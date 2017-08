Ako Bajern ne počne da troši kao PSŽ, Englezi, Barsa i Real neće osvojiti Ligu šampiona deset godina

Legendarni Štefan Efenberg kritikuje upravu nemačkog kluba, potkačio i trenera Ančelotija

Ne damo 100.000.000 evra za potpis jednog igrača.

Decidiran strav uprave Bajerna. U suprotnosti sa vrtoglavim, pa i sumanutim, rastom cena na svetskom tržištu. U prvih mah dovoljan za aplauze na otovrenoj scenu Bavarcima, praćenje komentarima „zna Nemac šta radi, neće da se razbacuje“, međutim, baš u tom idealnom svetu, gde sve funkcioniše kao podmazano i gde su trofeji posledica sistemskog poslovanja javila se klica nezadoljstva što klub iz Minhena nije jače „udario“ na tržištu.

A nije da ne može. Novca ima. Dobrih igrača nikad dosta, te legendarni Štefan Efenberg opominje čelnike kluba čiji je bio kapiten da bi trebalo da promene transfer politiku, kako ne bi u bliskoj budućnosti mogli u istu ravan sa onima koji troše nemilice.

„Neće biti lako Bajernu. Naprotiv. Pogledajte kako druge ekipe unapređuju sebe. Na primer, PSŽ je investirao 222.000.000 evra samo u transfer Nejmara. To je Parižane učinilo favoritima za osvajanje Lige šampiona. Gladni su uspeha. A ako predsednik Uli Henas javno kaže „ne, mi nismo spremni da platimo veliki novac za transfere“, onda može da očekuje da se razlika između klubova koji ulažu u Bajerna povećava“, predočio je Efenberg.

Možda se reči nekadašnjeg zadnjeg veznog (u dva mandata u Minhenu) mogu tumačiti kao neosnovan napad na upravu, jer je reč o prznici, večitom nezadovoljniku, koji je slične izlive besa imao i za vreme igračke karijere. Mada, kad se malo bolje razmisli...

„Ne bi me iznenadilo da u narednih deset godina Bajern nijednom ne osvoji Ligu šampiona. Sve je to posledica razvoja drugih klubova i novca izdvojenog za pojačanja. S jedne strane imate PSŽ, Barselonu, Real i Engleze koji troše i mogu da pokriju ulaganja, a ako Bavarci ne uđu u to kolo bojim se da će se razlika između njih i gorepomenutih povećavati. Ionako je velika“.

Bajern je ovog leta potrošio tek malo više od 100.000000 evra, ali za sve poslove, od kojih su neki zaključeni još zimus. Stigli su Korentin Toliso za klupski rekord od 41.500.000 evra, otkupljen je Kingsli Koman od Juventusa za 21.000.000 evra, na pozajmicu iz Reala doveden Hames Rodrigez (10.000.000 evra), a zaključeni zimus sklopljeni transferi dvojca iz Hofenhajma, Niklasa Zulea (20.000.000 evra) i Sebastijana Rudija (bez obeštećenja), uz podsećanje da je od Verdera za „simboličnih“ 8.000.000 evra kupljen Serž Gnabri.

Deluje da za odbranu titule u Bundesligi ne bi trebalo da brinu na Alijanc areni...

„Možda nekim odlukama Karlo Ančeloti naudi ekipi. Pretpostavljam da bi među ugroženima mogli da se nađu Tomas Miler ili Frank Riberi, jer je trener doveo „svoje“ igrače i daće im šansu. Veliki stratezi, a Otmar Hicfled je takav, znaju da zadrže fokus u igračkom kadru tako što će davati šansu i onim momcima koji su na klupi. Bude li tako Bajern će bez problema nastaviti da niže uspehe. Ako ne - sleduje mu jedna besmislena sezona“.

Daleko važnije je šta će Bajern uraditi u Evropi. Na titulu kontinentalnog prvaka čeka od 2013. U međuvremenu triput polufinale i jednom četvrtfinale. Nije ni to loše, ali Italijan je angažovan baš zbog ušatog pehara.

„Ako se ova sezona bude razvijala kao pretohdona ili bude bila gora od nje, svašta je moguće. U Bajernu se menjaju igrači. Možda bi mogli i treneri ponekad“, pecka Efenberg i dodaje da mu se ne sviđa kako je ekipa delovala u pripremnom periodu. „Nisam video igrače da igraju jedan za drugog. Za mene je u fudbalu najvažnija želja. Ako neko neće da se bori, onda sam zabrinut. Opet, važi i ono pravilo da kad je Bajern sateran u ćošak onda je najopasniji i zna da uzvrati udarac“.

Bavarci su za vikend osvojili Superkup Nemačke savladavši Borusiju u Dortmundu boljim izvođenjem jedanaesteraca, a u subotu od 15.30 u prvom kolu DFB kupa gostiju niželigašu Hemnicu. Naravno, veliki su favoriti, kvota na trijumf Bajerna je 1,05, a sve kvote Kladionice MOZZART za taj duel pogledajte OVDE.

(FOTO: Action images)