana. Umesto njih neki mladi momci. Čak četvorica igrača rođenih 1995. ili kasnije od prvog minuta na terenu. Kasnije i Stefan Golubović, lokalac, dvostruki strelac, junak pobede od 3:2. U poslednja tri kola Mladost je osvojila sedam bodova. A rivali nimali naivni - Čukarički, Spartak i Radnički... Svima je trebalo više nego Lučancima...

"Znate i sami, to vam je srpski fudbal. Odmah misle da ćeš nekog da pustiš. A mi samo igramo pošteno", odgovara Jovanović.

Ima li u tim rečima i inata? Onog kad te svi potcenjuju, a ti ćutiš i u sebi misliš: E, sad ću da vam objasnim?

"Normalno da ima. Uvek postoji taj inat. I uvek ispadne dobro po nas kad nas potcenjuju. Mi igramo samo za sebe. Ovo je malo mesto, selo maltene. Logično je što svi na četvrtom mestu vide Napredak, eventualno Niš. Mi se time uopšte ne opterećujemo. Ono nam je samo došlo. Ovo nam je treća sezona u Superligi, rastemo kao klub. Pre smo igrali malo defanzivnije, sve ti je novo, sad smo se opustili malo. Posebno otkako smo u plej-ofu. Uživamo zaista. I klub je zaslužio. Pošten je i on prema nama".

Stani, stani! Sećamo se i vremena kada je Mladost važila za klub koji ume da bude i te kako surov prema igračima, kada je optuživan za mobing Vladimira Radivojevića (koji sada ponovo igra u Lučanima). Otkud sada ovo?

"Ne znam šta je bilo pre, ja sam ovde tri godine i otkako sam ovde zaista nema laži. Redovna primanja, mi poštujemo klub, klub uzvraća u istoj meri. Posebno za mlade igrače su dobri, jer mnogo obraćaju pažnju na njih. Evo, sad Golubović, on je inače odavde. Vredan je, trenira i vratilo mu se. Mnogo je dobar dečko i srećam sam zbog njega", kaže Jovanović, koji zbog povrede meniskusa neće na teren još jedno desetak dana.

Pa onda finiš sezone i – inostranstvo? Bilo je i zimus ponuda.

"I to dobrih! Znate da se pominjala Crvena zvezda, bio je tu Genčlerbirligi, pa i neka Rusija. Ali odlučili smo da ostanem ovde još šest meseci. Namestio sam glavu da ostajem, odigrao dobro, samo da me prođe ova povreda... Ne kajem sam što sam ostao. Štaviše, ponosan sam na ovu ekipu", istiće Jovanović.

Ko zna? Možda na leto sa ekipom zaigra i evro-kvalifikacije?

