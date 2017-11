Agasi: Nije to isto kao kada ste trener 19-godišnjaka...

„Našao sam se zapravo u čudu kada sam shvatio da me interesuje rešenje te jednačine, tog problema u njegovom srcu i umu“, kaže legendarni as, sada trener Novaka Đokovića

Veličina slova A A A

Iako iz Novakovog okruženja baš i ne stižu ohrabrujuće vesti povodom oporavka povređenog desnog lakta, njegov glavni trener Andre Agasi isijava optimizmom. I kao da jedva čeka da počne sezona, to jest da da Đoković konačno zaigra taj tenis na pozivniom turniru u Abu Dabiju krajem decembra.

„Da svima bude jasno, Novak je vrlo posebna osoba sa kojom sam se spojio na poseban način. I našao sam se zapravo u čudu kada sam shvatio da me interesuje rešenje te jednačine, tog problema u njegovom srcu i umu. Imam mnogo iskustva i nadam se da ću pomoći na pravi način.“, rekao je Amerikanac.

Ono koji malo više prate „život i priključenija“ Agasija znaju da je u pitanju zaista poseban primerak sportiste. Jer šta reći o čoveku koji je sa konstantno ukočenom kičmom, debeljuškastim i niskim stasom vladao godinama. Taj njegov stav, odlučnost, ali pre svega inteligencija su ono što je potrebno Đokoviću u završnom periodu karijere.

„Pokušavam da pomognem, ali to nije posao za mene....Odbijam da uzimam poslove u ovom periodu života, već gledam da radim ono što mi se sviđa i što me tera da ustanem ujutru iz kreveta. U radu sa Novakom nema velikih pitanja, već se više trudim da osatnem u toku sa njim. Nije to isto kao kada ste trener 19-godišnjaka., pa on je osvojio više nego ja! Moje je da mu dam to nešto malo što je meni pomoglo da prebacim očekivanja. Očekujem da ću ga pratiti na sva četiri gren slema i na pojedinim turnirima, pre svega mastersima. Verujem da će se vratiti odmah i u punoj snazi i mogu vam reći da je nabacio još mišića, naročito na nogama.“, otkrio je na kraju suprug Štefi Graf.

(foto: Shutterstock)