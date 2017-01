Ala veje, veje, šta marimo mi! Crno-beli krenuli, Everton bolestan (FOTO)

Odranije je bilo poznato da se na prozivci neće pojaviti Tavamba i Leonardo...

U zavejanom Beogradu, u uslovima na kakve baš i nisu navikli prilikom nekih ranijih januarskih prozivki, fudbaleri Partizana započeli su pripreme za drugi deo sezone! Trener Marko Nikolić na spisak je stavio 29 igrača, od kojih se trojica danas nisu pojavila u Zemunelu. I dok su Leonardo (stiže 16. januara) i novi napadač iz Kameruna Tavamba (stiže sutra) pribavili "opravdanja", iznenađenje je, ali samo na trenutak, predstavlja izostanak drugog Brazilca Evertona.

Ipak, ubrzo je stiglo objašnjenje: Iskusni vezista je stigao u Beograd. Danas nije došao jer je bolestan. Već sutra će biti na treningu.

Ko prvi odlazi, ko dolazi? Planovi za prelazni rok...

Na početku, fudbalerima i stručnom štabu obratio se prvi čovek crno-belih Milorad Vučelić koji je obećao maksimalnu podršku ekipi od strane Uprave i zauzvrat zatražio trofeje.

"Dragi Partizanovci, najpre da vam poželim srećne praznike, a onda i sve najbolje u 2017. Kao igrači ovog kluba siguran sam da u glavi uvek imate zacrtano osvajanje titule, kupa i plasman u evropsko takmičenje. To su prilike koje se nalaze pred vama i ja znam da ćete uspeti da ih iskoristite. Mi verujemo u vas, u vašu borbenost i motivaciju, ali ne možemo umesto vas da igramo fudbal. Jedino tražimo da budete na nivou svojih mogućnosti, a kad je tako onda i Bog daje mahove. Vi činite šta je do vas, mi ćemo naše i to će nas dovesti do uspeha", poručio je Vučelić u svom obraćanju.

Igrače je pozdravio i sportski direktor Ivica Iliev koji je bio daleko sažetiji i celu poruku smestio u jednu rečenicu.

"Momci, sve zavisi od vas. Ja sam ubeđen da ćete na proleće biti još bolji nego u prethodnoj godini“.

Ni šef struke Marko Nikolić nije želeo da mnogo vremena troši na govorancije...

"Dobro se poznajemo. Upkos tome što smo ostvarili kontinuitet rezultata u prethodnom periodu želimo da napravimo iskorak na planu kvaliteta igre i ponašanja, uvereni da će nas to dovesti do konačnog cilja. Da ne dužim više, vidimo se na terenu", kazao je Nikolić pre nego što je crno-bele izveo na prvi, lagani trening po snegu u 2017. godini.

Crno-beli će u Beogradu trenirati do 19. januara, kad odlaze u Portorož. Plan je da na slovenačkom primorju ostanu do 25. januara i odigraju dve kontrolne utakmice (protiv Kopra 22. i Gorice 25. januara).

Od 29. januara do 13. februara ekipa će boraviti na Kipru. Baza će biti Limasol, a rivali na kontrolnim susretima poljska Korona (2. februar), litvanski Atlantas (4. 2), sofijski Lebvski (6. 2), domaći Apolon ili APOEL (8. 2), dok je generalna proba zakazana sa ruskim Uralom (11. 2).

