Abraham Frimpong - čovek koji je skinuo krivicu sa Zvezdine odbrane

Tragala je Crvena zvezda godinama unazad za pravim rešenjima na pozciji štopera, dovođena su i raznorazna inostrana „proverena“ pojačanja, ali se na kraju sve svodilo na nove promašaje. Ipak, dolaskom Abrahama Frimponga, igrača koji je fudbalski stasao na srpskim terenima, poslednja linija srpskog šampiona je prodisala i dobila na samopouzdanju, pa je u ovom trenutku više niko ne oslovljava kao glavnog krivca za blede igre crveno-belih.

Doskorašnji igrač Napretka, a prethodno član Vojvodine, koji svojevremeno nije prošao probu u Partizanu, prvi put kada je obukao dres crveno-belih pokazao je da bi mogao da postane pravo rešenje za preopterećenu Zvezdinu odbranu.

Za sadašnje ispodprosečne partije više niko ne upire prst u Zvezdinu poslednju liniju, koja većih problema nije imala ni u jučerašnjem derbiju sa Vojvodinom.

„Nakon pobede nad Vojvodinom, koja ima jedan od najjačih timova u ligi, zaista smo puni samopouzdanja. Nama u odbrani mnogo znači i to što nismo primili gol, iako je to, naravno, zasluga cele ekipe. Lično sam zadovoljan svojim učinkom, u Zvezdi sam tek nekoliko meseci, ali smatram da sam se lepo uklopio i pokazao klubu i navijačima da uvek mogu da računaju na mene. Potrudiću se da budem sve bolji i bolji i nadam se da će to pomoći ekipi da nastavimo u istom ritmu, da na svakoj sledećoj utakmici damo svoj maksimum kako bismo ostvarili sve pobede do kraja šampionata“, rekao je Frimpong.

Frimpong je u Ljutice Bogdana stigao zimus iz Kruševca za obeštećenje od 100.000 evra i potpisao trogodišnji ugovor, a s obzirom da je u srpskom fudbalu već šest godina, uskoro bi mogao da dobije i pasoš naše zemlje, što bi Zvezdi značajno olakšalo posao oko sklapanja tima za narednu sezonu. Verovatno najbolji meč od dolaska u Crvenu zvezdu odigrao je u 153. večitom derbiju (1:1), kada je bio jedna od retkih svetlih tačaka u igri srpskog šampiona.

Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić već je najavio da je Frimpong jedan od trojice stranaca (Boaći i Kanga) koji sigurno ostaju u klubu, što znači da će se oko njih praviti konstrukcija tima za izlazak na evroscenu.

Ipak, Zvezda prvo mora da reši posao u domaćem prvenstvu, koji joj je značajno olakšan nakon pobede nad Vojvodinom.

„Jako važna pobeda je sada iza nas. Susreti sa Vojvodinom nikad nisu laki, zaista imaju odlične pojedince. Bilo je oštro i neizvesno, ali za nas je najvažnije da smo trijumfovali i da i dalje pitanje šampiona zavisi samo od nas“, poručio je Frimpong.

Da je nezamenjiv u ovom timu Crvene zvezde pokazuje i činjenica da je Frimpong bio starter u svih 10 prolećnih kola, a kompletan meč nije odigrao samo protiv Rada na Banjici (0:4), kada ga je zamenio Marko Poletanović u 73. minutu.

(FOTO: Star Sport)