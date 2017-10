Adžič obećao Pešiću: Vratiću! Bainoviću ispunjen san

Svečarska atmosfera u Ljutice Bogdana

Najbitnije je da pobeda Abrahama Frimponga nije ozbiljnije prirode, pa fudbaleri Crvene zvezde mogu da se posvete slavlju. A iz sudara sa Dinamo iz Vranja u Kupu Srbije zaista se ima šta slaviti. Pre svega, het-trik koji će Luka Adžić pamtiti dok je živ. Pamtiće i da mu je dva gola spakovao Aleksandar Pešić zbog čega obećava da će uzvratiti istom merom.

"Pešić i ja smo dobri drugari i van terena i ovim putem mu se zahvaljujem na asistencijama. Obećavam da ću mu vratiti, kao što sam i protiv Radničkog iz Niša učinio", dobro raspoložen je Adžić.

Kako i da ne bude posle prvog het-trika u seniorskoj konkurenciji. I ne samo to.

"I moji prvi golovi na Marakani, jer sam do sada samo na gostovanjima tresao mreže. Srećan sam, ali već se okrećem narednoj utakmici. Pokazaloi se nebrojeno puta da evropske utakmice koje dolaze budu u podsvesti, ali od početka našeg rada sa Milojevićem dobili smo smernice da uvek mislimo samo na sledeći meč. To i je danas pomenup. Najpre ćemo razmišljati o Mačvi. Arsenal je posebna priča, ali još ne treba da se diže euforija".

A da li i on potajno razmišlja o ulozi startera protiv Arsenala?

"Nije na meni da razmišljam o tome. Šef odlučuje ko će da igra. Ja sam se (zbog reprezentativnih obaveza) juče kasno vratio iz Novog Sada, u karantin sam došao u ponoć. Sve se brzo desilo i drago mi ej da sam danas bio junak utakmice", zaključio je Adžić.

Utakmicu sa Dinamom pamtiće i Filip Bainović, mladi vezista koji je letos stigao iz Rada, a danas debitovao u crveno-belom dresu.

"Svaki dečak kada je mali sanja da debituje za najveći klub u našoj zemlji, da nosi crveno-beli dres na Marakani. Ja sam danas svoj san ostvario. Nadam se da je ovo tek početak i da ću odigrati još mnogo utakmica i da ćemo se svi zajedno radovati novim pobedama", kaže Bainović.

