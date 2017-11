Adebajorove mračne tajne: Hteo sam da se ubijem više puta!

"Porodica se odvratno ponašala prema meni, zato i menjam često broj telefona", rekao je Adebajor

Emanuel Adebajor otkrio je da je imao samoubilačke misli i to više puta zbog načina na koji je njegova porodica pokušavala da manipuliše s njim zbog novca.

S obzirom na to da je imao platu od preko 170.000 funti nedeljno u Mančester Sitiju i Totenhemu, imali su zbog čea i da ga zovu.

Potiče iz Togoa tako da je njegovo bogatstvo bilo put kojim je njegov odnos s porodicom otišao u pogrešnom smeru.

"Više puta sam hteo da se ubijem. I to se događa godinama. Gadi mi se kako je sve došli do ove tačke. Ipak, osećam veliko olakšanje sada dok govorimo o tome. Moja igračka karijera će se završiti za tri ili četiri godine. A moje porodično ime će ostati zauvek - zajedno sa tim ljudima", rekao je Adebajor.

Nastavio je da govori o ovoj temi, da to "izbaci" iz sebe.

"Teško je zakopati neke stvari kada se tako teško trudite da podignete porodicu iz siromaštva, a oni i dalje idu protiv tebe. Uvek sam govorio braći da smo izmanipulisani od strane porodice".

Adebajor je našao način da se barem na prvu loptu izbori sa svim tim. Vrlo prost.

"Često menjam broj telefona tako da porodica ne može da me kontaktira. Zovu me, ne da vide kako sam, već da traže pare. Tako je bilo i kada sam bio povređen u Totenhemu i kada mi je bilo teško".

Prisetio se Adebajor te situacije.

"Dok sam išao na skener zvonio mi je telefon gde su me pitali da li mogu da platim deci školarinu. Pa mogli su u najmanju ruku da me pitaju kako sam pre nego što su to tražili".

Iako u intervjuu nije određeno govorio o kom članu porodice se radi, poznato je da ima loš odnos sa majkom. Čak ju je 2014. godine optušio da je koristila crnu magiju na njemu. Bilo je tvrdnji i da ju je izbacio iz porodične kuće.

Adebajor trenutno nastupa za Istanbul Bašakšehir.

