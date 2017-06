Trener FMP-a Dušan Alimpijević zadovoljan je pobedom nad Partizanom

FMP je poveo s 1:0 u polufinalnoj seriji MOZZART Superlige savladavši Partizan u Pioniru s 96:91. Do pobede Pantere su vodili Filip Čović sa 23 poena i Džona Bolden sa 18.

Trener FMP-a Dušan Alimpijević naravno nije krio sreću posle meča.

"Vrlo sam zadovoljan i srećan pobedom i načinom na koji smo se ponašali i razmišljali. Kako smo neke svoje neke male lične interese, ostavili ispred hale i odigrali kolektivno fantastičnu utakmicu. Kad neko vidi 91 primljen poen, mislio bi da nije bilo dobre odbrane, ali imali smo fokus tokom cele utakmice osim protiv Veličkovića. Ali ne bi bio tako veliki igrač da ne kažnjava. Fascinantno sa kojom energijom igra. Možda bi ranije rešili da nije bilo njega. Ako neko pomisli da smo završili posao, vara se, ali ništa ne znači ovaj brejk ako kod kuće ne odigramo ovako. Mi smo ove godine u svojoj kući imali samo dva poraza, od Zvezde i Partizana. Generalno, mislim da ti faulovi na kraju su mogli da odvedu utakmicu u drugom pravcu. Mi smo iskontrolisali smo skok. Lazarević nam mnogo znači, svesno smo ga odmarali da bi mogao da igra plej-of", rekao je Alimpijević posle meča.

Aleksa Radanov je istakao da je zadovoljan pobedom svog tima. On je na ovom meču ubacio 16 poena.

"Igrali smo jako sigurno i pametno. Partizan veoma kvalitetan tim, bilo je neizvesno, ali zasluženo smo došli do pobede. Nadam se da ćemo u drugom meču pružiti još bolju partiju. Svi jako želimo u finale, mislim da smo ga zaslužili. Da nije ekipe i podrške sa klupe, ne bi bilo ni mojih poena u finišu. Bio sam skoncentrisan do kraja", rekao je Radanov na konferenciji za medije.

