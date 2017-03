Alegri da nisi preterao: Pjaca kao Savićević?!

Tako kaže trener Juventusa, koji je usput opasno izribao celu ekipu

Srbija ga je obožavala, Italija cenila možda još više. Ne daju na Apeninima svakome nadimak “genije“. Dejan Savićević možda nije bio najvredniji igrač na svetu, ali je sa loptom umeo što niko nije. I niko posle njega, osim možda Kake u najboljim danima, nije ličio na Deja. On je bio jedinstven. Ali trener Juventusa Masimilijano Alegri ima očigledno drugačije viđenje. Pa kaže da ga Marko Pjaca umnogome podseća na legendarnog crnogorskog asa.

Upitan da prokomentariše odluku da već na poluvremenu zameni Huana Kvadrada hrvatskim reprezentativcem, Alegri je počeo..

“Kvadrado je imao žuti karton, vodili smo, pa sam ga izveo. A zašto Pjaca? On je mlad fudbaler koji bi uz pravi stav mogao da krene putem Savićevića. Samo mora da nauči jednu stvar: sve je lepo i u redu kad se napada, ali defanziva i igra za tim je podjednako važna“.

Zanimljiv komentar imao je i na samu utakmicu sa Portom, koju je Juventus sa pola gasa dobio minimalnim rezultatom. Mada su Portugalci sami sebi pucali u noge kada je Maksi Pereira igranjem rukom skrivio penal i zaradio direktan crveni karton još u prvom poluvremenu.

“Moramo bolje. Nije sve u rezultatu. Forsirali smo previše stvari i što smo više forsirali to smo gori bili. U prvom poluvremenu smo bili inteligentni, nismo rizikovali, a u drugom smo bili spori, a i branili smo se loše, pa smo u nekoliko slučajeva mogli i da primimo gol“.

Nekad moraš, smatra Alegri, da se opredeliš.

“Jednu stvar moraš da radiš kako treba. Ili ćeš da napadaš i postižeš mnogo golova ii ćeš da odlučiš da čuvaš loptu dok protivnici ne padnu u san od dosade. Danas ništa od toga nismo radili kako treba. trebalo je da ih probijamo po bekovima, umesto toga smo imali previše kratkih pasova. To nije bio pravi put, a ostavio nas je otvorenim za opasne kontranapade. Ovo je maksimalan rezultat za minimalan trud. I to je OK, ali ako hoćemo da kontrolišemo situaciju onda moramo drugačije. Danas nismo, bili smo brzopleti, pa čak i srećni“, kritikuje Alegri.

