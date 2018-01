Adžić ide iz Zvezde? Menadžer kaže da ga u klubu ne žele

Seltik spreman da izdvoji solidnu sumu novca za talentovanog fudbalera

Projektovan je kao vođa novog talasa Zvezdinih bisera, ali talentovani Luka Adžić mogao bi već ove zime da napusti matični klub! Prema pojedinim informacijama sa Ostrva, velikan iz Glazgova, Seltik, spreman je da izdvoji solidnu sumu novca za kreativnog vezistu koji je u jesenjoj polusezoni odigrao 14 prvenstvenih mečeva za srpskog vicešampiona.

Ipak, crveno-beli neće moći da računaju na preveliko obeštećenje, jer mladom reprezentativcu Srbije ugovor sa matičnim klubom ističe u decembru ove godine. A ona ne namerava da ga produži. To je u izjavi za MOZZART Sport podvukao menadžer i vlasnik agencije koja zastupa Adžićeve interese, Radojica Božović.

"Znam da postoji interesovanje Seltika, ali i još nekih klubova za Luku Adžića. Do konkretne ponude nije došlo. Međutim, bizu smo odluke da Luka vrlo brzo napusti Crvenu zvezdu. Njegov otac, a moj kum, Ivan pričao je sa gospodinom Terzićem i ljudima iz kluba. Oni su mu preneli da trener Milojević ne računa ozbiljno na Ivana. Čak su nam predlagali da pronađemo klub gde će Luka igrati na dvojnu registraciju. Mi to ne i nećemo da radimo", poručio je Radojica Božović za MOZZART Sport.

Momak rođen 1998. godine na poziciji levog krila imao je paklenu konkurenciju u liku Nemanje Radonjića. Možda i nije mogao da se nada da će provesti više minuta na terenu. Posebno, ako se ima u vidu da "gore levo" mogu da igraju Aleksandar Pešić i Nemanja Milić.

"Ne radi se o tome, sasvim je logično da Radonjić bude u prednosti, ali... Vidimo da se na tim pozicijama dovode pojačanja (Ben, Jevtović prim.aut), da na Luku ne računaju ozbiljno. Odnosno da ga trener ne vidi. I zašto bismo mi produžavali ugovor? Da je igrao više, s obzirom na to da je dete kluba, u ovom trenutku bi potpisujem vredeo pet miliona evra. On je igrač sličan Andriji Živkoviću. Krivo mi je što će Zvezda izgubiti takvog igrača, bisera.. Njegovo vreme dolazi".

Zastupnik Luke Adžić kaže da nema ništa lično protiv trenera Milojevića i ljudi iz Crvene zvezde.

"Kao vlasnik agencije imam pravo ovo da kažem. Ponekad mi se čini da njima Luka Adžić smeta, ili im možda smeta moj kum, a njegov otac Ivan, nekada veliki igrač. A ja vam tvrdim: to je igrač budućnosti.... I stvarno nemam ništa protiv bilo koga, ni protiv trenera Milojevića. Možda sam u javnosti etiketiran kao navijač Partizana međutim meni je mnogo drago što je Zvezda napravila uspehe u ovoj polusezoni. To je jedno, a nešto sasvim drugo je što ne mogu i neću da gledam kako ga uništavaju. Oni će se na kraju kajati".

Čini se da je posle ovih reči rastanak blizu...

Piše: Darjan Nedeljković

(FOTO: MN Press)