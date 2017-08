Al Kelaifi u stilu Maminja: Finansijski fer-plej?! Ljudi, opustite se, popijte kafu

Prvi čovek PSŽ-a nimalo nije uzbuđen iako klubu prete sankcije zbog dolaska Nejmara teškog 222 miliona evra

Veličina slova A A A

Prvi čovek Pari Sen Žermena, Naser Al Kelaifi bio je presrećan i veoma raspoložen na predstavljanju Nejmara medijima i navijačima njegovog kluba.

Nekadašnji katarski fudbaler rođen u Omanu, a sada krucijalni čovek od poverenja vladarske porodice Al Tani po pitanju najvažnije sporedne stvari na svetu, to jest oko upravljanje PSŽ-om i pripremama za Svetski kup 2022, nije se dao omesti na pitanja šta će biti ako se dokaže da su Sveci ovim ugovorom teškim 222 miliona evra ipak pregazili finansijski fer-plej UEFA-e. Štaviše, odgovorio je pomalo "mangupski", u stilu prvog čoveka zagrebačkog Dinama, Zdravka Mamića:

"Ljudi koje brine finansijski fer-plej, treba da se opuste, da odu na kafu. Mi svakako nemamo problem sa tim. "

Al Kelaifi je potom izneo niz pohvala na račun brazilskog superstara, tvrdeći čak da je odabaro Pariz iako su mu iz drugih klubova stizale finasijski moćnije ponude.

"Garantujem vam da Nejmar nije došao kod nas zbog para pošto je mogao da dobije mnogo veće pare u nekom drugom klubu. Veoma sam srećan što mogu da ga predstavim kao novu vedetu kluba sa Parka prinčeva. On je velika zvezda, on je idol celom fudbalskom svetu. Po meni, on je najbolji fudbaler planete! Naši navijači su uvek sanjali da ga vide u dresu PSŽ-a. A sa njim će i Liga 1 postati spektakularnija. Potpis Nejmara će nam pomoći da osvojimo nove titule, a zajedno ćemo stvarati istoriju! Hvala svima koji su nam pomogli", zaključio je prvo čovek Svetaca.

(foto: Action Images)