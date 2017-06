Agasi ostaje uz Novaka i radi BESPLATNO!

Prva sedmica saradnje dva velika asa je završena, Andre sada ide na porodično putovanje, ali bez brige, vraća se

Andre Agasi će, po svemu sudeći i definitivno ostati u štabu Novaka Đokovića. Srpski as je to i sam potvrdio rekavši da traži ko bi mogao da bude "produžena ruka" Amerikancu kada ovaj nije pokraj njega, a sada je to slično rekao i Agasi. Istina između redova tokom razgovora sa bivšim Noletovim šefom stručnog štaba, Borisom Bekerom za Eurosport.

"Kad god mu budem trebao, ja ću doći. Naći ću načina, kad god je moguće i davaću celog sebe. To je sigurno. Veoma me je iznenadio. Pozvao me je kada je ispao sa mastersa u Monte Karlu u želji da pričamo o tenisu i mogućoj saradnji. Rekao sam mu da mu mogu pomoći preko telefona, pošto sam pre svega mislim da neko kao on ne treba pomoć od mene, a i teško mi je da uklopim sadašnji život sa pivotom na turu. A onda mi je Štefi kazala "Zašto ne probaš, možda ti se svidi", a pošto je veoma poštujem to sam i uradio. Pozvao Novaka i doputovao u Pariz.", izjavio je Andre.

Jedan od razloga što je Novak prekinuo saradnju sa Bekerom je i njegova ogromna plata koju je pritom želeo da podigne. Agasi je, ada je več očigledno, iz sasvim "druge priče".

"Ovo što radim sa Novakom je moje vreme, to jest ništa nisam plaćen. Niti želim da budem! Meni ne treba ništa, imam sasvim dovoljno. Želim da mu pomognem, ali ga ništa neću koštati. Želim da mu unapredim igru na neki način, koja je i ovako neverovatna, jer on zaslužuje da ponovo bude na vrhu. Nadam se da ću moći da mu pomognem, na neki način"

O načinu na koji bi mogao da nastavi saradnju sa Đokovićem i šta je to gde bi mogao ovaj da napreduje pod njegovom "dirigentskom palicom" Agasi je bio precizan.

"Njegova igra je bazirana na osnovnoj liniji, a ono što želim da uradim sa njegovom igrom je nemoguće raditi sada, usred Rolan Garosa. On je teniser moćnih udaraca, nije previše precizan, naravno ume uvek da iznenadi iz kontre, već vas on "udara u telo" sve vreme. Zanimljivo je da nikada nije mnogo razmišljao o drugoj strani terena. Smatram da je upravo to aspekt igre koji bi mogao sada, kada mu je već 30 da popravi. Da malo više razmišlja o tome šta se dešava na drugoj strani mreže", zaključila je legenda iz Las Vegasa.

I čini se da je ovaj savet naš as već usvojio jer od kako mu je Agasi u loži u ova tri meča koja je odigrao, jasno je moglo videti da mnogo češće rivale "hvata na pogrešnoj nozi". A to je znak da je počeo više da gleda na onu stranu mreže i da traži rupe u trenutnoj protivnikovoj poziciji na terenu.

Bilo kako bilo, vesti iz Pariza su odlične i deluje da bi ova saradnja mogla da napravi nešto veliko.

