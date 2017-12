Agonija Kelna, bolnica dobila nove članove! Nemci nemaju nijednog štopera za Zvezdu!

Povređen i najbolji strelac Girasi

Keln je minulog vikenda u Gelzenkirhenu prekinuo bundesligašku agoniju i došao do boda protiv Šalkea (2:2) na oproštaju smenjenog trenera Petera Štega, ali je opet platio cenu. Dugačkoj listi povređenih igrača su se priključila još dva imena - Jan Orel Bizek i Horhe Mere.

Usred velikog broja povređenih igrača Bizek - koji je pre nekoliko dana napunio 17 godina - je nedavno prekomandovan iz mladog tima i postao je najmlađi debitant u istoriji kluba. Međutim, ni on nije dugo izdržao. Protiv Šalkea se u nadoknadi vremena meča sudario sa Naldom i saigračem Sorensenom. Glavom je udario u kuk Sorensena i ostao je da leži na zemlji. Posle meča je prebačen u bolnicu gde mu je konstatovan potres mozga i sigurno neće biti u konkurenciji za odlučujući meč u Ligi Evrope protiv Crvene zvezde! To je potvrdio i trener Rutenbek. A male su šanse da će tinejdžer konkurisati za tim u narednom kolu Bundeslige protiv Frajburga.

I to nije sve što se tiče loših vesti za Jarčeve. Bizek je u igru protiv Šalkea ušao na poluvremenu umesto španskog defanzivca Horhea Merea koji je izaašao takođe zbog povrede! Bivši mladi reprezentativac Španije je istegao primicač i prema informacijama lokalnih medija u Kelnu neće moći da konkuriše za tim protiv Crvene vezde, a pod znakom pitanja je i za Frajburg.

To dovodi Keln u neverovatnu situaciju da neće imati na raspolaganju nijednog klasičnog štopera za duel protiv Crvene zvezde! Odranije su povređeni startni štoperi Dominik Hajnc i Dominik Maroh koji neće na teren pre Nove godine. Treći iz štoperske linije Frederik Sorenesen je zbog kartona suspendovan za duel u Beogradu. Mere je prva alternativa za nekog od njih trojice, ali on je povređen. Peti štoper, odnosno druga alternativa za startnu trojku, Žoao Kveiroš je takođe povređen i pauzira do sledeće gdine. A sada je iz stroja ispao i šesti štoper Jan Orel Bizek. Odranije zbog teške povrede nema ni univerzalca Jonasa Hektora koji bi prinudno mogao da pokrije poziciju štopera.

Šta sada za Keln?

Još ranije je zbog silnih povreda na poziciju štopera prekomandovan zadnji vezni i kapiten Matijas Leman. On je u poslednja dva meča protiv Herte i Šalkea činio štopersku liniju sa Mereom i Bizekom, odnosno Sorensenom i Mereom. Ali niko od njih dvojice neće moći da zaigra protiv Zvezde. Opcija je da levog štopera prinudno zaigra levi bek Janes Horn, ali ostaje pitanje ko će biti desni štoper uz Lemana u sredini. Rutenbek je u prvi tim po hitnom postupku iz B tima prekomandovao 19-godišnjeg Kalvina Braklemana koji je takođe levonog i nije mu prirodna pozicija na desnoj strani odbrane. On bi za Jarčeve mogao da debituje baš u grotlu Marakane protiv Crvene zvezde jer Rutenbek nema drugih rešenja. Osim da povuče još nekog vezistu u štopersku liniju. Ili da menja formaciju, pa da zaigra sa dvojicom štopera Lemanom i Hornom kojima to nisu prirodne pozicije...

Ni tu nije kraj Kelnove agonije! Jedina svetla tačka ove sezone i najbolji strelac tima Seru Girasi je takođe povređen. On je u subotu dao oba gola protiv Šalkea, ali je u nedelju napustio trening zbog udarca koji je dobio u Gelzenkirhenu. Lokalni mediji još nemaju detaljnije informacije o stepenu povrede i eventualnoj pauzi koja očekuje najboljeg strelca Jarčeva.

Ako se svemu ovome doda da su odranije povređeni Marko Heger, Leonardo Bitenkur, Marsel Rise, Džon Kordoba i Simon Coler, onda je jasno u kakvim je Keln problemima pred Crvenu zvezdu.

Koliko povrede u Kelnu mogu da budu olakšica Crvenoj zvezdi, toliko mogu da budu i problem u pripremi meča jer je potpuno neizvesno u kojoj formaciji i sa kakvim timom će izaći Jarčevi na teren stadiona Rajko Mitić. Zato Zvezda treba da se uzda u sebe, svoje kvalitete i ogromnu podršku koju će imati sa tribina...

